Биография Андрея Костина

Президент — председатель правления Банк ВТБ (ПАО) Андрей Леонидович Костин родился 21 сентября 1956 года в Москве.

В 1979 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, квалификация — экономист, преподаватель политической экономии. Кандидат экономических наук (2001).

C 1979 по 1992 год Костин находился на дипломатической службе в МИД РФ, в том числе в 1979-1982 годах работал в Генеральном консульстве СССР в Австралии, в 1985-1990 годах — в посольстве СССР в Великобритании.

С 1993 по 1995 год был заместителем начальника Управления иностранных инвестиций банка "Империал".

В 1995 году он был избран первым заместителем председателя Национального резервного банка.

В 1996 году Указом Президента Российской Федерации Костин был назначен председателем Внешэкономбанка, в 1999 году полномочия Костина были продлены на три года.

В июне 2002 года Костин был назначен на должность президента и председателя правления Внешторгбанка (ныне — Банк ВТБ).

В 2007 году решением Наблюдательного совета ВТБ полномочия Костина в качестве президента — председателя правления ОАО Банк ВТБ продлены до 2012 года.

25 апреля 2012 года Наблюдательный совет ВТБ, второго по величине российского банка, решил продлить полномочия главы банка Андрея Костина на пять лет — до 9 июня 2017 года.

5 апреля 2017 года стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал директиву для продления полномочий Андрея Костина на посту президента — председателя правления ВТБ на очередной срок.

Андрей Костин — член наблюдательного совета ПАО "Банк ВТБ", председатель наблюдательного совета Банк ВТБ 24 (ПАО).

Член президиума совета Ассоциации российских банков, входит с советы директоров ряда компаний.

Член бюро правления, Российского союза промышленников и предпринимателей.

Занимается преподавательской деятельностью: с 2012 года — профессор кафедры финансов и учета, с 2014 года — директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.

Член Высшего совета партии "Единая Россия".

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, орденом Почета, орденом "За заслуги" (Франция), имеет почетные грамоты и благодарности президента и правительства РФ.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников