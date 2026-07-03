Рейтинг@Mail.ru
Глава ВТБ назвал российскую экономику устойчивой - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 03.07.2026
Глава ВТБ назвал российскую экономику устойчивой

Костин назвал российскую экономику устойчивой

© Фото : Пресс-служба президента РоссииВстреча Владимира Путина с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным
Встреча Владимира Путина с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Встреча Владимира Путина с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ВТБ Андрей Костин считает российскую экономику устойчивой, а меры по борьбе с инфляцией — успешными.
  • По прогнозам Банка России, в 2026 году российская экономика будет расти умеренными темпами в диапазоне 0,5–1,5%.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российская экономика устойчивая, а меры по борьбе с инфляцией успешны, считает глава ВТБ Андрей Костин.
"Экономика несмотря на низкие темпы роста у нас устойчивая, динамика есть", - сказал Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Глава ВТБ добавил также, что борьба с инфляцией в России идет успешно, а также есть "перспектива" снижения ключевой ставки.
По прогнозу Банка России, в 2026 году российская экономика будет расти умеренными темпами в диапазоне 0,5-1,5%. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 0,4%.
Владимир Путин во время встречи с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным. 3 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Путин отметил положительную динамику работы банка ВТБ
Вчера, 13:57
 
ЭкономикаРоссияАндрей Костин (банкир)Владимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала