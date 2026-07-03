Глава ВТБ назвал российскую экономику устойчивой

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава ВТБ Андрей Костин считает российскую экономику устойчивой, а меры по борьбе с инфляцией — успешными.

По прогнозам Банка России, в 2026 году российская экономика будет расти умеренными темпами в диапазоне 0,5–1,5%.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российская экономика устойчивая, а меры по борьбе с инфляцией успешны, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Экономика несмотря на низкие темпы роста у нас устойчивая, динамика есть", - сказал Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава ВТБ добавил также, что борьба с инфляцией в России идет успешно, а также есть "перспектива" снижения ключевой ставки.