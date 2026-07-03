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Путин встретился с главой ВТБ Костиным - РИА Новости, 03.07.2026
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13:57 03.07.2026 (обновлено: 14:19 03.07.2026)
Путин встретился с главой ВТБ Костиным

Путин встретился с главой ВТБ Костиным в Кремле

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин встретился с главой ВТБ Андреем Костиным в Кремле.
  • Планируется доклад Костина о поквартальных итогах работы банка.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретился с главой ВТБ Андреем Костиным в Кремле.
Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, планируется доклад Костина о поквартальных итогах работы банка.
Предыдущая личная встреча проходила в июне 2024 года. Тогда обсуждались результаты работы и открытие филиалов банка в Донбассе и Новороссии.
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ПолитикаРоссияДонбассНовороссияВладимир ПутинАндрей Костин (банкир)Дмитрий Песков
 
 
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