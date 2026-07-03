Путин встретился с главой ВТБ Костиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин встретился с главой ВТБ Андреем Костиным в Кремле.
- Планируется доклад Костина о поквартальных итогах работы банка.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретился с главой ВТБ Андреем Костиным в Кремле.
Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, планируется доклад Костина о поквартальных итогах работы банка.
Предыдущая личная встреча проходила в июне 2024 года. Тогда обсуждались результаты работы и открытие филиалов банка в Донбассе и Новороссии.