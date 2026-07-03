Костин озвучил Путину планы ВТБ выйти на прибыль в 600 миллиардов рублей

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным озвучил планы группы по итогам текущего года получить чистую прибыль по МСФО на уровне не менее 600 миллиардов рублей.

Костин в конце июня говорил, что ВТБ сохраняет прогноз по чистой прибыли банка по МСФО в 2026 году на уровне не менее 600 миллиардов рублей.