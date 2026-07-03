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Костин озвучил Путину планы ВТБ выйти на прибыль в 600 миллиардов рублей - РИА Новости, 03.07.2026
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14:23 03.07.2026
Костин озвучил Путину планы ВТБ выйти на прибыль в 600 миллиардов рублей

Костин рассказал Путину о планах ВТБ выйти на прибыль в 600 миллиардов рублей

© Фото : Пресс-служба президента РоссииВстреча Владимира Путина с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным
Встреча Владимира Путина с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Встреча Владимира Путина с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ВТБ Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным озвучил планы группы получить чистую прибыль по МСФО по итогам текущего года на уровне не менее 600 миллиардов рублей.
  • В прошлом году чистая прибыль ВТБ составила чуть больше 500 миллиардов рублей.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным озвучил планы группы по итогам текущего года получить чистую прибыль по МСФО на уровне не менее 600 миллиардов рублей.
"Мы в этом году планируем прирост прибыли. В прошлом году она составила чуть больше 500 миллиардов рублей, в этом году мы планируем выйти на цифру 600 плюс", - сказал Костин.
Костин в конце июня говорил, что ВТБ сохраняет прогноз по чистой прибыли банка по МСФО в 2026 году на уровне не менее 600 миллиардов рублей.
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ЭкономикаРоссияАндрей Костин (банкир)Владимир Путин
 
 
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