Костин озвучил Путину планы ВТБ выйти на прибыль в 600 миллиардов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ВТБ Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным озвучил планы группы получить чистую прибыль по МСФО по итогам текущего года на уровне не менее 600 миллиардов рублей.
- В прошлом году чистая прибыль ВТБ составила чуть больше 500 миллиардов рублей.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным озвучил планы группы по итогам текущего года получить чистую прибыль по МСФО на уровне не менее 600 миллиардов рублей.
"Мы в этом году планируем прирост прибыли. В прошлом году она составила чуть больше 500 миллиардов рублей, в этом году мы планируем выйти на цифру 600 плюс", - сказал Костин.
Костин в конце июня говорил, что ВТБ сохраняет прогноз по чистой прибыли банка по МСФО в 2026 году на уровне не менее 600 миллиардов рублей.
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