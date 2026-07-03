Владимир Путин во время встречи с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным. 3 июля 2026

Владимир Путин во время встречи с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным. 3 июля 2026

© Фото : Пресс-служба президента России Владимир Путин во время встречи с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным. 3 июля 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин встретился с главой ВТБ Андреем Костиным в Кремле.

Путин отметил положительную динамику работы банка ВТБ по всем основным показателям.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил положительную динамику работы банка ВТБ по всем основным показателям.

Глава государства в пятницу встретился с главой ВТБ Андреем Костиным в Кремле.

"Динамика работы банка по всем основным показателям положительная", - сказал Путин во время встречи.

Затем президент передал слово главе ВТБ, обратившись к нему с вопросом: "Чем хотели бы особо похвастаться?".

Костин сообщил, что в этом году ожидается прирост прибыли.

"Похвастаться можно тем, что банк фокусирует свое внимание в основном на кредитовании крупных промышленных проектов. Проекты развиваются, проектов достаточно много", - отметил он.

Глава банка упомянул, что ВТБ является главным кредитором проекта по освоению Баимского месторождения меди на Чукотке, стоимость которого составляет 1,3 триллиона рублей.

"Это мы вместе с казахстанскими нашими друзьями делаем?", - уточнил Путин.

Костин подтвердил это, отметив важность проекта для региона.