Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин встретился с главой ВТБ Андреем Костиным в Кремле.
- Путин отметил положительную динамику работы банка ВТБ по всем основным показателям.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил положительную динамику работы банка ВТБ по всем основным показателям.
Глава государства в пятницу встретился с главой ВТБ Андреем Костиным в Кремле.
"Динамика работы банка по всем основным показателям положительная", - сказал Путин во время встречи.
Затем президент передал слово главе ВТБ, обратившись к нему с вопросом: "Чем хотели бы особо похвастаться?".
Костин сообщил, что в этом году ожидается прирост прибыли.
"Похвастаться можно тем, что банк фокусирует свое внимание в основном на кредитовании крупных промышленных проектов. Проекты развиваются, проектов достаточно много", - отметил он.
Глава банка упомянул, что ВТБ является главным кредитором проекта по освоению Баимского месторождения меди на Чукотке, стоимость которого составляет 1,3 триллиона рублей.
"Это мы вместе с казахстанскими нашими друзьями делаем?", - уточнил Путин.
Костин подтвердил это, отметив важность проекта для региона.
"Важно, что, когда этот проект выйдет на полную мощность, Чукотка перестанет быть дотационным регионом и начнет сама себя кормить", - сказал глава ВТБ.