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Путин отметил положительную динамику работы банка ВТБ - РИА Новости, 03.07.2026
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13:57 03.07.2026 (обновлено: 14:40 03.07.2026)
Путин отметил положительную динамику работы банка ВТБ

Путин отметил положительную динамику работы банка ВТБ по основным показателям

© Фото : Пресс-служба президента РоссииВладимир Путин во время встречи с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным. 3 июля 2026
Владимир Путин во время встречи с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным. 3 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Владимир Путин во время встречи с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным. 3 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин встретился с главой ВТБ Андреем Костиным в Кремле.
  • Путин отметил положительную динамику работы банка ВТБ по всем основным показателям.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил положительную динамику работы банка ВТБ по всем основным показателям.
Глава государства в пятницу встретился с главой ВТБ Андреем Костиным в Кремле.
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"Динамика работы банка по всем основным показателям положительная", - сказал Путин во время встречи.
Затем президент передал слово главе ВТБ, обратившись к нему с вопросом: "Чем хотели бы особо похвастаться?".
Костин сообщил, что в этом году ожидается прирост прибыли.
"Похвастаться можно тем, что банк фокусирует свое внимание в основном на кредитовании крупных промышленных проектов. Проекты развиваются, проектов достаточно много", - отметил он.
Глава банка упомянул, что ВТБ является главным кредитором проекта по освоению Баимского месторождения меди на Чукотке, стоимость которого составляет 1,3 триллиона рублей.
"Это мы вместе с казахстанскими нашими друзьями делаем?", - уточнил Путин.
Костин подтвердил это, отметив важность проекта для региона.
"Важно, что, когда этот проект выйдет на полную мощность, Чукотка перестанет быть дотационным регионом и начнет сама себя кормить", - сказал глава ВТБ.
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