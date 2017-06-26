Керенский: «У меня всего два недостатка: плохая память и еще что-то»

В июльские дни 1917 года Временное правительство возглавил эсер Александр Федорович Керенский. Сказать, что с назначением ему повезло, нельзя. Делать карьеру в разгар революционной бури — дело ненадежное. Особенно если тебе нужно постоянно маневрировать между правым и левым скалистыми берегами. Противников у нового премьера было без счета.
По той же причине и его исторический портрет далек от правды. Карикатуру на него с наслаждением рисовали и монархисты, и либералы (именно Керенский настоял на изгнании из правительства Милюкова). И, разумеется, большевики. После Октября издевались над бывшим премьером дружно.
Самая популярная байка, будто Александр Федорович бежал из Зимнего в женском платье. Впрочем, много и других вымыслов: будто он мечтал воевать до последнего русского солдата, что он трус, а в революции случайный персонаж.
На самом деле согласиться можно лишь с тем, что Керенский действительно был самоуверенным позером и любил нравиться публике. Впрочем, даже в этом грехе далеко не все шло от личности, многое от профессии. Керенский – известный до революции адвокат, а в те времена адвокат должен был быть отчасти и актером, чтобы произвести нужное впечатление на присяжных. Умение блистать на трибуне требовалось, чтобы выиграть процесс. А его дальнейшая депутатская, тем более оппозиционная, деятельность могла только закрепить этот недостаток. Но, бесспорно, немалая часть актерства Керенского была заложена, конечно, и в личности: в юности он с успехом играл в любительских спектаклях, причем особенно ему удавалась роль Хлестакова.
Портрет Александра Керенского
Рассказы о дружбе Керенских и Ульяновых в Симбирске – правда, но закончил Александр Федорович все же не Симбирскую гимназию, как Ленин, а Ташкентскую — туда переехала семья. Причем закончил с золотой медалью. На историко-филологическом факультете Петербургского университета впервые окунулся в политику. И настолько глубоко, что его заставили уйти в академический отпуск и отправили для промывки мозгов к родителям. На время, судя по всему, это помогло, поскольку, вернувшись в университет, молодой Керенский не только сменил факультет, перейдя на юридический, но и всерьез занялся учебой. А поскольку он был человеком способным, то и здесь получил диплом первой степени.
После университета снова ушел в политику, совмещая ее с адвокатской деятельностью.
В 1905 году стал членом комитета по оказанию помощи жертвам "Кровавого воскресенья", в 1906-м участвовал в судебном процессе в Ревеле — защищал крестьян, разгромивших поместье местного барона. Еще позже протестовал против антисемитского дела Бейлиса, из-за чего был приговорен к восьмимесячному тюремному заключению. Это уже вторая ходка Керенского. В 1905-м его арестовали за связь с эсеровской боевой дружиной. Сидел недолго, но с петербургскими Крестами познакомился.
Место расстрела рабочих Ленских приисков. 1912 год
Всероссийская известность пришла к нему, когда Керенский возглавил специальную комиссию Думы в связи с Ленским расстрелом. На основании выводов комиссии правительству пришлось лишить компанию "Лензолото" ее монопольного права, руководство приисков реорганизовали, тех, кто руководил расстрелом, арестовали, условия быта и работы на приисках улучшились, а зарплата была повышена. И роль Керенского в этом значительна. До февраля 1917-го Александр Федорович успел наговорить власти массу неприятных слов и доставить ей немало хлопот, поэтому к нему приставили двух филеров и извозчика: Керенский был настолько энергичен, что пешие топтуны (так называли агентов) за ним не успевали.
Есть свидетельства, что Керенский просился даже в террористы, однако его просьбу отклонил сам Азеф — руководитель боевой организации эсеров, одновременно работавший на царскую охранку.
Какое из ведомств высказало Керенскому недоверие, не ясно, но в любом случае отказ спас его от ранней гибели или тюрьмы. Иначе говоря, Александр Федорович не был ни трусом, ни случайным для русской революции человеком.
Петроград, июнь 1917 года. "Средний" состав Временного правительства: уже с Керенским, еще с князем Львовым. У этого состава, возможно, были шансы выполнить свое предназначение.
Кандидатура Львова устраивала почти всех - если брать в расчет только традиционную элиту России. Но традиционные элиты в 1917 году решали катастрофически мало.
Первое заседание Временного правительства в Мариинском дворце.
Справа налево: министр торговли и промышленности А.И. Коновалов, министр земледелия А.И. Шингарев, министр путей сообщения Н.В. Некрасов, министр иностранных дел П.Н. Милюков; председатель Совета министров князь Г.Е. Львов; министр юстиции А.Ф. Керенский; министр финансов М.И. Терещенко; государственный контролер И.В. Годнев; министр народного просвещения А.А. Мануйлов; товарищ министра внутренних дел Д.М. Щепкин. Петроград. Март 1917 года.
Фигуру П. Н. Милюкова - главы партии конституционных демократов (кадетов) - считали одной из наиболее влиятельных в российской оппозиции еще в 1916 году. Однака за несколько месяцев революционного 1917-го Милюков - либерал, представитель элиты и, главное, сторонник продолжения войны - растерял всё своё влияние. Будучи слишком демократом для царского правительства, Павел Николаевич оказался слишком "барином" для революционных масс.
О том, что именно Мануйлову - до 1911 года ректору Московского университета - следует занять пост министра просвещения в революционном правительстве, говорили еще в 1915 году, когда проекты "ответственного министерства", то есть парламентской формы правления, только обсуждались. Весьма скептически настроенный по отношению к революции в целом, на своем посту Мануйлов успел восстановить университетскую автономию и подготовить орфографическую реформу. Ту самую, которую с садистским удовольствием воплотили большевики год спустя.
Блестящий оратор, Александр Керенский считался одним из самых сильных действующих лиц революции. И до осени 1917 года его звезда уверенно восходила. Сблокировавшись с некоторыми влиятельными "силовиками" - прежде всего, с генералом Лавром Корниловым - Керенский до поры до времени заставил замолчать левые партии. Однако, как оказалось, не надолго.
Николай Некрасов, депутат Государственной Думы от партии кадетов, был почти социал-демократом по своим взглядам, но всегда оставался в публичном поле, никогда не был подпольщиком. Это его, в конце концов, и погубило: имея все возможности эмигрировать, Некрасов выбрал остаться - и подвергся, разумеется, репрессиям при новом порядке. После нескольких арестов, завершившихся благополучно, он прошел лагеря 1930-х - также выйдя на свободу и даже взятый на службу одним из руководителей Волголага. Но в 1940-м году следующий арест все же завершился расстрелом.
Символика Временного правительства отчасти была традиционной, но даже при беглом взгляде очевидно, что многие приемы этой стилистики были унаследованы большевиками.
Терещенко, владелец сахарных заводов и крупных плантаций - один из ключевых представителей "большого бизнеса" старой России во Временном правительстве. При князе Львове он был министром финансов, после низложения Милюкова он стал министром иностранных дел. После революции этот - несомненно, один из самых расчетливых членов Временного правительства - эмигрировал во Францию, где продолжил карьеру предпринимателя.
Еще один промышленник (в данном случае, текстильный фабрикант из Костромской губернии), Коновалов пытался наладить взаимоотношения между революционными по своей природе рабочими и предпринимателями-промышленниками. Однако несмотря на хорошие таланты дипломата и опыт решения трудовых конфликтов, сделать что-либо значительное ему не удалось. Ушел в отставку весной 1917 года.
Лидер партий "Союз 17 октября" и "Либеральная республиканская партия России", Александр Иванович Гучков в первом составе Временного правительства курировал военное и морское министерство. Гучков - один из тех, кто принимал в Пскове отречение от престола Николая II. В мае, однако, покинул Временное правительство вместе с П. Н. Миллюковым, как сторонник продолжения войны.
Неправда и то, что, возглавив Временное правительство, Керенский хотел довести войну до победного конца. Другое дело, что желая мира, он не знал, как этого добиться. Позиция Временного правительства, несмотря на краткий срок его существования, не раз менялась. Пока министром иностранных дел был Милюков, правительство действительно выступало за войну до победного конца ради пресловутых Дарданелл. Однако после его отставки началась уже борьба за мир без аннексий и контрибуций. Борьба, правда, безуспешная, поскольку выйти из драки в одиночку без существенных потерь для российских интересов было невозможно.
Что же до личной позиции Керенского, то в конце войны он, отчаявшись, вообще взял курс на сепаратный мир. И если бы не Октябрь, то, не исключено, опередил бы в этом намерении Ленина.
Керенский даже обнародовал российские условия договоренностей, которые крайне не понравились Парижу и Лондону.
О позиции премьера лучше всего говорит его конфиденциальное письмо Ллойд Джорджу, которое он передал через писателя Сомерсета Моэма. В письме он настаивает на том, чтобы союзники поддержали мирные усилия России: "Если этого не будет сделано, тогда с наступлением холодной погоды я не смогу удержать армию в траншеях. Я не вижу, как мы могли бы продолжить войну. Разумеется, я не говорю этого людям. Я всегда говорю, что мы должны продолжать борьбу при любых условиях, но это продолжение невозможно, если у меня не будет что сказать моей армии".
Военный министр Александр Керенский обращается к войскам, 1917 год
Это характерно: в короткой цитате четыре "я" плюс "моя" армия. Да, Керенский был человеком позы и, видимо, недаром хорошо играл Хлестакова. Он не столько решал проблемы, сколько являлся специалистом по политическому серфингу. Какое-то время, мастерски маневрируя, он был своим и среди членов Петросовета, и в правительстве. Между тем умение скользить по революционной волне не могло подменить умение управлять ею, так что вопрос заключался лишь в одном: как долго Керенский удержится на своей доске. А когда премьер все-таки попытался занять более определенную позицию по отношению к противникам правительства, его тут же обвинили в бонапартизме. Хотя какой уж из Александра Федоровича Бонапарт: способностями Господь его и правда не обделил, но это, как говорится, никак нет. И тем не менее карикатуры – Керенский в треуголке (двууголке) а-ля Наполеон – не рисовал тогда только ленивый.
Керенский надеялся на Учредительное собрание. Причем, став премьером, сразу же сделал то, чего не желали делать кадеты, — ускорил проведение выборов.
Кадеты понимали, что выборы они проиграют, поэтому к ним и не стремились. Именно благодаря Керенскому выборы состоялись. Причем импульс выборам был задан настолько сильный, что их провели даже после октябрьского переворота. Лишь позже, укрепившись у власти, большевики Учредиловку разогнали.
Кстати, на выборах большевики проиграли, значительно отстав от эсеров. Результаты дают представление о реальной расстановке политических сил в России на тот период. Для Ленина это, впрочем, значения не имело. За него проголосовал человек с ружьем, а в революционные времена штык перевешивает все.
Бойцы женского ударного "Батальона смерти" сидят около палатки с винтовками системы Мосина. Женские батальоны — военные формирования, состоящие исключительно из женщин, созданные Временным правительством, главным образом с пропагандистской целью — поднять патриотический настрой в армии. Петроград. 1917 год.
Группа русских солдат дезертирует с фронта в полной экипировке: шинели в скатках, за спиной вещмешки, а на ремнях — те же "мосинки" образца 1891 года. Первая мировая война 1914-1918 гг.
Войска с трехдюймовой пушкой около здания Московского совета. 1917 год. Русская трехдюймовая пушка, разработанная на Путиловском заводе в 1899 году и модернизированная в 1902-м, была одним из лучших полевых орудий эпохи Первой мировой. Эти пушки, после модернизации в 1930 году, стояли на вооружении Красной армии еще в начале Великой Отечественной войны.
Группа финских красногвардейцев во время финской Гражданской войны. 1918 год.В руках у них винтовки системы Бердана — устаревшая на тот момент конструкция, которую к 1914 году в России готовы были снять с вооружения и продать крестьянам в качестве охотничьих ружей. Однако уже в 1915 году "берданками" начали вооружать вспомогательные части и гражданские соединения. К началу Гражданской войны в разных частях Российской империи насчитывались сотни тысяч таких винтовок.
Красногвардейцы учатся стрелять из автоматической 37-мм пушки Максима на занятиях в Смольном. Петроград, 1917 год. Автоматическое мелкокалиберное орудие конструкции Максима широко применялось в войнах начала ХХ века, начиная с англо-бурской и заканчивая Первой мировой. Заряжали пушки лентами по 25 выстрелов.
Вооруженный пулеметами Максима автомобиль на улицах Москвы. В ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября) 1917 года началось вооруженное восстание в Москве, победившее 2 (15) ноября 1917 года. 7,62-мм пулемет "Максим" был самым надежным в своем классе оружием Первой мировой, в некоторых регионах мира он до сих пор стоит на вооружении. А моторизованная "тачанка" с двумя пулеметами была практически абсолютным оружием для Гражданской войны — в отсутствие других пулеметов или броневиков такой автомобиль был практически неуязвим.
Крестьянский революционный отряд. Крестьяне вооружены вилами. Октябрьская революция. 1917 год. Чтобы представить себе сравнительную мощь "деревни" и "города", просто сравните эту картину с предыдущим снимком. Разумеется, автомобиль с двумя "максимами" в деревне был очевидным хозяином положения.
Вооруженные красногвардейцы читают листовку на улице Петрограда. Октябрьская революция, 1917 год. На бедре красноармейца в центре — "Парабеллум", или пистолет системы Люгера образца 1900 г. в фирменной кобуре. "Парабеллумы" были испытаны в обеих Мировых войнах и ценились за прицельную точность.
Орудия красногвардейцев у Крымского моста в Москве в дни Октябрьской революции. Слева — мощная 6-дюймовая (152 мм) осадная пушка образца 1877 года. Возможно, именно это орудие, оказавшееся после окончания Гражданской войны на одном из московских складов, осенью 1941 году в составе нескольких аналогичных пушек участвовало — весьма успешно! — в обороне Москвы от наступавших немецких войск. Осадные пушки били прямой наводкой по фашистским танкам, пробивая боевые машины насквозь. Справа — первоначальная модификация русской трехдюймовой пушки (образца 1900 года).
Красногвардейцы после июльских дней 1917 года. Обучение Красной гвардии у Смольного. В руках красногвардейцев — преимущественно устаревшие "берданки".
Революционные события в Москве. Рабочие на броневике. Красная площадь, 1917 год. Бронеавтомобиль — единственный контраргумент против "короля сражений" Первой Мировой — пулемета.
Красногвардейцы и революционные солдаты, вооруженные трехдюймовкой образца 1902 года, охраняют Смольный. Петроград. 1917 год.
Красногвардейцы с винтовками Мосина охраняют кабинет В. И. Ленина в Смольном. Октябрьская социалистическая революция. 1917 год. Личная охрана лидера революции была вооружена лучше остальных красногвардейцев.
Военные на тяжелом броневике "Илья Муромец", прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета. Петроград. 1917 год. Тяжелый броневик "Илья Муромец" был в числе еще нескольких построен в 1916 году на шасси трактора Allis-Chalmers по проекту полковника артиллерии Гулькевича на Путиловском заводе. Помимо двух пулеметов, он был вооружен легкой пушкой.
Солдаты и ополченцы, вооруженные винтовками Мосина и Бердана, у Смольного в октябрьские дни 1917 года. Из фондов Музея Революции в Москве.
Красная гвардия на улицах Москвы. Великая Октябрьская социалистическая революция. Октябрь 1917 года. В качестве транспорта для этой очень серьезной "группы быстрого реагирования", вооруженной станковым "Максимом", использован один из первых в Москве автобусов.
Вооруженный патруль моряков Балтийского флота на улицах Петрограда проверяет документы. Сентябрь 1917 г. Патруль вооружен карабинами системы Мосина.
Октябрьская социалистическая революция. Пулеметчик с "Максимом" на колесном лафете на защите Зимнего дворца. Октябрьские дни 1917 года. Петроград. Лент, изображенных на фото, стрелку хватало на несколько минут непрерывного огня, однако такого нагрева мог не выдержать ствол.
Красногвардейцы с винтовками Мосина у костра в дни Октябрьской социалистической революции. Петроград, октябрь 1917 года.
Не вышел из политической борьбы Керенский и после захвата большевиками Зимнего дворца, откуда он якобы бежал. На самом деле Керенский выехал навстречу вызванным с фронта войскам. То, что это было уже бессмысленно, — дело другое, однако боролся премьер до конца. Командующий Северным фронтом давать ему войска отказался, а казаки Краснова, хотя его и поддержали, до столицы не дошли: рядовые, не подчинившись командованию, заключили с Красной гвардией перемирие.
Только в 1918 году, исчерпав все возможности для борьбы, Керенский эмигрировал. Но и на Западе он ни с кем не нашел общего языка.
Союзники не забыли о его попытках выйти из войны. Оказался в полной изоляции, да и сам постоянно метался, путаясь в лабиринте своих политических взглядов. То осуждал интервенцию стран Антанты, то призывал к походу против Советской России. Наконец, в 1968 году попросил у Москвы разрешения вернуться на родину, даже согласился признать закономерность социалистической революции и успехи СССР. Переговоры шли, но потом заглохли. Есть версия, что помешали события в Чехословакии.
Карикатура "Слепые пассажиры" из одесского журнала времен Первой мировой войны. Август 1917 год
Жизнь помотала эмигранта изрядно: жил во Франции, Австралии, США. Умер в 1970 году от рака, борясь не со смертью, а с врачами: отказывался от приема пищи, вырывал иглу из вены, когда ему пытались ввести питательный раствор.
Православная церковь в США не пожелала Керенского хоронить, считая, что это он развалил империю. Пришлось вести тело в Англию, где Александра Федоровича наконец похоронили. Впрочем, тоже не на православном, а на ничейном кладбище.
Фигура своеобразная, это точно. Но все же не карикатура.
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