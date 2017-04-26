Николай Чхеидзе – «папаша» Петросовета

Председателя Петросовета Николая (Карло) Семеновича Чхеидзе за глаза коллеги звали "папашей". Было ему в ту пору уже за 50, а выглядел он даже старше. К тому же в этом слове сошлись, полагаю, два противоречивых чувства, которые люди испытывали к Чхеидзе: уважение и некоторая ирония. Причем, похоже, оба чувства были справедливы.
Родился он в селе под Кутаиси, но во всех автобиографиях неизменно указывал, что родом из потомственных дворян. Учился в Новороссийском университете и Харьковском ветеринарном институте, но нигде не доучился – исключили за участие в студенческих волнениях. Обычная судьба для социал-демократа той поры. В 90-е годы XIX века многим из них пришлось заниматься самообразованием. Вот и Чхеидзе, благодаря себе самому, был начитанным человеком, не говоря уже о его марксистской подготовке.
Юлий Мартов, один из самых известных меньшевиков, как-то писал, что "Чхеидзе — самый образованный марксист на Кавказе".
С 1892 года — член грузинской социал-демократической организации "Месаме-даси", с 1898 года — член РСДРП (после раскола – меньшевик), впервые перевел на грузинский язык "Манифест коммунистической партии", участник первой русской революции 1905 года, депутат Думы двух созывов, где возглавлял фракцию меньшевиков. И даже масон – член так называемой думской ложи Великого Востока народов России, куда входили многие думцы (от октябристов до меньшевиков и эсеров), ставшие затем членами Временного правительства. Это обстоятельство, кстати, в немалой степени помогало "папаше" после Февраля утрясать разногласия между министрами и Петросоветом.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПетроград, июнь 1917 года. "Средний" состав Временного правительства: уже с Керенским, еще с князем Львовым. У этого состава, возможно, были шансы выполнить свое предназначение.
Петроград, июнь 1917 года. "Средний" состав Временного правительства: уже с Керенским, еще с князем Львовым. У этого состава, возможно, были шансы выполнить свое предназначение.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКандидатура Львова устраивала почти всех - если брать в расчет только традиционную элиту России. Но традиционные элиты в 1917 году решали катастрофически мало.
Кандидатура Львова устраивала почти всех - если брать в расчет только традиционную элиту России. Но традиционные элиты в 1917 году решали катастрофически мало.
© РИА Новости . Яков ШтейнбергПерейти в фотобанкПервое заседание Временного правительства в Мариинском дворце.<br />Справа налево: министр торговли и промышленности А.И. Коновалов, министр земледелия А.И. Шингарев, министр путей сообщения Н.В. Некрасов, министр иностранных дел П.Н. Милюков; председатель Совета министров князь Г.Е. Львов; министр юстиции А.Ф. Керенский; министр финансов М.И. Терещенко; государственный контролер И.В. Годнев; министр народного просвещения А.А. Мануйлов; товарищ министра внутренних дел Д.М. Щепкин. Петроград. Март 1917 года.
Первое заседание Временного правительства в Мариинском дворце.<br />Справа налево: министр торговли и промышленности А.И. Коновалов, министр земледелия А.И. Шингарев, министр путей сообщения Н.В. Некрасов, министр иностранных дел П.Н. Милюков; председатель Совета министров князь Г.Е. Львов; министр юстиции А.Ф. Керенский; министр финансов М.И. Терещенко; государственный контролер И.В. Годнев; министр народного просвещения А.А. Мануйлов; товарищ министра внутренних дел Д.М. Щепкин. Петроград. Март 1917 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкФигуру П. Н. Милюкова - главы партии конституционных демократов (кадетов) - считали одной из наиболее влиятельных в российской оппозиции еще в 1916 году. Однака за несколько месяцев революционного 1917-го Милюков - либерал, представитель элиты и, главное, сторонник продолжения войны - растерял всё своё влияние. Будучи слишком демократом для царского правительства, Павел Николаевич оказался слишком "барином" для революционных масс.
Фигуру П. Н. Милюкова - главы партии конституционных демократов (кадетов) - считали одной из наиболее влиятельных в российской оппозиции еще в 1916 году. Однака за несколько месяцев революционного 1917-го Милюков - либерал, представитель элиты и, главное, сторонник продолжения войны - растерял всё своё влияние. Будучи слишком демократом для царского правительства, Павел Николаевич оказался слишком "барином" для революционных масс.
© Фото : Public domain О том, что именно Мануйлову - до 1911 года ректору Московского университета - следует занять пост министра просвещения в революционном правительстве, говорили еще в 1915 году, когда проекты "ответственного министерства", то есть парламентской формы правления, только обсуждались. Весьма скептически настроенный по отношению к революции в целом, на своем посту Мануйлов успел восстановить университетскую автономию и подготовить орфографическую реформу. Ту самую, которую с садистским удовольствием воплотили большевики год спустя.
О том, что именно Мануйлову - до 1911 года ректору Московского университета - следует занять пост министра просвещения в революционном правительстве, говорили еще в 1915 году, когда проекты "ответственного министерства", то есть парламентской формы правления, только обсуждались. Весьма скептически настроенный по отношению к революции в целом, на своем посту Мануйлов успел восстановить университетскую автономию и подготовить орфографическую реформу. Ту самую, которую с садистским удовольствием воплотили большевики год спустя.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБлестящий оратор, Александр Керенский считался одним из самых сильных действующих лиц революции. И до осени 1917 года его звезда уверенно восходила. Сблокировавшись с некоторыми влиятельными "силовиками" - прежде всего, с генералом Лавром Корниловым - Керенский до поры до времени заставил замолчать левые партии. Однако, как оказалось, не надолго.
Блестящий оратор, Александр Керенский считался одним из самых сильных действующих лиц революции. И до осени 1917 года его звезда уверенно восходила. Сблокировавшись с некоторыми влиятельными "силовиками" - прежде всего, с генералом Лавром Корниловым - Керенский до поры до времени заставил замолчать левые партии. Однако, как оказалось, не надолго.
© Фото : Public domainНиколай Некрасов, депутат Государственной Думы от партии кадетов, был почти социал-демократом по своим взглядам, но всегда оставался в публичном поле, никогда не был подпольщиком. Это его, в конце концов, и погубило: имея все возможности эмигрировать, Некрасов выбрал остаться - и подвергся, разумеется, репрессиям при новом порядке. После нескольких арестов, завершившихся благополучно, он прошел лагеря 1930-х - также выйдя на свободу и даже взятый на службу одним из руководителей Волголага. Но в 1940-м году следующий арест все же завершился расстрелом.
Николай Некрасов, депутат Государственной Думы от партии кадетов, был почти социал-демократом по своим взглядам, но всегда оставался в публичном поле, никогда не был подпольщиком. Это его, в конце концов, и погубило: имея все возможности эмигрировать, Некрасов выбрал остаться - и подвергся, разумеется, репрессиям при новом порядке. После нескольких арестов, завершившихся благополучно, он прошел лагеря 1930-х - также выйдя на свободу и даже взятый на службу одним из руководителей Волголага. Но в 1940-м году следующий арест все же завершился расстрелом.
Символика Временного правительства отчасти была традиционной, но даже при беглом взгляде очевидно, что многие приемы этой стилистики были унаследованы большевиками.
© Фото : Public domainТерещенко, владелец сахарных заводов и крупных плантаций - один из ключевых представителей "большого бизнеса" старой России во Временном правительстве. При князе Львове он был министром финансов, после низложения Милюкова он стал министром иностранных дел. После революции этот - несомненно, один из самых расчетливых членов Временного правительства - эмигрировал во Францию, где продолжил карьеру предпринимателя.
Терещенко, владелец сахарных заводов и крупных плантаций - один из ключевых представителей "большого бизнеса" старой России во Временном правительстве. При князе Львове он был министром финансов, после низложения Милюкова он стал министром иностранных дел. После революции этот - несомненно, один из самых расчетливых членов Временного правительства - эмигрировал во Францию, где продолжил карьеру предпринимателя.
© Фото : Public domainЕще один промышленник (в данном случае, текстильный фабрикант из Костромской губернии), Коновалов пытался наладить взаимоотношения между революционными по своей природе рабочими и предпринимателями-промышленниками. Однако несмотря на хорошие таланты дипломата и опыт решения трудовых конфликтов, сделать что-либо значительное ему не удалось. Ушел в отставку весной 1917 года.
Еще один промышленник (в данном случае, текстильный фабрикант из Костромской губернии), Коновалов пытался наладить взаимоотношения между революционными по своей природе рабочими и предпринимателями-промышленниками. Однако несмотря на хорошие таланты дипломата и опыт решения трудовых конфликтов, сделать что-либо значительное ему не удалось. Ушел в отставку весной 1917 года.
© Фото : public domainЛидер партий "Союз 17 октября" и "Либеральная республиканская партия России", Александр Иванович Гучков в первом составе Временного правительства курировал военное и морское министерство. Гучков - один из тех, кто принимал в Пскове отречение от престола Николая II. В мае, однако, покинул Временное правительство вместе с П. Н. Миллюковым, как сторонник продолжения войны.
Лидер партий "Союз 17 октября" и "Либеральная республиканская партия России", Александр Иванович Гучков в первом составе Временного правительства курировал военное и морское министерство. Гучков - один из тех, кто принимал в Пскове отречение от престола Николая II. В мае, однако, покинул Временное правительство вместе с П. Н. Миллюковым, как сторонник продолжения войны.
Как член Думы Чхеидзе запомнился не столько как яркий оратор (тут среди левых блистал Керенский), сколько как демагог. Возможно, здесь и надо искать истоки той иронии, которую у некоторых вызывал Николай Семенович. Критиковал власть Чхеидзе по любому поводу, совершенно не углубляясь при этом в конкретику проблемы. Когда, скажем, обсуждался вопрос о выделении средств на строительство Амурской железной дороги, Чхеидзе под аплодисменты своей фракции утверждал, что проект отражает лишь классовые интересы дворянства и буржуазии. В ответ на аргумент правительства, что строительство железной дороги будет способствовать освоению новых территорий, на которые смогут переселяться безземельные крестьяне, Чхеидзе предлагал сослать в эту глушь "просвещенных" помещиков. Отвергал даже доводы военно-стратегического характера: напротив, магистраль, говорил он, "послужит не средством обороны, а проводником неприятеля вглубь страны".
Впрочем, власть отвечала на выпады Чхеидзе столь же "мудро". Когда ее терпение лопнуло, она попыталась в 1914 году привлечь его к уголовной ответственности за "призывы к свержению существующего строя".
Так истолковали его слова, что для обновления страны оптимальным был бы республиканский режим. Скандал на этом пустом месте вышел тем не менее крупный. Чхеидзе он принес известность, а власти, которая не приняла в расчет корпоративной солидарности Думы, одни неприятности. Сплотившись, думское большинство, включая октябристов, спешно приняло закон о невозможности привлечения депутатов к ответственности за их высказывания. Правительство сначала энергично сопротивлялось, но затем Николай II, не желая политической конфронтации, распорядился закрыть дело Чхеидзе "за отсутствием состава преступления".
© Public domain Николай Семёнович Чхеидзе
Николай Семёнович Чхеидзе
Иначе говоря, возглавил Петросовет "папаша" не случайно: имя у него уже было. Однако есть и другое не менее важное обстоятельство, которое способствовало его избранию. При всем пристрастии к громким словам (он этим грешил постоянно и после Февраля) в конкретной политике Николай Семенович был, наоборот, человеком умеренным, классическим центристом. Считал, что преобразования идти вперед должны, однако не рывками, а постепенно, чтобы Россия не завалилась "в штопор". И это шло от твердых убеждений. Еще в канун революции он был противником, как он говорил, "стачечного азарта" пролетариата. А осенью 1916 года на Кавказе призывал "прекратить беспорядки". Как говорил лидер эсеров Виктор Чернов, "я понял, почему Чхеидзе стал во главе Петроградского Совета: с ним росло ощущение прочности и политической ясности".
Этой же умеренной позиции он придерживался и позже, постоянно сглаживая противоречия внутри самого Петросовета и между Советами и Временным правительством.
Это был особый дар. Как рассказывают, он мог утихомирить любую разбушевавшуюся толпу. Именно поэтому в первые революционные дни именно Чхеидзе у Таврического дворца чаще всего и говорил с возбужденным народом. Как вспоминал член Петросовета Николай Суханов, "едва успевал он вернуться и раздеться, как врывался делегат с категорическим требованием Чхеидзе, иногда подкрепляемым даже угрозами, что толпа ворвется. И усталый старик, сонный грузин, с покорным видом снова натягивал шубу, надевал шапку и исчезал".
Всё начиналось с мирного требования хлеба. Для семей защитников Родины. Святое дело — и совершенно не претендовавшее на потрясение основ.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВосьмого марта — в женский день, уже тогда пользовавшийся популярностью — перед победившим революционным правительством женщины поставили уже политические вопросы.
Восьмого марта — в женский день, уже тогда пользовавшийся популярностью — перед победившим революционным правительством женщины поставили уже политические вопросы.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИ все-таки большинство протестующих надеялись, что к успеху можно прийти мирным путем. Народ, земля, свобода, мир — что здесь плохого? Только хорошее!
И все-таки большинство протестующих надеялись, что к успеху можно прийти мирным путем. Народ, земля, свобода, мир — что здесь плохого? Только хорошее!
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДемонстрации солдат, которые во многом сделали возможной Февральскую революцию, имели целью привлечь внимания к нуждам фронтовиков: в конечном итоге, требовали мира, прекращения бессмысленной, по мнению солдат, окопной войны.
Демонстрации солдат, которые во многом сделали возможной Февральскую революцию, имели целью привлечь внимания к нуждам фронтовиков: в конечном итоге, требовали мира, прекращения бессмысленной, по мнению солдат, окопной войны.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВместе с солдатами "авангард революции" составили рабочие - в том числе самые высококвалифицированные, как сотрудники ювелирного завода Фаберже. Требования были социальными, но жесткими — например, 8-часовой рабочий день. Таких норм рабочего времени к 1917 году не было еще ни в одной стране мира.
Вместе с солдатами "авангард революции" составили рабочие - в том числе самые высококвалифицированные, как сотрудники ювелирного завода Фаберже. Требования были социальными, но жесткими — например, 8-часовой рабочий день. Таких норм рабочего времени к 1917 году не было еще ни в одной стране мира.
И вот — в февральских митингах и демонстрациях замелькало роковое "Долой монархию"...
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОбщественный консенсус тогда заключался в том, что необходимо созвать Учредительное собрание, которое выбрало бы для России форму правления и учредило Конституцию. К этому добавлялись требования мира и обобществления земельных угодий.
Общественный консенсус тогда заключался в том, что необходимо созвать Учредительное собрание, которое выбрало бы для России форму правления и учредило Конституцию. К этому добавлялись требования мира и обобществления земельных угодий.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВпрочем, вопрос о том, продолжать ли войну или заключать немедленный мир с Германией, стал яблоком раздора среди победивших революционеров. Часть демонстраций ходила с пацифистскими лозунгами, их оппоненты требовали войны до победного конца.
Впрочем, вопрос о том, продолжать ли войну или заключать немедленный мир с Германией, стал яблоком раздора среди победивших революционеров. Часть демонстраций ходила с пацифистскими лозунгами, их оппоненты требовали войны до победного конца.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНапрасно самые благоразумные из демократов призывали всех "сплотиться сильнее, чтобы сберечь свободу". Как показала история, это и вправду было необходимо, но призывов никто не услышал.
Напрасно самые благоразумные из демократов призывали всех "сплотиться сильнее, чтобы сберечь свободу". Как показала история, это и вправду было необходимо, но призывов никто не услышал.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТех, кто стоял скорее за свободу, чем за победу — было численно больше. А главное - среди них было много вооруженных солдат, которым война действительно надоела.
Тех, кто стоял скорее за свободу, чем за победу — было численно больше. А главное - среди них было много вооруженных солдат, которым война действительно надоела.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНо и среди фронтовиков - даже получивших ранения на войне — очень многие стояли за войну до победного конца. Впрочем, эти люди свое отвоевали в любом случае.
Но и среди фронтовиков - даже получивших ранения на войне — очень многие стояли за войну до победного конца. Впрочем, эти люди свое отвоевали в любом случае.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТак называемая "препроводительная нота" министра иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюкова была призвана успокоить союзников России по Первой мировой войне — прежде всего Англию и Францию — по поводу возможного выхода России из войны. Из этой ноты следовало, что война будет продолжаться. Массовые протесты революционных солдат, последовавшие 20 апреля (3 мая), обрушили Временное правительство, в результате чего в следующий его состав вошли социалисты.
Так называемая "препроводительная нота" министра иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюкова была призвана успокоить союзников России по Первой мировой войне — прежде всего Англию и Францию — по поводу возможного выхода России из войны. Из этой ноты следовало, что война будет продолжаться. Массовые протесты революционных солдат, последовавшие 20 апреля (3 мая), обрушили Временное правительство, в результате чего в следующий его состав вошли социалисты.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа фоне кризисов, сотрясавших правительство, укреплялась система профсоюзов и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Язык лозунгов этих организаций был уже чисто марксистский. Появляется лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", ранее маркировавший узкую нишу марксистов — социал-демократов.
На фоне кризисов, сотрясавших правительство, укреплялась система профсоюзов и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Язык лозунгов этих организаций был уже чисто марксистский. Появляется лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", ранее маркировавший узкую нишу марксистов — социал-демократов.
Самой удобной мишенью для обвинений во всех трудностях даже в мае 1917 года остается низложенный Николай II.
© Фото : Library of CongressВесной 1917 года все еще голодно. Поэтому лозунги о прибавлении пайка сопровождаются новой надеждой — призывам к власти советов. И впрямь, это средство от голода еще не было опробовано.
Весной 1917 года все еще голодно. Поэтому лозунги о прибавлении пайка сопровождаются новой надеждой — призывам к власти советов. И впрямь, это средство от голода еще не было опробовано.
© Фото : Library of CongressСвобода. Земля. Обновление. Этого хотели страстно и хотели практически все. Французская революция, строчка из гимна которой стала лозунгом, была желанным образцом — несмотря на изученные уже "издержки".
Свобода. Земля. Обновление. Этого хотели страстно и хотели практически все. Французская революция, строчка из гимна которой стала лозунгом, была желанным образцом — несмотря на изученные уже "издержки".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМатросы среди революционеров были наиболее радикальным отрядом. Они требуют отставки уже Временного правительства ("министров-капиталистов" следует, видимо, заменить на социалистов), а еще лучше — передачи власти советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Повестка дня неумолимо катится к Октябрю...
Матросы среди революционеров были наиболее радикальным отрядом. Они требуют отставки уже Временного правительства ("министров-капиталистов" следует, видимо, заменить на социалистов), а еще лучше — передачи власти советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Повестка дня неумолимо катится к Октябрю...
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервый день новой эры: Петроград в руках большевиков. На повестке дня — расправа с "правыми", сторонниками Корнилова и Каледина, пытавшимися совладать с социалистами летом 1917 года.
Первый день новой эры: Петроград в руках большевиков. На повестке дня — расправа с "правыми", сторонниками Корнилова и Каледина, пытавшимися совладать с социалистами летом 1917 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСледующая цель — которая, как казалось, тоже близка - коммунизм, общество будущего, где были бы побеждены частная собственность, семья и другие пережитки традиционного общества. На скорую руку, как мы знаем, удалось воплотить лишь коммунизм военный.
Следующая цель — которая, как казалось, тоже близка - коммунизм, общество будущего, где были бы побеждены частная собственность, семья и другие пережитки традиционного общества. На скорую руку, как мы знаем, удалось воплотить лишь коммунизм военный.
Победителем 1917 года стал лозунг "Вся власть Советам".
И еще из воспоминаний Чернова: "Чхеидзе мог, если бы хотел, стать в центре Временного правительства революции: реальная сила была в руках Совета. Он этого не захотел: Чхеидзе был глубоко скромен. Скромность — свойство, прежде всего и легче всего утрачиваемое на политической арене, где так бесконечно часто приходится выступать и фигурировать. Быть может, властебоязнь была тогда недостатком. Но я издавна привык наблюдать среди политических деятелей тех, у кого велики достоинства самых их недостатков, и тех, у кого велики недостатки самых их достоинств: Чхеидзе был человеком первой из этих двух категорий".
В день прибытия Ленина Николай Семенович, который приехал на Финляндский вокзал приветствовать большевистского вождя от имени Петросовета, был мрачен: видимо, понимал, что дни умеренности для русской революции миновали.
Приветствуя Ленина, он тем не менее сказал то, что считал нужным: время для социализма в России еще не настало, и главная задача момента — защитить родину "от всяких посягательств как изнутри — от контрреволюционных сил, так и извне — от посягательств внешних завоевателей". Ленин равнодушно выслушал Чхеидзе, а затем вышел к народу и призвал людей к мировой революции.
Что же до твердого характера Николая Семеновича, то о нем лучше всего говорит трагический эпизод, который произошел в самый разгар февральских событий. В момент трудных переговоров с представителями Временного комитета Думы Чхеидзе вызвали к телефону. Через какое-то время он вернулся с каменным лицом и продолжил дискуссию. Лишь потом все узнали, что, играя с ружьем, погиб его сын. Не покидая Таврического дворца, Чхеидзе продолжал работать и дальше. И только в день похорон попросил освободить его на пару часов. Как он сказал, "в настоящее время нет места ни личному горю, ни счастью".
© РИА Новости . Перейти в фотобанкВременный комитет Государственной думы 1917 года, сформированнный Советом старейшин 4-й Государственной думы по поручению частного совещания её членов, 27 февраля (12 марта) в Петрограде в день победы Февральской буржуазно-демократической революции в России. Первый ряд (сидят): Г.Е. Львов, В.А. Ржевский, С.И. Шидловский, М.В. Родзянко; второй ряд (стоят) В.В. Шульгин, И.И. Дмитрюков, Б.А. Энгельгардт, А.Ф. Керенский, М.А. Караулов.
Временный комитет Государственной думы 1917 года, сформированнный Советом старейшин 4-й Государственной думы по поручению частного совещания её членов, 27 февраля (12 марта) в Петрограде в день победы Февральской буржуазно-демократической революции в России. Первый ряд (сидят): Г.Е. Львов, В.А. Ржевский, С.И. Шидловский, М.В. Родзянко; второй ряд (стоят) В.В. Шульгин, И.И. Дмитрюков, Б.А. Энгельгардт, А.Ф. Керенский, М.А. Караулов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМихаил Владимирович Родзянко (1859-1924), русский политический деятель, действительный статский советник, гофмейстер Высочайшего Двора. Председатель Государственной думы третьего и четвёртого созывов.
Михаил Владимирович Родзянко (1859-1924), русский политический деятель, действительный статский советник, гофмейстер Высочайшего Двора. Председатель Государственной думы третьего и четвёртого созывов.
Александр Федорович Керенский (в центре в папахе), министр юстиции Всероссийского Временного Правительства среди военных.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПавел Николаевич Милюков (1859-1943), русский политический деятель, историк и публицист. Министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году. С 1916 г. почётный доктор Кембриджского университета.
Павел Николаевич Милюков (1859-1943), русский политический деятель, историк и публицист. Министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году. С 1916 г. почётный доктор Кембриджского университета.
© ГЦМСИРПлакат "В дни Великой Революции. 17 февраля — 2 марта 1917 года. Временный Исполнительный Комитет Государственной Думы".
Плакат "В дни Великой Революции. 17 февраля — 2 марта 1917 года. Временный Исполнительный Комитет Государственной Думы".
© Public domain Николай Семёнович Чхеидзе. Депутат III и IV Государственной думы от Тифлисской губернии, один из лидеров Российской социал-демократической партии (меньшевиков). Чхеидзе не только входил в состав Временного комитета Государственной Думы, но и возглавлял временный исполком Петроградского совета рабочих депутатов.
Николай Семёнович Чхеидзе. Депутат III и IV Государственной думы от Тифлисской губернии, один из лидеров Российской социал-демократической партии (меньшевиков). Чхеидзе не только входил в состав Временного комитета Государственной Думы, но и возглавлял временный исполком Петроградского совета рабочих депутатов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМинистр - председатель Временного правительства князь Георгий Евгеньевич Львов (2-й слева) и Военный и морской министр Всероссийского Временного Правительства Александр Федорович Керенский (2-й справа) с группой генералов. Петроград, июнь 1917 года.
Министр - председатель Временного правительства князь Георгий Евгеньевич Львов (2-й слева) и Военный и морской министр Всероссийского Временного Правительства Александр Федорович Керенский (2-й справа) с группой генералов. Петроград, июнь 1917 года.
© Public domain Николай Виссарионович Некрасов. Депутат Государственной думы от Томской губернии, Некрасов был сторонником решительных действий, одним из активных заговорщиков против Николая II. В качестве члена ВКГД разработал законопроект об объявлении России республикой; в составе Временного правительства был министром путей сообщения. В эмиграцию не уехал, поэтому после Октябрьской революции несколько раз был арестован. В 1940 году расстрелян.
Николай Виссарионович Некрасов. Депутат Государственной думы от Томской губернии, Некрасов был сторонником решительных действий, одним из активных заговорщиков против Николая II. В качестве члена ВКГД разработал законопроект об объявлении России республикой; в составе Временного правительства был министром путей сообщения. В эмиграцию не уехал, поэтому после Октябрьской революции несколько раз был арестован. В 1940 году расстрелян.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы Михаил Владимирович Родзянко (слева), генерал Алексей Максимович Каледин (в центре) и Атаман Терского казачьего войска, генерал-майор Михаил Александрович Караулов (справа) во время Московского государственного совещания в середине августа 1917 года. Из архива кино-фото-фонодокументов СССР.
Председатель Государственной Думы Михаил Владимирович Родзянко (слева), генерал Алексей Максимович Каледин (в центре) и Атаман Терского казачьего войска, генерал-майор Михаил Александрович Караулов (справа) во время Московского государственного совещания в середине августа 1917 года. Из архива кино-фото-фонодокументов СССР.
© РИА Новости . Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкг.Ленинград. Зал Таврического дворца.<br />Зал заседаний Государственной думы Российской империи ( с 1906 г.),<br />Временного комитета Государственной думы, а затем и Временного правительства (с февраля 1917 г.), Петроградского совета рабочих депутатов (с июля 1917 г.), где неоднократно выступал В.И.Ленин.
г.Ленинград. Зал Таврического дворца.<br />Зал заседаний Государственной думы Российской империи ( с 1906 г.),<br />Временного комитета Государственной думы, а затем и Временного правительства (с февраля 1917 г.), Петроградского совета рабочих депутатов (с июля 1917 г.), где неоднократно выступал В.И.Ленин.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМонархисты и общественные деятели Василий Витальевич Шульгин и Павел Николаевич Крупенский (слева направо). Фотография 1917 года. Фото из Центрального государственного архива кинофотодокументов СССР.
Монархисты и общественные деятели Василий Витальевич Шульгин и Павел Николаевич Крупенский (слева направо). Фотография 1917 года. Фото из Центрального государственного архива кинофотодокументов СССР.
© Public domainСергей Илиодорович Шидловский.Потомственный дворянин и товарищ (заместитель) председателя III Государственной думы, Шидловский был одним из наиболее консервативных членов Временного комитета. Поэтому во Временное правительство не вошел, но активно занимался общественной работой: координировал созыв Учредительного собрания, присутствовал как делегат от Государственной думы на Поместном соборе Русской православной церкви. Умер в эмиграции в Эстонии, в 1922 году.
Сергей Илиодорович Шидловский.Потомственный дворянин и товарищ (заместитель) председателя III Государственной думы, Шидловский был одним из наиболее консервативных членов Временного комитета. Поэтому во Временное правительство не вошел, но активно занимался общественной работой: координировал созыв Учредительного собрания, присутствовал как делегат от Государственной думы на Поместном соборе Русской православной церкви. Умер в эмиграции в Эстонии, в 1922 году.
Чхеидзе возглавлял Петросовет до начала сентября, когда верх в Совете взяли большевики. И уехал домой в Грузию. Формально в отпуск, но, думаю, просто не хотел видеть своими глазами то, что должно было неизбежно произойти дальше. Больше в Россию Чхеидзе не возвращался, вся его дальнейшая политическая судьба связана уже с грузинскими событиями. С 1918 года он председатель Закавказского сейма и Учредительного собрания Грузии. Однако и оттуда пришлось уехать во Францию, когда пришли большевики. Тяжело болел туберкулезом. Может быть, поэтому, а может быть, потому что все, о чем мечтал, закончилось крахом, застрелился.
Покидая место председателя Петросовета, Чхеидзе горько заметил: "Президиума больше нет".
Точнее было бы сказать, что в России наступал закат многопартийности. А само кресло председателя Петроградского Совета, конечно же, вакантным не осталось – в него тут же уселся Троцкий.
Но это уже совсем другая история.
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