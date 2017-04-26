Николай Чхеидзе – «папаша» Петросовета

Председателя Петросовета Николая (Карло) Семеновича Чхеидзе за глаза коллеги звали "папашей". Было ему в ту пору уже за 50, а выглядел он даже старше. К тому же в этом слове сошлись, полагаю, два противоречивых чувства, которые люди испытывали к Чхеидзе: уважение и некоторая ирония. Причем, похоже, оба чувства были справедливы.

Родился он в селе под Кутаиси, но во всех автобиографиях неизменно указывал, что родом из потомственных дворян. Учился в Новороссийском университете и Харьковском ветеринарном институте, но нигде не доучился – исключили за участие в студенческих волнениях. Обычная судьба для социал-демократа той поры. В 90-е годы XIX века многим из них пришлось заниматься самообразованием. Вот и Чхеидзе, благодаря себе самому, был начитанным человеком, не говоря уже о его марксистской подготовке.

Юлий Мартов, один из самых известных меньшевиков, как-то писал, что "Чхеидзе — самый образованный марксист на Кавказе".

С 1892 года — член грузинской социал-демократической организации "Месаме-даси", с 1898 года — член РСДРП (после раскола – меньшевик), впервые перевел на грузинский язык "Манифест коммунистической партии", участник первой русской революции 1905 года, депутат Думы двух созывов, где возглавлял фракцию меньшевиков. И даже масон – член так называемой думской ложи Великого Востока народов России, куда входили многие думцы (от октябристов до меньшевиков и эсеров), ставшие затем членами Временного правительства. Это обстоятельство, кстати, в немалой степени помогало "папаше" после Февраля утрясать разногласия между министрами и Петросоветом.

Как член Думы Чхеидзе запомнился не столько как яркий оратор (тут среди левых блистал Керенский), сколько как демагог. Возможно, здесь и надо искать истоки той иронии, которую у некоторых вызывал Николай Семенович. Критиковал власть Чхеидзе по любому поводу, совершенно не углубляясь при этом в конкретику проблемы. Когда, скажем, обсуждался вопрос о выделении средств на строительство Амурской железной дороги, Чхеидзе под аплодисменты своей фракции утверждал, что проект отражает лишь классовые интересы дворянства и буржуазии. В ответ на аргумент правительства, что строительство железной дороги будет способствовать освоению новых территорий, на которые смогут переселяться безземельные крестьяне, Чхеидзе предлагал сослать в эту глушь "просвещенных" помещиков. Отвергал даже доводы военно-стратегического характера: напротив, магистраль, говорил он, "послужит не средством обороны, а проводником неприятеля вглубь страны".

Впрочем, власть отвечала на выпады Чхеидзе столь же "мудро". Когда ее терпение лопнуло, она попыталась в 1914 году привлечь его к уголовной ответственности за "призывы к свержению существующего строя".

Так истолковали его слова, что для обновления страны оптимальным был бы республиканский режим. Скандал на этом пустом месте вышел тем не менее крупный. Чхеидзе он принес известность, а власти, которая не приняла в расчет корпоративной солидарности Думы, одни неприятности. Сплотившись, думское большинство, включая октябристов, спешно приняло закон о невозможности привлечения депутатов к ответственности за их высказывания. Правительство сначала энергично сопротивлялось, но затем Николай II, не желая политической конфронтации, распорядился закрыть дело Чхеидзе "за отсутствием состава преступления".

© Public domain Николай Семёнович Чхеидзе © Public domain Николай Семёнович Чхеидзе

Иначе говоря, возглавил Петросовет "папаша" не случайно: имя у него уже было. Однако есть и другое не менее важное обстоятельство, которое способствовало его избранию. При всем пристрастии к громким словам (он этим грешил постоянно и после Февраля) в конкретной политике Николай Семенович был, наоборот, человеком умеренным, классическим центристом. Считал, что преобразования идти вперед должны, однако не рывками, а постепенно, чтобы Россия не завалилась "в штопор". И это шло от твердых убеждений. Еще в канун революции он был противником, как он говорил, "стачечного азарта" пролетариата. А осенью 1916 года на Кавказе призывал "прекратить беспорядки". Как говорил лидер эсеров Виктор Чернов, "я понял, почему Чхеидзе стал во главе Петроградского Совета: с ним росло ощущение прочности и политической ясности".

Этой же умеренной позиции он придерживался и позже, постоянно сглаживая противоречия внутри самого Петросовета и между Советами и Временным правительством.

Это был особый дар. Как рассказывают, он мог утихомирить любую разбушевавшуюся толпу. Именно поэтому в первые революционные дни именно Чхеидзе у Таврического дворца чаще всего и говорил с возбужденным народом. Как вспоминал член Петросовета Николай Суханов, "едва успевал он вернуться и раздеться, как врывался делегат с категорическим требованием Чхеидзе, иногда подкрепляемым даже угрозами, что толпа ворвется. И усталый старик, сонный грузин, с покорным видом снова натягивал шубу, надевал шапку и исчезал".

И еще из воспоминаний Чернова: "Чхеидзе мог, если бы хотел, стать в центре Временного правительства революции: реальная сила была в руках Совета. Он этого не захотел: Чхеидзе был глубоко скромен. Скромность — свойство, прежде всего и легче всего утрачиваемое на политической арене, где так бесконечно часто приходится выступать и фигурировать. Быть может, властебоязнь была тогда недостатком. Но я издавна привык наблюдать среди политических деятелей тех, у кого велики достоинства самых их недостатков, и тех, у кого велики недостатки самых их достоинств: Чхеидзе был человеком первой из этих двух категорий".

В день прибытия Ленина Николай Семенович, который приехал на Финляндский вокзал приветствовать большевистского вождя от имени Петросовета, был мрачен: видимо, понимал, что дни умеренности для русской революции миновали.

Приветствуя Ленина, он тем не менее сказал то, что считал нужным: время для социализма в России еще не настало, и главная задача момента — защитить родину "от всяких посягательств как изнутри — от контрреволюционных сил, так и извне — от посягательств внешних завоевателей". Ленин равнодушно выслушал Чхеидзе, а затем вышел к народу и призвал людей к мировой революции.

Что же до твердого характера Николая Семеновича, то о нем лучше всего говорит трагический эпизод, который произошел в самый разгар февральских событий. В момент трудных переговоров с представителями Временного комитета Думы Чхеидзе вызвали к телефону. Через какое-то время он вернулся с каменным лицом и продолжил дискуссию. Лишь потом все узнали, что, играя с ружьем, погиб его сын. Не покидая Таврического дворца, Чхеидзе продолжал работать и дальше. И только в день похорон попросил освободить его на пару часов. Как он сказал, "в настоящее время нет места ни личному горю, ни счастью".

Чхеидзе возглавлял Петросовет до начала сентября, когда верх в Совете взяли большевики. И уехал домой в Грузию. Формально в отпуск, но, думаю, просто не хотел видеть своими глазами то, что должно было неизбежно произойти дальше. Больше в Россию Чхеидзе не возвращался, вся его дальнейшая политическая судьба связана уже с грузинскими событиями. С 1918 года он председатель Закавказского сейма и Учредительного собрания Грузии. Однако и оттуда пришлось уехать во Францию, когда пришли большевики. Тяжело болел туберкулезом. Может быть, поэтому, а может быть, потому что все, о чем мечтал, закончилось крахом, застрелился.

Покидая место председателя Петросовета, Чхеидзе горько заметил: "Президиума больше нет".

Точнее было бы сказать, что в России наступал закат многопартийности. А само кресло председателя Петроградского Совета, конечно же, вакантным не осталось – в него тут же уселся Троцкий.

Но это уже совсем другая история.