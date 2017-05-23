Хроники 1917
Временное правительство. На коне, но без вожжей
Военный министр Александр Керенский обращается к войскам, 1917 год
© Фото : Courtesy of GRAD and Sergey Shestakov

Как образно определил ситуацию в России после Февраля английский историк Бэзил Лиддел Гарт, "Временное правительство взобралось в седло, но у него не было вожжей". Верно лишь отчасти. Все-таки поначалу у новой России была еще армия, разумеется, предельно уставшая от войны и взбудораженная Февралем. Однако новую власть армия признала, а потому была готова выполнять приказы Временного правительства. Между тем в период революционной нестабильности армия для власти — важнейший рычаг. Или вожжи, по словам английского историка.

Другое дело, что отчасти по собственной инициативе (наивно полагая, что революционный конь на волне демократического энтузиазма сам пойдет в нужном направлении), отчасти под давлением Петросовета правительство эти "вожжи" раз за разом ослабляло. До тех пор, пока не потеряло управление окончательно. Когда в октябре Керенский уехал из Зимнего дворца на фронт, чтобы повернуть армию против большевиков, он не смог найти уже ни одной верной ему части.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкАлександр Федорович Керенский, министр-председатель Временного правительства
© РИА Новости
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Александр Федорович Керенский, министр-председатель Временного правительства

Приказ №1 Петросовета о создании выборных солдатских комитетов, появившийся еще в феврале, стал первым шагом к развалу Вооруженных сил. Однако в ответе за него не правительство, а Советы, то есть приказ не был легитимным. Для революции это, конечно, дело десятое, но все же у офицера хотя бы оставался аргумент, что он подчиняется не Советам, а правительству. А вот в мае армию добило уже само правительство, когда был опубликован приказ военного министра Керенского: документ, который многие в то время с пафосом называли "декларацией прав солдата".

Документ не исправлял, а, наоборот, расширял круг грубейших ошибок приказа №1, ставя окончательный крест на армейской дисциплине.

И дело не столько в том, что теперь каждый солдат сам решал, отдавать честь офицеру или нет. (На деле из употребления исчезло даже простое "здрасьте": солдат часто проходил мимо офицера как мимо пустого места.) И даже не в том, что на приказ командира солдат теперь вместо прежнего и четкого "так точно" мог расплывчато отвечать "постараюсь". Все это, конечно,армию не укрепляло, однако главная беда заключалась в другом.

Пункт второй "декларации прав солдата" гласил: "каждый военнослужащий имеет право быть членом любой политической, национальной, религиозной, экономической или профессиональной организации, общества или союза". Другой пункт декларировал, что "каждый военнослужащий во внеслужебное время имеет право свободно и открыто высказывать устно, письменно или печатно свои политические, религиозные, социальные и прочие взгляды". Наконец, приказ указывал, что "все без исключения печатные издания (периодические или непериодические) должны беспрепятственно передаваться адресатам".

«Мосинка» и «Максим» — оружие революции
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБойцы женского ударного "Батальона смерти" сидят около палатки с винтовками системы Мосина. Женские батальоны — военные формирования, состоящие исключительно из женщин, созданные Временным правительством, главным образом с пропагандистской целью — поднять патриотический настрой в армии. Петроград. 1917 год.Бойцы женского ударного Батальона смерти сидят около палатки
© РИА Новости
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Бойцы женского ударного "Батальона смерти" сидят около палатки с винтовками системы Мосина. Женские батальоны — военные формирования, состоящие исключительно из женщин, созданные Временным правительством, главным образом с пропагандистской целью — поднять патриотический настрой в армии. Петроград. 1917 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкГруппа русских солдат дезертирует с фронта в полной экипировке: шинели в скатках, за спиной вещмешки, а на ремнях — те же "мосинки" образца 1891 года. Первая мировая война 1914-1918 гг.Группа русских солдат дезертирует с фронта
© РИА Новости
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Группа русских солдат дезертирует с фронта в полной экипировке: шинели в скатках, за спиной вещмешки, а на ремнях — те же "мосинки" образца 1891 года. Первая мировая война 1914-1918 гг.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВойска с трехдюймовой пушкой около здания Московского совета. 1917 год. Русская трехдюймовая пушка, разработанная на Путиловском заводе в 1899 году и модернизированная в 1902-м, была одним из лучших полевых орудий эпохи Первой мировой. Эти пушки, после модернизации в 1930 году, стояли на вооружении Красной армии еще в начале Великой Отечественной войны.Войска с орудием около здания Московского совета. 1917 год
© РИА Новости
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Войска с трехдюймовой пушкой около здания Московского совета. 1917 год. Русская трехдюймовая пушка, разработанная на Путиловском заводе в 1899 году и модернизированная в 1902-м, была одним из лучших полевых орудий эпохи Первой мировой. Эти пушки, после модернизации в 1930 году, стояли на вооружении Красной армии еще в начале Великой Отечественной войны.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкГруппа финских красногвардейцев во время финской Гражданской войны. 1918 год.В руках у них винтовки системы Бердана — устаревшая на тот момент конструкция, которую к 1914 году в России готовы были снять с вооружения и продать крестьянам в качестве охотничьих ружей. Однако уже в 1915 году "берданками" начали вооружать вспомогательные части и гражданские соединения. К началу Гражданской войны в разных частях Российской империи насчитывались сотни тысяч таких винтовок.Группа финских красногвардейцев во врмя финской Гражданской войны. 1918 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Группа финских красногвардейцев во время финской Гражданской войны. 1918 год.В руках у них винтовки системы Бердана — устаревшая на тот момент конструкция, которую к 1914 году в России готовы были снять с вооружения и продать крестьянам в качестве охотничьих ружей. Однако уже в 1915 году "берданками" начали вооружать вспомогательные части и гражданские соединения. К началу Гражданской войны в разных частях Российской империи насчитывались сотни тысяч таких винтовок.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрасногвардейцы учатся стрелять из автоматической 37-мм пушки Максима на занятиях в Смольном. Петроград, 1917 год. Автоматическое мелкокалиберное орудие конструкции Максима широко применялось в войнах начала ХХ века, начиная с англо-бурской и заканчивая Первой мировой. Заряжали пушки лентами по 25 выстрелов.Красногвардейцы учатся стрелять из пулемета на занятиях в Смольном. Петроград. 1917 год
© РИА Новости
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Красногвардейцы учатся стрелять из автоматической 37-мм пушки Максима на занятиях в Смольном. Петроград, 1917 год. Автоматическое мелкокалиберное орудие конструкции Максима широко применялось в войнах начала ХХ века, начиная с англо-бурской и заканчивая Первой мировой. Заряжали пушки лентами по 25 выстрелов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВооруженный пулеметами Максима автомобиль на улицах Москвы. В ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября) 1917 года началось вооруженное восстание в Москве, победившее 2 (15) ноября 1917 года. 7,62-мм пулемет "Максим" был самым надежным в своем классе оружием Первой мировой, в некоторых регионах мира он до сих пор стоит на вооружении. А моторизованная "тачанка" с двумя пулеметами была практически абсолютным оружием для Гражданской войны — в отсутствие других пулеметов или броневиков такой автомобиль был практически неуязвим.Вооруженный пулеметами автомобиль на улицах Москвы
© РИА Новости
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Вооруженный пулеметами Максима автомобиль на улицах Москвы. В ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября) 1917 года началось вооруженное восстание в Москве, победившее 2 (15) ноября 1917 года. 7,62-мм пулемет "Максим" был самым надежным в своем классе оружием Первой мировой, в некоторых регионах мира он до сих пор стоит на вооружении. А моторизованная "тачанка" с двумя пулеметами была практически абсолютным оружием для Гражданской войны — в отсутствие других пулеметов или броневиков такой автомобиль был практически неуязвим.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрестьянский революционный отряд. Крестьяне вооружены вилами. Октябрьская революция. 1917 год. Чтобы представить себе сравнительную мощь "деревни" и "города", просто сравните эту картину с предыдущим снимком. Разумеется, автомобиль с двумя "максимами" в деревне был очевидным хозяином положения.Крестьянский революционный отряд. Крестьяне вооружены вилами. Октябрьская революция. 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Крестьянский революционный отряд. Крестьяне вооружены вилами. Октябрьская революция. 1917 год. Чтобы представить себе сравнительную мощь "деревни" и "города", просто сравните эту картину с предыдущим снимком. Разумеется, автомобиль с двумя "максимами" в деревне был очевидным хозяином положения.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВооруженные красногвардейцы читают листовку на улице Петрограда. Октябрьская революция, 1917 год. На бедре красноармейца в центре — "Парабеллум", или пистолет системы Люгера образца 1900 г. в фирменной кобуре. "Парабеллумы" были испытаны в обеих Мировых войнах и ценились за прицельную точность.Вооруженные красногвардейцы читают листовку на улице Петрограда
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Вооруженные красногвардейцы читают листовку на улице Петрограда. Октябрьская революция, 1917 год. На бедре красноармейца в центре — "Парабеллум", или пистолет системы Люгера образца 1900 г. в фирменной кобуре. "Парабеллумы" были испытаны в обеих Мировых войнах и ценились за прицельную точность.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОрудия красногвардейцев у Крымского моста в Москве в дни Октябрьской революции. Слева — мощная 6-дюймовая (152 мм) осадная пушка образца 1877 года. Возможно, именно это орудие, оказавшееся после окончания Гражданской войны на одном из московских складов, осенью 1941 году в составе нескольких аналогичных пушек участвовало — весьма успешно! — в обороне Москвы от наступавших немецких войск. Осадные пушки били прямой наводкой по фашистским танкам, пробивая боевые машины насквозь. Справа — первоначальная модификация русской трехдюймовой пушки (образца 1900 года).Орудия красногвардейцев у Крымского моста в Москве в дни Октябрьской революции
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Орудия красногвардейцев у Крымского моста в Москве в дни Октябрьской революции. Слева — мощная 6-дюймовая (152 мм) осадная пушка образца 1877 года. Возможно, именно это орудие, оказавшееся после окончания Гражданской войны на одном из московских складов, осенью 1941 году в составе нескольких аналогичных пушек участвовало — весьма успешно! — в обороне Москвы от наступавших немецких войск. Осадные пушки били прямой наводкой по фашистским танкам, пробивая боевые машины насквозь. Справа — первоначальная модификация русской трехдюймовой пушки (образца 1900 года).
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрасногвардейцы после июльских дней 1917 года. Обучение Красной гвардии у Смольного. В руках красногвардейцев — преимущественно устаревшие "берданки".Красногвардейцы после июльских дней 1917 года
© РИА Новости
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Красногвардейцы после июльских дней 1917 года. Обучение Красной гвардии у Смольного. В руках красногвардейцев — преимущественно устаревшие "берданки".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРеволюционные события в Москве. Рабочие на броневике. Красная площадь, 1917 год. Бронеавтомобиль — единственный контраргумент против "короля сражений" Первой Мировой — пулемета.Революционные события в Москве. Рабочие на броневике
© РИА Новости
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Революционные события в Москве. Рабочие на броневике. Красная площадь, 1917 год. Бронеавтомобиль — единственный контраргумент против "короля сражений" Первой Мировой — пулемета.
© РИА Новости / Петр ОцупПерейти в фотобанкКрасногвардейцы и революционные солдаты, вооруженные трехдюймовкой образца 1902 года, охраняют Смольный. Петроград. 1917 год.Красногвардейцы и революционные солдаты охраняют Смольный
© РИА Новости / Петр Оцуп
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Красногвардейцы и революционные солдаты, вооруженные трехдюймовкой образца 1902 года, охраняют Смольный. Петроград. 1917 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрасногвардейцы с винтовками Мосина охраняют кабинет В. И. Ленина в Смольном. Октябрьская социалистическая революция. 1917 год. Личная охрана лидера революции была вооружена лучше остальных красногвардейцев.Красногвардейцы охраняют кабинет В. И. Ленина в Смольном
© РИА Новости
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Красногвардейцы с винтовками Мосина охраняют кабинет В. И. Ленина в Смольном. Октябрьская социалистическая революция. 1917 год. Личная охрана лидера революции была вооружена лучше остальных красногвардейцев.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВоенные на тяжелом броневике "Илья Муромец", прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета. Петроград. 1917 год. Тяжелый броневик "Илья Муромец" был в числе еще нескольких построен в 1916 году на шасси трактора Allis-Chalmers по проекту полковника артиллерии Гулькевича на Путиловском заводе. Помимо двух пулеметов, он был вооружен легкой пушкой.Военные на тяжелом броневике Илья Муромец, прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военные на тяжелом броневике "Илья Муромец", прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета. Петроград. 1917 год. Тяжелый броневик "Илья Муромец" был в числе еще нескольких построен в 1916 году на шасси трактора Allis-Chalmers по проекту полковника артиллерии Гулькевича на Путиловском заводе. Помимо двух пулеметов, он был вооружен легкой пушкой.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСолдаты и ополченцы, вооруженные винтовками Мосина и Бердана, у Смольного в октябрьские дни 1917 года. Из фондов Музея Революции в Москве.Солдаты и ополченцы у Смольного в октябрьские дни 1917 года
© РИА Новости
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Солдаты и ополченцы, вооруженные винтовками Мосина и Бердана, у Смольного в октябрьские дни 1917 года. Из фондов Музея Революции в Москве.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрасная гвардия на улицах Москвы. Великая Октябрьская социалистическая революция. Октябрь 1917 года. В качестве транспорта для этой очень серьезной "группы быстрого реагирования", вооруженной станковым "Максимом", использован один из первых в Москве автобусов.Красная гвардия на улицах Москвы
© РИА Новости
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Красная гвардия на улицах Москвы. Великая Октябрьская социалистическая революция. Октябрь 1917 года. В качестве транспорта для этой очень серьезной "группы быстрого реагирования", вооруженной станковым "Максимом", использован один из первых в Москве автобусов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВооруженный патруль моряков Балтийского флота на улицах Петрограда проверяет документы. Сентябрь 1917 г. Патруль вооружен карабинами системы Мосина.Вооруженный патруль моряков Балтийского флота на улицах Петрограда проверяет документы
© РИА Новости
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Вооруженный патруль моряков Балтийского флота на улицах Петрограда проверяет документы. Сентябрь 1917 г. Патруль вооружен карабинами системы Мосина.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОктябрьская социалистическая революция. Пулеметчик с "Максимом" на колесном лафете на защите Зимнего дворца. Октябрьские дни 1917 года. Петроград. Лент, изображенных на фото, стрелку хватало на несколько минут непрерывного огня, однако такого нагрева мог не выдержать ствол.Октябрьская социалистическая революция. Пулеметчик на защите Зимнего дворца
© РИА Новости
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Октябрьская социалистическая революция. Пулеметчик с "Максимом" на колесном лафете на защите Зимнего дворца. Октябрьские дни 1917 года. Петроград. Лент, изображенных на фото, стрелку хватало на несколько минут непрерывного огня, однако такого нагрева мог не выдержать ствол.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрасногвардейцы с винтовками Мосина у костра в дни Октябрьской социалистической революции. Петроград, октябрь 1917 года.Красногвардейцы у костра в дни Октябрьской социалистической революции
© РИА Новости
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Красногвардейцы с винтовками Мосина у костра в дни Октябрьской социалистической революции. Петроград, октябрь 1917 года.
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Демократическую эйфорию того периода понять можно, вот только авторы декларации не посчитали нужным учесть армейскую специфику.Армия, как единое целое, переставала существовать, превращаясь в огромное дискуссионное поле, разделенное по политическим, религиозным, социальным и прочим взглядам. Причем не стоит забывать, что яростных споров в ту пору хватало, а все оппоненты были вооружены.

Не говоря уже о том, что агитаторы радикалов, благодаря этой "декларации прав солдата", получили полную свободу действий: "прочие взгляды" позволяли вести в казарме любую пропаганду.

Бывший военный министр октябрист Гучков вышел из Временного правительства в знак протеста как раз против проекта этой "декларации", а вот новый военный министр эсер Керенский (он же член исполкома Петросовета) ее тут же подписал. И это было прямым следствием апрельского кризиса власти (спровоцированного кадетом Милюковым —"Дарданелльским"), который привел к созданию полевевшего кабинета министров.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкМинистр юстиции Временного правительства Александр Керенский среди военных. Март 1917
© РИА Новости
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Министр юстиции Временного правительства Александр Керенский среди военных. Март 1917

"Пусть самые свободные армия и флот в мире, — заявлял Керенский, комментируя свой приказ, — докажут, что в свободе сила, а не слабость, пусть выкуют новую железную дисциплину долга, поднимут боевую мощь страны". Демагогия, разумеется, чистой воды. Военные-практики это понимали лучше других, поэтому, узнав о проекте приказа, попытались остановить подписание декларации. Ставка разослала ее текст командующим фронтами, после чего генерал Алексеев (в ту пору Верховный главнокомандующий) вызвал их в Могилев, чтобы совместно обсудить создавшееся положение.

Мнение было общим. Как сказал генерал Брусилов: "Если ее (декларацию) объявят — нет спасения". В конце концов решили вместе немедленно ехать в Петроград, чтобы там объяснить полную неприемлемость для армии этого документа.

Вот несколько выдержек из выступлений на том совместном майском заседании генералитета, правительства и руководства Петросовета. Командующие фронтами не просто объясняли, насколько эта декларация в принципе подрывает воинскую дисциплину, но и привели множество конкретных примеров негативного воздействия на армию уже одного Приказа №1, давшего волю солдатским комитетам.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкСовещание солдатских представителей от Армий и частей фронта в Таврическом дворце. Петроград. Май 1917 года
© РИА Новости
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Совещание солдатских представителей от Армий и частей фронта в Таврическом дворце. Петроград. Май 1917 года

Генерал Алексей Брусилов, командующий Юго-Западным фронтом: "Один из полков заявил, что он не только отказывается наступать, но желает уйти с фронта и разойтись по домам. Я долго убеждал полк, а когда спросил, согласны ли со мною, то у меня попросили разрешения дать письменный ответ. Через несколько минут передо мною появился плакат "Мир во что бы то ни стало, долой войну!" При дальнейшей беседе одним из солдат было заявлено: "Сказано: без аннексий, зачем же нам эта гора?" Я ответил: "Мне эта гора тоже не нужна, но надо бить занимающего ее противника".

В результате мне дали слово стоять, но наступать отказались, мотивируя это так: неприятель у нас хорош и сообщил нам, что не будет наступать, если не будем наступать мы. Нам важно вернуться домой, чтобы пользоваться свободой и землей: зачем же калечиться?

Генерал Дмитрий Щербачев, командующий армиями Румынского фронта: "Я укажу только на одну из лучших дивизий русской армии, заслужившую в прежних войсках название "железной" и блестяще поддержавшую свою былую славу в эту войну. Поставленная на активный участок, дивизия эта отказалась начать подготовительные для наступления инженерные работы, мотивируя нежеланием наступать. Подобный же случай произошел на днях в соседней стрелковой дивизии. Начатые подготовительные работы были прекращены после того, как выборными комитетами, осмотревшими этот участок, было вынесено постановление прекратить их, так как они являются подготовкой для наступления".

© РИА НовостиПерейти в фотобанкГруппа русских солдат дезертирует с фронта
© РИА Новости
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Группа русских солдат дезертирует с фронта

Генерал Абрам Драгомиров, командующий армиями Северного фронта: "Одна часть отказалась идти на фронт под тем предлогом, что два года тому назад уже стояла на позиции под Пасху…При известии, что в одной из казачьих областей было наводнение, целый полк казаков потребовал отправления на родину. После переговоров удалось прийти к соглашению — отправить по два человека на взвод".

Итог выступлениям военных подвел генерал Михаил Алексеев: "Армия — организм хрупкий. В этих стенах можно говорить о чем угодно, но нужна сильная твердая власть: без нее невозможно существовать. До армии должен доходить только приказ министра и главнокомандующего, и мешать этим лицам никто не должен".

В ответ генералы получили совет искать с солдатскими комитетами общий язык. И рекомендацию: не заморачиваться, а просто выполнять распоряжения власти. А думать власть будет сама. Как сказал Керенский: "Ответственность мы берем на себя, но получаем и право вести армию, указывать ей путь дальнейшего развития".

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