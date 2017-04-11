Персоны
Михаил Алексеев. Генерал на политическом фронте
Российский император Николай II и генерал Михаил Алексеев в Ставке царского правительства. 1915 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк

Революция застала генерала Михаила Васильевича Алексеева на пике его карьеры: бывший ординарец знаменитого русского военачальника Скобелева стал правой рукой императора в военных делах. Будучи начальником Генштаба при столь неопытном Верховном, именно Алексеев руководил тогда всеми операциями на фронте. И серьезных возражений это ни у кого не вызывало: как профессионал, генерал пользовался авторитетом. Да и человеком был неконфликтным, простым, умел ладить со всеми. Тепло относился к своему начштаба и государь. И тем не менее некоторые до сих пор полагают, что именно Михаил Васильевич подтолкнул Николая II к отречению. Упреки монархистов преследовали генерала до конца жизни: не спасало даже то, что позже он стоял у истоков Белого движения – Добровольческая армия выросла из "Алексеевской организации".

Проблемы начались, когда жизнь (история) заставила генерала действовать на фронте политическом. Избежать этого было нельзя: должность и близость к царю втягивали его в политический водоворот. Для решения вопросов обеспечения фронта начштаба приходилось общаться и с оппозиционными организациями, помогавшими армии. Включая, например, Военно-промышленный комитет.

Правда, как вспоминал его глава Александр Гучков, хотя он действительно нередко направлял генералу Алексееву частным образом "свои горькие наблюдения и советы" по поводу плохой работы тыла, однако не просил и не ожидал от генерала каких-то ответов.

По мнению историка, профессора Оксфорда, Георгия Каткова, который подробно изучил события Февраля, "реакция Алексеева была проста: он старался получить для армии от общественных организаций все, что возможно, и при этом не подогревать их политических амбиций". Тем не менее и сегодня можно услышать обвинения генерала даже в недоносительстве на Гучкова. Как будто тот многократно не говорил все, о чем писал Алексееву, публично с думской трибуны.

© Фото: public domain
Российский военачальник Михаил Васильевич Алексеев

Собственно, все обвинения в адрес генерала строятся на предположениях. Проверенная информация свидетельствует об обратном. Еще в 1916 году Алексеев предлагал Николаю II ряд профилактических мер, которые бы снизили риск революционных выступлений. Например, вывести из Петрограда как можно больше запасных полков – слишком легкая мишень для революционных агитаторов. Государь тогда эти предложения отверг.

Думаю, генерал комфортнее себя чувствовал под обстрелом, чем в политике. А в февральские дни променял бы свое тогдашнее положение на тяжелые бои под Плевной в молодости, где был ранен, или окопы русско-японской войны, в которой тоже участвовал.

Сбежал бы от политики и на германский фронт, однако революция не пустила. Хуже того, история так распределила роли, что он оказался в эпицентре бури.

К тому же если на генерала кто-то и влиял, то те же монархисты. Просто политически более гибкие – монархисты-конституционалисты. Все главные действующие лица, занятые в эпизоде отречения царя, – монархисты. Председатель Думы Родзянко, Гучков и Шульгин, приехавшие в Ставку за отречением, даже кадет Милюков. И для всех этих людей отказ Михаила Александровича вместо брата сесть на русский трон стал катастрофой.

© public domain
Великий князь Михаил Александрович Романов

Разумеется, и у генерала Алексеева многое в тогдашней ситуации вызывало протест: его, например, раздражало вмешательство императрицы и Распутина в военные дела. Что, однако, не делает его революционером. Максимум, на что осмеливался Алексеев, это отказываться от приглашений к царскому столу, когда Александра Федоровна находилась в Ставке.

Тот же Катков определяет позицию Алексеева как двойственную, но при этом категорически отказывается причислять его к заговорщикам.

Действительно, и характер не тот (это не Родзянко, Гучков или Милюков), и три месяца, предшествовавшие Февралю, генерал лечился в Крыму, где больше думал о собственных больных почках. А в Ставку вернулся лишь 17 февраля. Приехал бы чуть позже, вообще избежал неприятностей. Поэтому в мозаичной картине "Отречение" фигура Алексеева, хотя и находится рядом с императором, это лишь малый и отчасти случайный фрагмент.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Отречение императора России Николая II в ночь на 3 марта 1917 года. Репродукция. Государственный Исторический музей

Дискуссий в те февральские дни в Ставке было, понятно, много. Однако все споры базировались на очень противоречивой информации, что поступала из Петрограда. И на том и на другом конце телеграфного провода находились возбужденные событиями люди, которые многое путали, преувеличивали или, боясь не угодить, наоборот преуменьшали. И сам государь, и генерал Алексеев, и Ставка в целом оказались в искаженном, чуть ли не виртуальном поле, отсюда и не всегда адекватные решения.

Впрочем, и преувеличивать этот фактор не стоит, поскольку сама революция являлась реальностью, а это главное. Поэтому предположения, что все можно было исправить, не очень убеждают. На улицы Питера вышли сотни тысяч людей. И солдаты, примкнувшие к ним, не были ряжеными. И кабинет министров действительно перестал контролировать ситуацию.

На тот момент оставалось лишь два возможных и одновременно ненадежных варианта. Первый – направить в Петроград для подавления восстания верные режиму части с фронта. И второй – отречение и передача власти монархистам от оппозиции.

Однако первый вариант означал масштабное кровопролитие при полном отсутствии гарантий, что фронтовики в процессе столкновений с людьми не перейдут на сторону восставших. Такой вариант был вероятен, учитывая безмерную усталость от войны и тотальное разочарование во властных структурах. Второй вариант, как казалось, сохранял династию, однако тоже не гарантировал, что сможет обеспечить в стране порядок. Между этими вариантами, как между Сциллой и Харибдой, и метались тогда многие, включая генерала Алексеева.

То, что он выбрал второй путь – конституционной монархии, не означает предательства Николая II. Это решение означает лишь, что судьба России оказалась для него важнее. Кстати, после отречения Николай сохранил к Алексееву теплое отношение, а генерал никогда не называл императора "бывшим". А предвидеть Октябрь… Ни в одном уставе не сказано, что начштаба обязан быть Нострадамусом. Об Октябре не думала на тот момент даже большевистская партия, а Ленин еще смаковал швейцарский сыр.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Генерал-квартирмейстер штаба генерал-майор Михаил Пустовойтенк, верховный главнокомандующий император Николай II, начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал от инфантерии Михаил Алексеев

Накануне отречения Алексеев пишет царю: "Требовать от армии, чтобы она спокойно сражалась, когда в тылу идет революция, невозможно. Подавление беспорядков силою при нынешних условиях опасно и приведет Россию и армию к гибели. Пока Государственная дума старается водворить возможный порядок, но если от Вашего Императорского Величества не последует акта, способствующего общему успокоению, власть завтра же перейдет в руки крайних элементов".

Последний Император России. Николай II от коронации до отречения

Этими же аргументами он руководствовался, посылая известную телеграмму командующим фронтами с вопросом об их отношении к отречению государя. Ряд исследователей отмечают, что телеграмма составлена так, что другого варианта, кроме согласия на отречение, она и не предусматривала. Это неверно. Телеграмма действительно отражала вполне определенную точку зрения. Но не запрещала командующим высказаться против и предложить какое-то альтернативное решение. Не предложили. Никто. Потому что другого выхода у власти просто не было.

Дальнейшую судьбу генерала можно изложить в несколько строк. Сначала был Верховным главнокомандующим, безнадежно сражаясь не столько с немцами, сколько с солдатскими комитетами. После Октября бежал на юг. Умер от воспаления легких в 1918 году.

Одно из последних воспоминаний об Алексееве: "Маленький старичок с курносым носиком и добрыми, умными и печальными глазами, в стареньком засаленном кителе".

"Добрые, умные и печальные" глаза. Возможно, старик вспоминал Плевну. Молодость, былую силу, а главное — кристальную ясность той поры: вот государь, вот Скобелев, рядом в окопе свои, там чужие…

Все права защищены 2017
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена