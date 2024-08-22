Церковное Новолетие в 2025: история и традиции

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В сентябре православные верующие отмечают церковное новолетие, или индикт. Что это такое? Почему начало нового года в православии не совпадает со светским календарем? История и традиции торжества, когда церковь начинает отсчет нового года и на какой день индикт приходится в 2025-м – в материале РИА Новости.

Церковное новолетие

Индикт, или новолетие — это день, посвященный наступлению Нового лета, то есть года. Отмечается торжество 1 сентября по старому, Юлианскому, стилю или 14 сентября — по новому Григорианскому. С этого дня начинается отсчет нового церковного года. В праздник православные христиане обращаются с молитвами к Богу с просьбой о даровании благословения в начавшемся году.

Какого числа

Как и в любой другой год, церковное новолетие в России в 2025 году начнется 14 сентября. Первым праздником нового церковного года станет Рождество Пресвятой Богородицы, выпадающее на 21 сентября. Последним же праздником, который завершит церковный год, станет Успение Богородицы. Оно проходится на 28 августа.

История

Еще в Ветхом Завете Бог повелел израильскому народу каждый год особенно чтить наступление седьмого месяца. Освободившись от всякой житейской суеты люди должны были служить Господу.

Именно в седьмой месяц воды потопа начали убывать, и Ноев ковчег остановился на горах Араратских. В этом же месяце пророк Моисей сошел с горы Синай и даровал своему народу новые скрижали с заветом.

В Византии же церковный год не всегда начинался с 1 сентября. Как на латинском Западе, так и на православном Востоке было хорошо известно мартовское летосчисление. Началом года считалось 1 (или 25) марта — дата праздника Благовещения по старому стилю. Официальное византийское летоисчисление – индиктионы императора Константина Великого, или Константинопольское летоисчисление установлено с 1 сентября 312 года.

В этот день начало года отмечали в память о победе, которую император Константин одержал над римским императором Максентием. После битвы правитель даровал гонимым до тех пор христианам свободу вероисповедания. То есть фактически легализовал христианство. А в 325 году состоялся первый Вселенский Собор, на котором и решили отмечать в этот день церковное новолетие.

© Public domain Первый Никейский собор. Фреска © Public domain Первый Никейский собор. Фреска

В VI столетии в царствование императора Юстиниана I было введено календарное исчисление по индиктам, или индиктионам. Новый финансовый период в Римской империи начинался с "указания" – индиктиона – императора о том, сколько нужно собрать податей. И составлял 15 лет.

На Руси же индиктом называли и каждый новый год пятнадцатилетнего цикла, и само пятнадцатилетие. С принятием христианства гражданский год вплоть до XV века начинался с марта. С 1 марта вели начало года все древние русские хронисты, даже Нестор Летописец.

А с 1492 года на Руси стали отмечать новолетие как церковно-государственный праздник.

Чин летопроводства перестали совершать к началу XVIII столетия. Это было связано с изданным Петром I указом о переносе начала гражданского нового года на 1 января. В последний раз чин был совершен 1 сентября 1699 года в присутствии самого Петра. Правитель, сидя на установленном на кремлевской соборной площади престоле в царском облачении, принимал от патриарха благословение и поздравлял народ с новым годом.

1 января 1700 года церковное торжество ограничилось молебном после литургии, а чин летопроводства уже не совершался.

Традиции и обряды

Главное торжество на церковное новолетие совершалось в Москве. На Соборной площади в Кремле ставили большой помост, с которого митрополит и великий князь возвещали об окончании года и поздравляли народ. Митрополит святил воду: кропил ею князя и стоявших вокруг горожан. А затем все поздравляли друг друга.

Также на Новолетие было принято впервые представлять народу наследника престола. По достижении совершеннолетия – 14 лет – он поднимался с князем на помост и произносил торжественную речь.

В XVII столетии день Новолетия царь Алексей Михайлович, а вместе с ним бояре и весь простой люд старались посвятить делам милосердия. Ни один нищий не уходил с пустыми руками — их одаривали милостыней, одеждой и обувью, кормили праздничным угощением. Горожане приносили друг другу подарки и гостинцы, вместе посещали заключенных в темницах.

В праздновании Новолетия на Руси удивительным образом переплелись церковные и народные традиции. В этот день, который также называется Семиным днем, православные верующие чтут преподобного Симеона. Святой обладал даром прозорливости, исцелял от различных душевных и телесных недугов.

© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси Патриарх Кирилл совершает молебное пение на новолетие в Храме Христа Спасителя в Москве © Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси Патриарх Кирилл совершает молебное пение на новолетие в Храме Христа Спасителя в Москве

Кроме того, Новолетие также считалось началом "бабьего лета". Встреча осени 14 сентября сопровождалась обрядом "Осенин": крестьяне, потерев сухое дерево, разводили большой костер, а от него затем начинали топить печи в домах и банях.

Церковный колокол возвещал о наступлении праздника — Нового лета. Крестьяне молитвенно благодарили уходящий год за хороший урожай и просили такого же в наступающем. Основные работы в поле к тому моменту уже заканчивались, поэтому появлялась возможность передохнуть. В деревнях разжигали праздничные костры, водили хороводы, пели песни, устраивали различные состязания. Хозяйки пекли большие караваи, а дома украшались рябиновыми ветками.

Богослужение

Чин особого православного богослужения в честь новолетия сформировался в VI веке и с тех пор является неотъемлемой частью этого праздника.

Согласно Типикону Великой церкви и византийским служебным Евангелиям, чин летопроводства имеет следующий порядок: после утрени архиерей с процессией под пение "большого" Трисвятого выходит на городскую площадь.

В этот момент диакон возглашает ектению (молитвенное прошение). Затем поются три антифона (хоровое песнопение). После антифонов архиерей произносит возглас и трижды благословляет народ.

Тропарь

Затем произносятся литийные прошения. По окончании прошений и главопреклонной молитвы хор начинает петь тропарь "Всея твари Содетелю…".

Кондак

Затем следует кондак "В Вышних живый, Христе Царю".

Молитвы

Также есть специальная молитва на церковное Новолетие "Владыко Господи Боже наш, Источниче жизни и безсмертия".

Проповеди

Основной смысл богослужения в Новолетие – воспоминание проповеди Христа в Назаретской синагоге. Тогда Иисус сказал, что он пришел "исцелять сокрушенных сердцем… проповедовать лето Господне благоприятное".

Духовный смысл праздника

Согласно толкованию Феофана Затворника на этот отрывок, читаемый в день Новолетия, Христос не просто проповедовал "Лето благоприятно", а принес его людям. "Лето благоприятно" трактуется как новая жизнь, начинающаяся в душе каждого христианина.