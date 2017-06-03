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Политика

Занервничали: Путин рассказал, как обсуждал с Клинтоном принятие РФ в НАТО

22:0103.06.2017
(обновлено: 22:37 03.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. 1 июня 2017Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. 1 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Путин рассказал, что предлагал Биллу Клинтону, когда тот занимал пост президента США, рассмотреть вариант присоединения России к НАТО. Об этом российский лидер заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 2 июня 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Путин заявил, что Россию беспокоит приближение НАТО к ее границам

Такое предложение Путин выдвинул на одной из последних встреч с Клинтоном во время визита американского лидера в Москву. "Клинтон ответил: я не против. Но вся делегация очень занервничала", — рассказал Путин в интервью, фрагменты которого были опубликованы изданием Politico.

Билл Клинтон последний раз посещал Россию в должности главы государства летом 2000 года.

В НАТО в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать слова российского президента заявили, что не располагают информацией по этому вопросу.

МИД переговоров не вел

Американский многофункциональный стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52. Архивное фото
© Фото : Public domain
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На уровне министерства иностранных дел Россия не вела каких-либо переговоров о присоединении к Североатлантическому альянсу, рассказал бывший глава ведомства Игорь Иванов. Он добавил, что лично ему в период с 1998 по 2004 годы, когда он возглавлял МИД, не приходилось принимать участия в обсуждениях подобного рода.

Вместе с тем Иванов не исключил, что в российском руководстве могли рассматривать гипотетический вариант с присоединением страны к НАТО при условии изменения характера организации, являющейся, по словам Иванова, "военным агрессивным блоком, направленным на Восток". "Но, учитывая, что характер НАТО не изменился, то и отношение России к альянсу не изменилось", — подчеркнул экс-министр.

Он напомнил также о том, что ранее о возможности вступления в НАТО упоминал Борис Ельцин, однако позднее было заявлено, что слова первого Президента России неправильно поняли.

Проверка на агрессивность

Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш
© РИА Новости . Сайт Dover-Marina.com
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Экс-заместитель министра иностранных дел РФ, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе, комментируя информацию об обсуждении вступления России в альянс, предположил, что Владимир Путин этой инициативой мог проверять агрессивность НАТО.

Он напомнил, что уже при создании НАТО в 1949 году Советский Союз предложил присоединиться к альянсу, однако эта инициатива была отвергнута. "Тогда мы их поставили в дипломатическом плане в очень пикантное положение. Не исключаю, что сейчас, в наше время был повтор такого предложения", — заявил Орджоникидзе. По его мнению, действуя таким образом, Россия проверяла, существует ли возможность дальнейшего улучшения отношений или США рассматривают Россию как потенциального противника.

Второй центр влияния

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Перспектива вступления России в НАТО подразумевала бы появление нового центра влияния в рамках организации, сопоставимого с США, отметил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Россия едва ли была бы готова (как положено в НАТО) подчиняться дисциплине блока на общих основаниях. Но это меняло бы всю сущность альянса, и к этому никто (на Западе) готов не был", — подчеркнул эксперт. По его мнению, Путин ожидал, что реакция Клинтона будет как минимум уклончивая.

"Я думаю, Путин это понимал, но делал это предложение, чтобы зафиксировать позицию, мол, мы-то, пожалуйста, готовы обсуждать — это вы не хотите", — предположил он. По его мнению, делая подобное предложение, Россия демонстрировала серьезность своих намерений по установлению качественно новых отношений с США, однако Вашингтон не пошел навстречу Москве.

НАТО — инструмент США

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин о планах НАТО увеличить военные расходы: с кем воевать собрались?
В интервью со Стоуном российский президент также заявил, что в настоящее время Североатлантический альянс представляет собой лишь средство для реализации внешнеполитических планов Соединенных Штатов. "Сегодня это внешнеполитический инструмент США, там нет союзников, там есть только вассалы", — пояснил он.

По словам Путина, при вступлении в НАТО новых членов они попадают под влияние Вашингтона, а затем на их территории появляются объекты, несущие угрозу для России. В их числе он назвал системы противоракетной обороны, военные базы и новые ударные комплексы.

"Мы должны в этой связи предпринимать контрмеры, то есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать", — подчеркнул Путин.

Интервью президента России Оливеру Стоуну появится в виде фильма на американском телеканале Showtime 12-15 июня.

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