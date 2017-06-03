Занервничали: Путин рассказал, как обсуждал с Клинтоном принятие РФ в НАТО

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. 1 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. 1 июня 2017

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Путин рассказал, что предлагал Биллу Клинтону, когда тот занимал пост президента США, рассмотреть вариант присоединения России к НАТО. Об этом российский лидер заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Такое предложение Путин выдвинул на одной из последних встреч с Клинтоном во время визита американского лидера в Москву. "Клинтон ответил: я не против. Но вся делегация очень занервничала", — рассказал Путин в интервью, фрагменты которого были опубликованы изданием Politico.

Билл Клинтон последний раз посещал Россию в должности главы государства летом 2000 года.

В НАТО в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать слова российского президента заявили, что не располагают информацией по этому вопросу.

МИД переговоров не вел

На уровне министерства иностранных дел Россия не вела каких-либо переговоров о присоединении к Североатлантическому альянсу, рассказал бывший глава ведомства Игорь Иванов. Он добавил, что лично ему в период с 1998 по 2004 годы, когда он возглавлял МИД, не приходилось принимать участия в обсуждениях подобного рода.

Вместе с тем Иванов не исключил, что в российском руководстве могли рассматривать гипотетический вариант с присоединением страны к НАТО при условии изменения характера организации, являющейся, по словам Иванова, "военным агрессивным блоком, направленным на Восток". "Но, учитывая, что характер НАТО не изменился, то и отношение России к альянсу не изменилось", — подчеркнул экс-министр.

Он напомнил также о том, что ранее о возможности вступления в НАТО упоминал Борис Ельцин, однако позднее было заявлено, что слова первого Президента России неправильно поняли.

Проверка на агрессивность

Экс-заместитель министра иностранных дел РФ, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе, комментируя информацию об обсуждении вступления России в альянс, предположил , что Владимир Путин этой инициативой мог проверять агрессивность НАТО.

Он напомнил, что уже при создании НАТО в 1949 году Советский Союз предложил присоединиться к альянсу, однако эта инициатива была отвергнута. "Тогда мы их поставили в дипломатическом плане в очень пикантное положение. Не исключаю, что сейчас, в наше время был повтор такого предложения", — заявил Орджоникидзе. По его мнению, действуя таким образом, Россия проверяла, существует ли возможность дальнейшего улучшения отношений или США рассматривают Россию как потенциального противника.

Второй центр влияния

Перспектива вступления России в НАТО подразумевала бы появление нового центра влияния в рамках организации, сопоставимого с США, отметил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Россия едва ли была бы готова (как положено в НАТО) подчиняться дисциплине блока на общих основаниях. Но это меняло бы всю сущность альянса, и к этому никто (на Западе) готов не был", — подчеркнул эксперт. По его мнению, Путин ожидал, что реакция Клинтона будет как минимум уклончивая.

"Я думаю, Путин это понимал, но делал это предложение, чтобы зафиксировать позицию, мол, мы-то, пожалуйста, готовы обсуждать — это вы не хотите", — предположил он. По его мнению, делая подобное предложение, Россия демонстрировала серьезность своих намерений по установлению качественно новых отношений с США, однако Вашингтон не пошел навстречу Москве.

НАТО — инструмент США

В интервью со Стоуном российский президент также заявил , что в настоящее время Североатлантический альянс представляет собой лишь средство для реализации внешнеполитических планов Соединенных Штатов. "Сегодня это внешнеполитический инструмент США, там нет союзников, там есть только вассалы", — пояснил он.

По словам Путина, при вступлении в НАТО новых членов они попадают под влияние Вашингтона, а затем на их территории появляются объекты, несущие угрозу для России. В их числе он назвал системы противоракетной обороны, военные базы и новые ударные комплексы.

"Мы должны в этой связи предпринимать контрмеры, то есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать", — подчеркнул Путин.

Интервью президента России Оливеру Стоуну появится в виде фильма на американском телеканале Showtime 12-15 июня.