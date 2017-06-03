Игорь Иванов: МИД не вел официальных переговоров о вступлении России в НАТО

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. МИД России в годы президентства Билла Клинтона в США не вел никаких переговоров о вариантах вступления РФ в НАТО, сообщил РИА Новости экс-министр иностранных дел Игорь Иванов.

Ранее в субботу издание Politico опубликовало фрагмент интервью, которое президент РФ Владимир Путин дал режиссеру Оливеру Стоуну для телеканала Showtime. В нем Путин говорит, что на одной из последних встреч с Клинтоном в ходе дискуссии сказал: "Может быть, посмотреть на такой вариант, что Россия вступит в НАТО". По словам Путина, "Клинтон ответил: я не против".

"На официальном уровне мы ничего не предлагали. Я лично в такого рода обсуждениях участия не принимал", — сказал Иванов, занимавший пост главы МИД с 1998 по 2004 годы.

"В свое время Борис Николаевич (Ельцин) тоже не исключал возможности вступления в НАТО. Потом, по-моему, Сергей Ястржембский сказал, что его слова были неправильно поняты. Но на мидовском уровне такие вопросы не обсуждались", — добавил экс-министр.

При этом он отметил, что в принципе разговоры о вступлении в НАТО могли носить гипотетический характер. "В свое время были такие неофициальные, непринужденные гипотетические рассуждения вслух, что если НАТО переродится и будет не военным агрессивным блоком, направленным на Восток, а примет другой характер, то почему бы России тоже не присоединиться. Но, учитывая, что характер НАТО не изменился, то и отношение России к альянсу не изменилось", — указал Иванов.