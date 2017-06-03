Дипломат: Россия проверяла степень агрессии НАТО, предлагая войти в альянс

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, предлагая экс-президенту США Биллу Клинтону рассмотреть вариант вступления России в НАТО, мог проверять, насколько агрессивно настроен альянс по отношению к РФ, заявил РИА Новости бывший заместитель министра иностранных дел РФ, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.
Ранее издание Politico привело выдержку из интервью, которое Путин дал режиссеру Оливеру Стоуну. В нем Путин говорит, что на одной из последних встреч с Клинтоном в ходе дискуссии сказал: "Может быть, посмотреть на такой вариант, что Россия вступит в НАТО". По словам Путина, "Клинтон ответил: я не против".
"Я тогда НАТО не занимался, но думаю, что такой случай, действительно, мог быть. Ведь когда в 1949 году НАТО создали, то Советский Союз предложил вступить в альянс, на что нам дали ответ "нет, никогда", — сказал Орджоникидзе.
Путин дал Стоуну большое интервью, которое появится в виде фильма на кабельном американском телеканале Showtime 12-15 июня.