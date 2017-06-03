Путин рассказал, что обсуждал с Клинтоном вступление России в НАТО
18:2403.06.2017
(обновлено: 18:26 03.06.2017)
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, что предлагал экс-президенту США Биллу Клинтону рассмотреть вариант вступления России в НАТО.
"Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, он приезжал в Москву. Я в ходе дискуссии сказал: может быть посмотреть на такой вариант, что Россия вступит в НАТО. Клинтон ответил: я не против. Но вся делегация очень занервничала", — сообщил Путин в интервью, выдержки из которого приводит издание Politico
.
Путин дал Стоуну большое интервью, которое появится в виде фильма на кабельном американском телеканале Showtime 12-15 июня.