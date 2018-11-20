Бездомные. Выход

Паша Т., был на улице 2 дня, сейчас живет в хостеле при «Ангаре спасения»



23 года. Родился в городе Белово, Кемеровской области. С самого детства жил в интернате, как и его пятеро братьев и сестра. Родителей лишили родительских прав, но с ними остался самый младший из братьев. Паша не стремится к теплым отношениям с родными, даже с братом-двойняшкой. После техникума, по совету друга, он решил переехать в Москву: нашел работу вахтой, заселился в общежитие. Но ему не доплатили, денег на жилье не осталось. Пару дней Паша провел на улице, пока ему не помогла прохожая, которая знала об «Ангаре». Сейчас он работает блинопеком и уже получил свою первую зарплату.

— Когда в «Ангаре спасения» соцработник предложил мне купить билет, чтобы я вернулся к братьям в Кемерово, я отказался. Я останусь в Москве. Хоть как, но я буду жить в Москве, — уверен Паша.