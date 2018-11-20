Это журналистский и социальный эксперимент. Мы будем рассказывать историю, не предполагая, каким окажется ее финал. Мультимедийный сериал «Бездомные. Выход» - хроника совместного эксперимента РИА Новости и социального проекта «Ангар спасения» практически в режиме реального времени. Четверо бездомных согласились попробовать с нашей общей помощью вернуться в нормальную жизнь.
Каждую неделю Алексей Евгеньевич, Паша, Руслан и Лёша - герои проекта, разными путями оказавшиеся на улице - будут получать задания. Часть этих заданий — от специалистов «Ангара спасения» - соотносится с их программой реабилитации бездомных: получить документы, составить резюме, записаться и прийти на собеседование, позвонить родным. Часть заданий — от нас, журналистов. Справятся ли они? Ждет ли их жизнь, в которой есть дом, стабильность, еда и новые отношения? Мы сами не знаем...
В первом эпизоде мультимедийного сериала мы знакомимся с героями и их прошлым: до бездомной жизни Алексей Евгеньевич выпекал булочки, Паша занимался в театральном кружке, Леша рисовал граффити, а Руслан слушал Guns N’ Roses. Каждый из них пережил свою катастрофу, оказался на улице и практически коснулся дна. Сегодня они становятся участниками эксперимента и пытаются найти выход.
В этом эпизоде наши герои также получают свои первые промежуточные задания.
Слушайте первый эпизод цикла «Бездомные. Выход»
Как участники эксперимента пройдут первый этап возвращения, узнаем в следующем эпизоде через неделю, 27 ноября. А пока можете выбрать «своего» героя и поддержать его в голосовании. Кстати, в комментариях к эпизоду вы можете писать слова поддержки или давать советы нашим героям.
Алексей Евгеньевич С. На улице был около 1,5 лет
44 года, москвич. У Алексея была квартира, которую при разводе он поделил с женой и дочкой. На оставшиеся деньги купил комнату. Развод, проблемы на работе, алкоголь, кредиты. Долги росли и росли. В какой-то момент Алексей просто вышел из квартиры, и, закрыв за собой дверь, ушел, как ему казалось, от проблем. Общий долг Алексея — около 400 тысяч. До улицы он работал пекарем в цехе на булочно-кондитерском комбинате.
— Одна поправка — я не бездомный, у меня есть жилье, просто в данный момент, я не могу там появиться. Это две большие разницы, — считает Алексей Евгеньевич. — Поэтому формулировка «бездомный» мне не подходит, также как и «бомж». Я человек, временно находящийся в трудной жизненной ситуации. Другая каста. Каста, которая еще не потеряла надежду вернуться обратно, в отличие от остальных. Обратно — это к нормальной жизни, не обязательно домой. Жить можно где угодно.
За время эксперимента Алексей должен:
- восстановить полный пакет документов, проставить штамп прописки в паспорт
- устроиться на работу
- рассчитать сроки возврата долгов по кредиту
- пройти курсы компьютерной грамотности
- попробовать наладить отношения с дочкой. Позвонить ей и, например, пригласить в кино
Паша Т., был на улице 2 дня, сейчас живет в хостеле при «Ангаре спасения»
23 года. Родился в городе Белово, Кемеровской области. С самого детства жил в интернате, как и его пятеро братьев и сестра. Родителей лишили родительских прав, но с ними остался самый младший из братьев. Паша не стремится к теплым отношениям с родными, даже с братом-двойняшкой. После техникума, по совету друга, он решил переехать в Москву: нашел работу вахтой, заселился в общежитие. Но ему не доплатили, денег на жилье не осталось. Пару дней Паша провел на улице, пока ему не помогла прохожая, которая знала об «Ангаре». Сейчас он работает блинопеком и уже получил свою первую зарплату.
— Когда в «Ангаре спасения» соцработник предложил мне купить билет, чтобы я вернулся к братьям в Кемерово, я отказался. Я останусь в Москве. Хоть как, но я буду жить в Москве, — уверен Паша.
За время эксперимента Паша должен:
- закрепиться на работе
- накопить деньги для самостоятельной аренды жилья или снять жилье
- наладить общение с кем-то из родственников
- посетить музей театра им. Бахрушина
- сходить в кино
Руслан Б., был на улице около 4 лет
44 года, москвич. В начале 2000-х Руслан, по его словам, потерял невесту, гибель которой переживает до сих пор. Он говорит, что каждый день он думает о том, как бы сложилась его жизнь, если бы этого не произошло. Руслан страдал алкоголизмом. В его жизни это второй период бездомности. В этот раз он ушел из дома из-за больших долгов по коммуналке и соседа, который угрожал ему. В этом году у него начались серьезные проблемы со здоровьем, после которых он решил полностью завязать с алкоголем. До улицы долгое время работал на бензоколонке.
— По сравнению с другими бездомными у меня плюс — я живу в хостеле, а не в подъезде. Могу помыться, побриться, выглядеть хорошо, — рассказывает Руслан. — Вспомнил, как я раньше жил дома, каждое утро перед работой мыл голову, приводил себя в порядок.
За время эксперимента Руслан должен:
- устроиться на работу
- ежедневно делать зарядку или разминку по 15-20 минут, это нужно для его спины
- следить за тем, чтобы подаренное ему комнатное растение не погибло
- пригласить кого-либо на свидание
Лёша Х., на улице около 1,5 лет
29 лет, москвич, вырос в интернате. После выпуска получил квартиру, работал на заводе и стройке. Мечтал о загородном доме с участком, но нарвался на мошенников и остался ни с чем. Сначала жил у друга, потом узнал об «Ангаре». Любит и умеет рисовать граффити.
- Просто хотел поселиться подальше отсюда, сажать картошку, морковь и свеклу — все то, что мы сажали детьми на летних каникулах, когда жили в интернате, — говорит Лёша.
За время эксперимента Лёша должен:
- восстановить полный пакет документов
- устроиться на работу
- набраться идей и вдохновения на выставке современного искусства или в граффити-парке
- нарисовать граффити или поучаствовать в росписи большого объекта
Все участники эксперимента получат и общие задания:
- посетить вместе интерактивную выставку
- сделать кому-нибудь подарок на Новый год
- прочитать любую книгу
За экспериментом будет следить специалист по социальной работе службы помощи бездомным «Милосердие» Татьяна Залесская, которая больше, чем кто-либо другой знает о жизнях своих подопечных.
Сопровождать и комментировать эксперимент будет психотерапевт Константин Ольховой.
Как участники эксперимента пройдут первый этап возвращения, узнаем в следующем эпизоде через неделю, 27 ноября. А пока можете выбрать «своего» героя и поддержать его в голосовании. Кстати, в комментариях к эпизоду вы можете писать слова поддержки или давать советы нашим героям.
«Ангар спасения» работает с 2014 года. Когда социальные работники поняли, что некоторые бездомные стали бывать в палатке постоянно, появился проект «Хостел». Бездомных, психологически готовых вернуться к нормальной жизни, размещают в хостеле, выясняют причину, по которой они оказались на улице, помогают восстановить документы и найти работу.
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