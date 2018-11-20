Бездомные. Выход
Мультимедийный сериал
Эпизоды подкастаГерои проектаГолосование

Это журналистский и социальный эксперимент. Мы будем рассказывать историю, не предполагая, каким окажется ее финал. Мультимедийный сериал «Бездомные. Выход» - хроника совместного эксперимента РИА Новости и социального проекта «Ангар спасения» практически в режиме реального времени. Четверо бездомных согласились попробовать с нашей общей помощью вернуться в нормальную жизнь.

Каждую неделю Алексей Евгеньевич, Паша, Руслан и Лёша - герои проекта, разными путями оказавшиеся на улице - будут получать задания. Часть этих заданий — от специалистов «Ангара спасения» - соотносится с их программой реабилитации бездомных: получить документы, составить резюме, записаться и прийти на собеседование, позвонить родным. Часть заданий — от нас, журналистов. Справятся ли они? Ждет ли их жизнь, в которой есть дом, стабильность, еда и новые отношения? Мы сами не знаем...

 

Алексей Евгеньевич С., 44 года.
На улице был около 1.5 лет.
Сейчас следит за баней
для бездомных

Паша Т., 23 года.
Был на улице 2 дня, живет в «Хостеле» при «Ангаре спасения» 2 месяца

Руслан Б., 44 года.
Прожил на улице более
4-х лет, но все равно
мечтает о доме

Лёша Х., 29 лет.
Хотел жить в деревне,
но оказался на улице.
Бродяжничал около 1.5 лет

ЭПИЗОДЫ ПОДКАСТА

ЭПИЗОД 1

В первом эпизоде мультимедийного сериала мы знакомимся с героями и их прошлым: до бездомной жизни Алексей Евгеньевич выпекал булочки, Паша занимался в театральном кружке, Леша рисовал граффити, а Руслан слушал Guns N’ Roses. Каждый из них пережил свою катастрофу, оказался на улице и практически коснулся дна. Сегодня они становятся участниками эксперимента и пытаются найти выход.

В этом эпизоде наши герои также получают свои первые промежуточные задания.

Слушайте первый эпизод цикла «Бездомные. Выход»

Ангар спасения. Прийти сюда может любой человек, оказавшийся без крыши над головой.
Ангар спасения. Прийти сюда может любой человек, оказавшийся без крыши над головой.
© РИА Новости / Алексей Куденко
В «Ангаре спасения» бездомные могут получить чистую одежду
В «Ангаре спасения» бездомные могут получить чистую одежду
© РИА Новости / Алексей Куденко
«Ангар спасения» - проект службы помощи бездомным «Милосердие». Здесь помогут всем, кто оказался на улице. Главное правило - попросить об этом.
«Ангар спасения» - проект службы помощи бездомным «Милосердие». Здесь помогут всем, кто оказался на улице. Главное правило - попросить об этом.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Отец Олег собирает на молебен бездомных в «Ангаре спасение»
Отец Олег собирает на молебен бездомных в «Ангаре спасение»
© РИА Новости / Алексей Куденко
В Ангаре спасения можно поесть, выпить чая и согреться. Каждый день сюда приходят около ста человек
В Ангаре спасения можно поесть, выпить чая и согреться. Каждый день сюда приходят около ста человек
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ангар спасения. Прийти сюда может любой человек, оказавшийся без крыши над головой.
© РИА Новости / Алексей Куденко

Как участники эксперимента пройдут первый этап возвращения, узнаем в следующем эпизоде через неделю, 27 ноября. А пока можете выбрать «своего» героя и поддержать его в голосовании. Кстати, в комментариях к эпизоду вы можете писать слова поддержки или давать советы нашим героям.

 

ГЕРОИ ПРОЕКТА

Алексей Евгеньевич С. На улице был около 1,5 лет

44 года, москвич. У Алексея была квартира, которую при разводе он поделил с женой и дочкой. На оставшиеся деньги купил комнату. Развод, проблемы на работе, алкоголь, кредиты. Долги росли и росли. В какой-то момент Алексей просто вышел из квартиры, и, закрыв за собой дверь, ушел, как ему казалось, от проблем. Общий долг Алексея — около 400 тысяч. До улицы он работал пекарем в цехе на булочно-кондитерском комбинате.

— Одна поправка — я не бездомный, у меня есть жилье, просто в данный момент, я не могу там появиться. Это две большие разницы, — считает Алексей Евгеньевич. — Поэтому формулировка «бездомный» мне не подходит, также как и «бомж». Я человек, временно находящийся в трудной жизненной ситуации. Другая каста. Каста, которая еще не потеряла надежду вернуться обратно, в отличие от остальных. Обратно — это к нормальной жизни, не обязательно домой. Жить можно где угодно.

Алексей Евгеньевич приходит в «Ангар спасения» около 1,5 лет. Он следит за баней для бездомных.
© РИА Новости / Алексей Куденко

За время эксперимента Алексей должен:

- восстановить полный пакет документов, проставить штамп прописки в паспорт
- устроиться на работу
- рассчитать сроки возврата долгов по кредиту
- пройти курсы компьютерной грамотности
- попробовать наладить отношения с дочкой. Позвонить ей и, например, пригласить в кино

 

Паша в парикмахерской «Ангара спасения»
© РИА Новости / Алексей Куденко

 

Паша Т., был на улице 2 дня, сейчас живет в хостеле при «Ангаре спасения»

23 года. Родился в городе Белово, Кемеровской области. С самого детства жил в интернате, как и его пятеро братьев и сестра. Родителей лишили родительских прав, но с ними остался самый младший из братьев. Паша не стремится к теплым отношениям с родными, даже с братом-двойняшкой. После техникума, по совету друга, он решил переехать в Москву: нашел работу вахтой, заселился в общежитие. Но ему не доплатили, денег на жилье не осталось. Пару дней Паша провел на улице, пока ему не помогла прохожая, которая знала об «Ангаре». Сейчас он работает блинопеком и уже получил свою первую зарплату.

— Когда в «Ангаре спасения» соцработник предложил мне купить билет, чтобы я вернулся к братьям в Кемерово, я отказался. Я останусь в Москве. Хоть как, но я буду жить в Москве, — уверен Паша.

 

 

За время эксперимента Паша должен:

- закрепиться на работе
- накопить деньги для самостоятельной аренды жилья или снять жилье
- наладить общение с кем-то из родственников
- посетить музей театра им. Бахрушина
- сходить в кино

 

 

Руслан Б., был на улице около 4 лет

44 года,  москвич. В начале 2000-х Руслан, по его словам,  потерял невесту, гибель которой переживает до сих пор. Он говорит, что каждый день он думает о том, как бы сложилась его жизнь, если бы этого не произошло. Руслан страдал алкоголизмом. В его жизни это второй период бездомности. В этот раз он ушел из дома из-за больших долгов по коммуналке и соседа, который угрожал ему. В этом году у него начались серьезные проблемы со здоровьем, после которых он решил полностью завязать с алкоголем. До улицы долгое время работал на бензоколонке.

— По сравнению с другими бездомными у меня плюс — я живу в хостеле, а не в подъезде. Могу помыться, побриться, выглядеть хорошо, — рассказывает Руслан. — Вспомнил, как я раньше жил дома, каждое утро перед работой мыл голову, приводил себя в порядок.

 

Подопечный «Ангара спасения» Руслан каждый день помогает кормить других бездомных.
© РИА Новости / Алексей Куденко

За время эксперимента Руслан должен:

- устроиться на работу
- ежедневно делать зарядку или разминку по 15-20 минут, это нужно для его спины
- следить за тем, чтобы подаренное ему комнатное растение не погибло
- пригласить кого-либо на свидание

 

Леша Х., 29 лет. На улице был около 1,5 лет
© РИА Новости / Алексей Куденко

Лёша Х., на улице около 1,5 лет

29 лет, москвич, вырос в интернате. После выпуска получил квартиру, работал на заводе и стройке. Мечтал о загородном доме с участком, но нарвался на мошенников и остался ни с чем. Сначала жил у друга, потом узнал об «Ангаре». Любит и умеет рисовать граффити.

- Просто хотел поселиться подальше отсюда, сажать картошку, морковь и свеклу — все то, что мы сажали детьми на летних каникулах, когда жили в интернате, — говорит Лёша.

За время эксперимента Лёша должен:

- восстановить полный пакет документов
- устроиться на работу
- набраться идей и вдохновения на выставке современного искусства или в граффити-парке
- нарисовать граффити или поучаствовать в росписи большого объекта

 

Все участники эксперимента получат и общие задания:

- посетить вместе интерактивную выставку

- сделать кому-нибудь подарок на Новый год

- прочитать любую книгу

 

За экспериментом будет следить специалист по социальной работе службы помощи бездомным «Милосердие» Татьяна Залесская, которая больше, чем кто-либо другой знает о жизнях своих подопечных.

Сопровождать и комментировать эксперимент будет психотерапевт Константин Ольховой.

ГОЛОСОВАНИЕ

Как участники эксперимента пройдут первый этап возвращения, узнаем в следующем эпизоде через неделю, 27 ноября. А пока можете выбрать «своего» героя и поддержать его в голосовании. Кстати, в комментариях к эпизоду вы можете писать слова поддержки или давать советы нашим героям.

Алексей Евгеньевич С., 44 года.
На улице был около 1.5 лет.
Сейчас следит за баней
для бездомных

Паша Т., 23 года.
Был на улице 2 дня, живет в «Хостеле» при «Ангаре спасения» 2 месяца

Руслан Б., 44 года.
Прожил на улице более
4-х лет, но все равно
мечтает о доме

Лёша Х., 29 лет.
Хотел жить в деревне,
но оказался на улице.
Бродяжничал около 1.5 лет

Только по официальным данным в Москве одновременно находятся 15 тысяч бездомных. У каждого из них своя судьба и жизнь до улицы. А дальше — похожий сценарий: приюты, ночлежки, поиск еды и обогрева. «Ангар спасения» — большая каркасная палатка в центре Москвы, куда любой бездомный может прийти, чтобы согреться, поесть, помыться и получить чистую одежду. Это место объединило героев нашей истории.

 «Ангар спасения» работает с 2014 года. Когда социальные работники поняли, что некоторые бездомные стали бывать в палатке постоянно, появился проект «Хостел». Бездомных, психологически готовых вернуться к нормальной жизни, размещают в хостеле, выясняют причину, по которой они оказались на улице, помогают восстановить документы и найти работу.

 

 

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