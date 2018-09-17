В Ленинградской области убили предпринимателя Бадри Шенгелия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен — РИА Новости. Управление Следственного комитета по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту убийства предпринимателя Бадри Шенгелия, сообщает пресс-служба ведомства.

Шенгелия давал показания в суде по делу лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова-Кумарина, а также являлся свидетелем по делу полковника СКР Михаила Максименко.

По данным СК, 17 сентября 2018 года в лесополосе во Всеволожском районе Ленинградской области был обнаружен автомобиль марки "Мерседес", в котором находилось тело водителя с явными признаками насильственной смерти в виде многочисленных огнестрельных ранений.

"По предварительным данным, погибшим является 53-летний Бадри Шенгелия. По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, автомобиль "Мерседес" под управлением мужчины двигался по Новоприозерскому шоссе по направлению в город Санкт-Петербург, но в районе 249 километра был обстрелян неизвестным из проезжавшего мимо автомобиля.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей отдела по расследованию особо важных дел и криминалистов следственного управления, а также оперативных сотрудников ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления, а также лиц, причастных к совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.