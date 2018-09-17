Биография Бадри Шенгелии

Бадри Анзорович Шенгелия родился 3 января (по другим данным — в марте) 1965 года в городе Цулукидзе (ныне Хони), Грузия.

По данным СМИ, в середине 1990-х годов Шенгелия попал в поле зрения правоохранительных органов как один из помощников сибирского криминального авторитета Владимира Колесникова (Колесо).

В 1996 году Шенгелия перебрался в Санкт-Петербург, где занялся рейдерскими захватами. По данным МВД, с конца 1990-х годов его группа действовала уже по всему Северо-Западу.

В 2001 году был осужден городским судом Петербурга по статье 159 ("Мошенничество") УК РФ, освобожден от наказания по состоянию здоровья, а затем оправдан. По некоторым данным, в том же году также за мошенничество был осужден городским судом Вологды, около года провел в исправительных учреждениях.

В 2006 году был задержан по подозрению в рейдерстве. В ходе предварительного следствия признал вину и выразил готовность возместить ущерб потерпевшим. Более того, начал сотрудничать со следствием и дал показания против криминального авторитета Владимира Барсукова (Кумарина) в обмен на смягчение наказания.

В начале 2008 года был осужден на 2 года и 9 месяцев колонии общего режима. Спустя год был освобожден условно-досрочно.

Бадри Шенгелия был свидетелем по делу начальника Управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, осужденного за получение взяток. Согласно материалам дела, Бадри Шенгелия передал Максименко взятку в размере 50 тысяч долларов, за которую экс-глава УСБ СКР должен был помочь возбудить уголовное дело в отношении петербургских полицейских за кражу дорогих часов предпринимателя.

Увлекался живописью. Его персональные выставки проходили в Санкт-Петербурге и Москве, а также за рубежом.

17 сентября 2018 года стало известно, что Бадри Шенгелия был убит в Ленинградской области.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников