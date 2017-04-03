Взрывы в петербургском метро: девять человек погибли, более 20 ранены

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Взрывы прогремели на станциях "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга. По данным Национального антитеррористического комитета, погибли девять человек, еще более двадцати получили ранения, в том числе тяжкие.

По словам источника РИА Новости, в вагонах поездов сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности. Все станции петербургского метрополитена закрыты, пассажиров эвакуировали.

Кроме того, еще одну самодельную бомбу обнаружили и обезвредили на станции "Площадь Восстания".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Обстановка возле метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв

Свидетельства очевидцев

Модель Екатерина Сергеева, ставшая очевидцем событий, рассказала о том, что происходило в метро в первые минуты после взрывов.

"В это время я ехала в вагоне по синей ветке. Наш поезд остановили где-то на полчаса, люди не понимали, что происходит. Сказали, что все входы и выходы заблокированы. Через некоторое время оператор попросил открыть форточки, чтобы в вагон мог поступать воздух. Но они не открывались, началась небольшая паника", — заявила Сергеева в эфире радио Sputnik.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Эвакуация людей с питерской станции метро "Сенная площадь" после взрывов

"Через некоторое время наш поезд все-таки двинулся, мы доехали до станции, люди все начали выбегать. Было очень большое задымление, все кутались в шарфы. Слава богу, я оказалась на улице. В центре сейчас очень много машин – скорые, пожарные. Все люди перебрались на такси. Я сама с трудом смогла вызвать такси. Все очень переживают", – добавила модель.

Другой очевидец – Александр, который находился у метро "Технологический институт", рассказал о ситуации у станции, где прогремел взрыв.

"Я наблюдал за тем, как выводят и выносят людей из метро. Это очень страшное зрелище. Мне, слава богу, повезло. Я только подходил к метро, когда произошел взрыв. Оттуда начали выбегать люди. Кто-то в панике, кого-то не задело, а кто-то выходил уже с грязными лицами, в потертой одежде и в крови. Потом уже начали выносить людей, которых удалось спасти", – пояснил свидетель.

Версии

Президент Владимир Путин рассказал, что спецслужбы отрабатывают все возможные версии случившегося.

"Еще не ясны причины, поэтому об этом еще рано говорить. Расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты: и бытовые, и криминальные, прежде всего проявления террористического характера", — заявил он.

"Я уже разговаривал с руководителями специальных служб. С директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку того, что произошло", — подчеркнул президент.

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Глава государства также выразил соболезнования родным и близких погибших и пообещал, что власти примут все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим.

Эксперты говорят о теракте

В Генпрокуратуре призвали не делать преждевременных выводов о причинах взрывов.

"Все версии будут давать следственные органы", — официальный представитель ведомства Александр Куренной.

При этом некоторые эксперты и политики считают произошедшее терактом.

В частности, такого мнения придерживается президент Международной ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"По крайней мере, то, что мы с вами наблюдаем, и то, что уже обсуждается, тот взрыв, который произошел в метро, я не думаю, что это какие-то технические неполадки или какие-то газовые баллоны", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Гончаров также заявил, что взрывы были хорошо спланированы, их сила превышала 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

В качестве взрывчатки, возможно, использовался пластид, добавил эксперт.

Еще один ветеран "Альфы", член президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Игорь Шевчук также склоняется к террористической версии.

"Я лично других вариантов не вижу. Криминального следа я здесь пока выявить не могу. Что мы можем предположить: что в метрополитене происходит передел сфер влияния? Вряд ли. Послушаем, что будут говорить следственные органы", – сказал он в эфире радио Sputnik, призвав при этом не строить догадки, почему взрывы прогремели "именно сейчас".

С версией о теракте согласен и глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. По его мнению, взрывы связаны с визитом президента Владимира Путина в Петербург.

"Место и время этих взрывов явно выбрано не случайно. В городе находится президент, проходит медиафорум, очень много журналистов", — сказал сенатор.

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин не должен был проезжать в районе станции "Сенная площадь", где прогремел первый взрыв.

Все службы сработали оперативно

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что все экстренные службы Петербурга сработали оперативно.

"Реакция моих коллег из оперативных служб была достаточно оперативной… Ход проверки по данному факту поставлен на контроль, как прокуратурой города, так и Генеральной прокуратурой", — сказал Куренной в эфире телеканала "Россия-24".

"Что касается нашей, прокурорской проверки, она затронет все аспекты, конечно. И сотрудники Транспортной прокуратуры здесь подключатся, чтобы уточнить все аспекты, которые способствовали совершению данного теракта, чтобы потом в будущем у нас такого не повторялось", — добавил Куренной.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В Петербург выехали сотрудники центрального аппарата Следственного комитета.

После взрывов в Петербурге повышенные меры безопасности были приняты и в Москве.

"Мэр Москвы дал поручение ГУВД, управлению Росгвардии по Москве, ГУП "Мосметро" усилить меры безопасности на всей инфраструктуре метрополитена", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter московского транспорта.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>