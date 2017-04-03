Ветеран "Альфы" о взрывах в Петербурге: кроме теракта вариантов не вижу

Взрывы прогремели на станциях "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга, есть пострадавшие и погибшие, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.
По данным комитета по здравоохранения Санкт-Петербурга, пострадали 25 человек, в том числе один ребенок. НАК сообщает о погибших, не уточняя их число. Пресс-секретарь губернатора города Андрей Кибитов заявил, что информация о жертвах проверяется.
По словам источника, сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности. Все станции петербургского метрополитена закрыты, пассажиры эвакуированы.
"Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку того, что произошло", – заявил Путин.
Член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", ветеран группы "Альфа" Игорь Шевчук склоняется к террористической версии взрывов.
"Я лично других вариантов не вижу. Криминального следа я здесь пока выявить не могу. Что мы можем предположить: что в метрополитене происходит передел сфер влияния? Вряд ли. Послушаем, что будут говорить следственные органы. Наверняка сейчас будут изыматься видеозаписи с камер наблюдения. Будет определяться, каким лицом была произведена закладка взрывного устройства. И дальше следственные органы будут раскручивать эту ниточку и, я думаю, информация вскоре появится", – сказал Игорь Шевчук в эфире радио Sputnik.
Ветеран группы "Альфа" призвал не строить догадки по тому поводу, почему взрывы прогремели "именно сейчас".
"У нас за последние полтора-два года за счет того, что наша Федеральная служба безопасности работает очень активно и профессионально, подобные акции в большом количестве были предотвращены. Поэтому говорить, что у нас все было спокойно – и вдруг "бабахнуло", я бы не стал. Это первое. Второе: мы понимаем, что нашим западным партнерам очень интересно, чтобы в России ситуация социальная, политическая, экономическая была бы более чем нестабильной… Поэтому мы увидим атаки с разных сторон, в том числе и с террористического направления, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране", – предположил Игорь Шевчук.
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