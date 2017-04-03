Очевидец взрывов в метро Санкт-Петербурга: люди не понимали, что происходит

На синей ветке метро Санкт-Петербурга прогремело два взрыва, есть пострадавшие и погибшие. Очевидец происшествия Екатерина Сергеева в эфире радио Sputnik рассказала о том, что происходило в метро в первые минуты после взрывов.

Взрывы прогремели на станциях "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга, есть пострадавшие и погибшие, сообщил источник в правоохранительных органах города.

"Есть пострадавшие и жертвы. Кроме того, спасатели и пожарные машины вызваны на станцию "Технологический институт". Движение поездов на всей ветке остановлено", – сказал собеседник агентства.

© Даниил Завьялов Скорые у метро "Технологический институт", Санкт-Петербург

По предварительным данным, пострадали не менее десяти человек, в том числе дети. Обе станции закрыты, идет эвакуация пассажиров.

Телеканал "Россия 24" сообщает, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами.

На место ЧП выехала оперативно-следственная группа. О случившемся доложено президенту России Владимиру Путину, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Модель Екатерина Сергеева, ставшая очевидцем событий, в эфире радио Sputnik рассказала о том, что происходило в метро в первые минуты после взрывов.

"В это время я ехала в вагоне по синей ветке. Наш поезд остановили где-то на полчаса, люди не понимали, что происходит. Сказали, что все входы и выходы заблокированы. Через некоторое время оператор попросил открыть форточки, чтобы в вагон мог поступать воздух. Но они не открывались, началась небольшая паника. Через некоторое время наш поезд все-таки двинулся, мы доехали до станции, люди все начали выбегать. Было очень большое задымление, все кутались в шарфы. Слава богу, я оказалась на улице. В центре сейчас очень много машин – скорые, пожарные. Все люди перебрались на такси. Я сама с трудом смогла вызвать такси. Все очень переживают", – рассказала Екатерина Сергеева.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.