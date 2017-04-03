Взрывы в метро Петербурга. Онлайн-репортаж

"Я как раз пересаживалась на той ветке, на которой произошло ЧП... на этой станции все люди бежали, гарью пахло, (было) задымление, все бежали к эскалатору быстрее и на вход", - сказала Винник в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, в это время в метро было много людей. "Очень много (людей), все бежали. Все, конечно, испугались", - добавила она.