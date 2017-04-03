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В метро Санкт-Петербурга прогремели взрывы
Происшествия

Взрывы в метро Петербурга. Онлайн-репортаж

15:0903.04.2017
(обновлено: 15:40 03.04.2017)
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Взрывы в метро Петербурга. Онлайн-репортаж
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  • 16:14

    В Пулково после взрывов в петербургском метро усилили меры безопасности

    "Усилены меры безопасности, в частности, входной досмотр и предполетный досмотр", -рассказала РИА Новости представитель аэропорта.

    По ее словам, авиарейсы в Пулково обслуживаются без задержек.

  • 16:11
    Ситуация у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге,. 3 апреля 2017

    Минздрав поручил оказать помощь пострадавшим в метро Петербурга и их семьям

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  • 16:10
  • 16:10

    Сенатор Озеров связал взрывы в петербургском метро с приездом Путина в город.

  • 16:06

    Facebook активировал кнопку "Я в безопасности" после взрыва в Петербурге

    Таким образом пользователи соцсети могут сообщить своим близким, что не пострадали в результате происшествия.

  • 16:03

    Правоохранительные органы установят, были ли достаточными меры безопасности в петербургском метро.

  • 16:00

    Все службы после происшествия сработали оперативно, сообщили в Генпрокуратуре.

  • 15:58
  • 15:56

    В НАК сообщили, что специалисты быстро разберутся в обстоятельствах взрывов.

  • 15:54
    Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017

    Петербурженка рассказала о первых минутах после взрывов в метро

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    "Я как раз пересаживалась на той ветке, на которой произошло ЧП... на этой станции все люди бежали, гарью пахло, (было) задымление, все бежали к эскалатору быстрее и на вход", - сказала Винник в эфире телеканала "Россия 24".

    По ее словам, в это время в метро было много людей. "Очень много (людей), все бежали. Все, конечно, испугались", - добавила она.

  • 15:50

    В НАК заявили, что эвакуация людей из метро практически завершена.

  • 15:48

    Власти Петербурга сообщили о 50 раненых

  • 15:48

    Скворцова поручила федеральным клиникам помочь пострадавшим в Петербурге.

  • 15:46

    Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход

  • 15:44

    "Городские власти, если потребуется, и федеральные, предпримут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим", - сказал Путин.

  • 15:42

    Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил информацию о погибших и раненых.

  • 15:41
  • 15:40

    При происшествии пострадали 30 человек, сообщил источник в медицинских кругах.

  • 15:39

    Рассматриваются все варианты причины взрывов, включая теракт, бытовую и криминальную версию, заявил Путин.

  • 15:37

    Взрывные устройства были самодельными и небольшой мощности, сообщил источник.

  • 15:34

    Путин обсудил с директором ФСБ ситуацию в метро.

  • 15:33

    Московский метрополитен принимает дополнительные меры безопасности после взрыва в метро Санкт-Петербурга.

  • 15:29
    Ситуация у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге,. 3 апреля 2017

    ТВ: взрывное устройство в петербургском метро было с поражающими элементами

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  • 15:26

    По мнению ветерана подразделения "Альфа" Сергея Гончарова, в метро произошел теракт.

  • 15:27

    Публикация от @jewelryhole

  • 15:23

    По предварительным данным, при взрывах погибли не меньше десяти человек, сообщил источник.

  • 15:22

    На месте происшествия работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело.

  • 15:21

    В настоящий момент закрыты семь станций синей ветки метро.

  • 15:20

    Среди раненых есть дети, сообщил источник.

  • 15:19

    Не менее 10 человек пострадали, по предварительным данным, при взрыве на станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

  • 15:16
  • 15:15
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото

    Путину доложили о взрывах в петербургском метро

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  • 15:14

    По данным источника, взрывы произошли на двух станциях метро - "Сенная площадь" и "Технологический институт".

  • 15:12
  • 15:12
  • 15:10

    На станции сильное задымление.

  • 15:06

    В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв

    Инцидент произошел в понедельник днем на станции метро Санкт-Петербурга "Сенная площадь". Информацию о взрыве подтвердили в метрополитене.

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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
EDD.71
"Небратья" ликуют и визжат от радости:

Dmitriy Petrov
Вроде уже потвержденных 10 дохлых и 50 пораненных свинособак. Довольно неплохо будем надеяться, что количество дохлых увеличится
03.04.2017 15:45
ОтветитьМне нравится 5
Фантом Два
пусть горят в аду,биомусор триколорный!
03.04.2017 15:49
ОтветитьМне нравится
belge
А шо так? Не могли заранее вызвать?
03.04.2017 15:46
ОтветитьМне нравится 2

Это не выборка, а 3 коммента подряд. А теперь вопрос к нам - "братья" ?
16:05
03.04.2017
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kendir.75
Соболезную всем пострадавшим
16:07
03.04.2017
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