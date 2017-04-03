Взрывы в метро Петербурга. Онлайн-репортаж

- 16:14
В Пулково после взрывов в петербургском метро усилили меры безопасности
"Усилены меры безопасности, в частности, входной досмотр и предполетный досмотр", -рассказала РИА Новости представитель аэропорта.
По ее словам, авиарейсы в Пулково обслуживаются без задержек.
- 16:11
- 16:10
У нас сейчас в метро всех досматривают pic.twitter.com/xm00Y4E75W— fat cunt (@_Hesus_Hui_) April 3, 2017
- 16:10
Сенатор Озеров связал взрывы в петербургском метро с приездом Путина в город.
- 16:06
Facebook активировал кнопку "Я в безопасности" после взрыва в Петербурге
Таким образом пользователи соцсети могут сообщить своим близким, что не пострадали в результате происшествия.
- 16:03
Правоохранительные органы установят, были ли достаточными меры безопасности в петербургском метро.
- 16:00
Все службы после происшествия сработали оперативно, сообщили в Генпрокуратуре.
- 15:58
Петербурженка рассказала о первых минутах после взрывов в метро https://t.co/yIf0ptI4Ou pic.twitter.com/kADFMtres0— РИА Новости (@rianru) 3 апреля 2017 г.
- 15:56
В НАК сообщили, что специалисты быстро разберутся в обстоятельствах взрывов.
- 15:54
"Я как раз пересаживалась на той ветке, на которой произошло ЧП... на этой станции все люди бежали, гарью пахло, (было) задымление, все бежали к эскалатору быстрее и на вход", - сказала Винник в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, в это время в метро было много людей. "Очень много (людей), все бежали. Все, конечно, испугались", - добавила она.
- 15:50
В НАК заявили, что эвакуация людей из метро практически завершена.
- 15:48
Власти Петербурга сообщили о 50 раненых
При взрывах в петербургском метро пострадали 50 человек https://t.co/EhEKR3CSTF pic.twitter.com/qE53sKPwkE— РИА Новости (@rianru) 3 апреля 2017 г.
- 15:48
Скворцова поручила федеральным клиникам помочь пострадавшим в Петербурге.
- 15:46
Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход
- 15:44
"Городские власти, если потребуется, и федеральные, предпримут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим", - сказал Путин.
- 15:42
Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил информацию о погибших и раненых.
- 15:41
Санкт-Петербург | РОССИЯ ● Станции где произошли теракты (карта) ⇢ pic.twitter.com/kc2xfiXDvo— MilitaryMaps (@MilitaryMaps) 3 апреля 2017 г.
- 15:40
При происшествии пострадали 30 человек, сообщил источник в медицинских кругах.
- 15:39
Рассматриваются все варианты причины взрывов, включая теракт, бытовую и криминальную версию, заявил Путин.
- 15:37
Взрывные устройства были самодельными и небольшой мощности, сообщил источник.
- 15:34
Путин обсудил с директором ФСБ ситуацию в метро.
- 15:33
Московский метрополитен принимает дополнительные меры безопасности после взрыва в метро Санкт-Петербурга.
- 15:29
- 15:26
По мнению ветерана подразделения "Альфа" Сергея Гончарова, в метро произошел теракт.
- 15:27
- 15:23
По предварительным данным, при взрывах погибли не меньше десяти человек, сообщил источник.
- 15:22
На месте происшествия работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело.
- 15:21
В настоящий момент закрыты семь станций синей ветки метро.
- 15:20
Среди раненых есть дети, сообщил источник.
- 15:19
Не менее 10 человек пострадали, по предварительным данным, при взрыве на станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
- 15:16
- 15:15
- 15:14
По данным источника, взрывы произошли на двух станциях метро - "Сенная площадь" и "Технологический институт".
- 15:12
В результате взрыва в метро в Петербурге есть жертвы, сообщил источник https://t.co/iAyGnCYuJ8 pic.twitter.com/1LhMoLfQNC— РИА Новости (@rianru) 3 апреля 2017 г.
- 15:12
В Санкт-Петербурге взрыв в метро на станции "Технологический институт" pic.twitter.com/YhMhyqCgKg— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 апреля 2017 г.
- 15:10
На станции сильное задымление.
- 15:06
В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв
Инцидент произошел в понедельник днем на станции метро Санкт-Петербурга "Сенная площадь". Информацию о взрыве подтвердили в метрополитене.
Dmitriy Petrov
Вроде уже потвержденных 10 дохлых и 50 пораненных свинособак. Довольно неплохо будем надеяться, что количество дохлых увеличится
03.04.2017 15:45
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Фантом Два
пусть горят в аду,биомусор триколорный!
03.04.2017 15:49
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belge
А шо так? Не могли заранее вызвать?
03.04.2017 15:46
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Это не выборка, а 3 коммента подряд. А теперь вопрос к нам - "братья" ?