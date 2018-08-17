Демон по имени Розалия Самойловна

Если среди белых самым жестоким считается барон Унгерн, то у красных на эту роль претендует Розалия Самойловна Землячка (Залкинд), одна из партийных кличек которой — Демон. Революция — идеальный бульон для появления разнообразной нечисти.

Разница лишь в том, что бесы, водившиеся в разгоряченной голове "черного барона", дискредитировали белую идею, недаром каппелевцы грозились повесить Унгерна на ближайшем суку. А Розалия Самойловна — фурия, порожденная большевизмом, неуклонно следовала в фарватере основополагающей идеи диктатуры пролетариата. Поэтому и стала первой женщиной, награжденной орденом Красного Знамени. Состояние возбужденной истерики (некоторые исследователи считают ее социопатом), в котором слишком часто находилась Розалия Самойловна, безусловно, накладывало на ее действия отпечаток, однако социопатия и классовая борьба прекрасно сочетаются.

Идея требует крови, а пролитая кровь оправдывается идеей.

По одной из версий, кличку Демон Розалия выбрала себе сама, по другой — потому что одной из книг для шифрования в подполье был томик Лермонтова. Позже партийные клички менялись, и в конце концов Залкинд стала Землячкой. Однако и Демон не забылся, как точная характеристика ее личности. И натворил этот демон немало. Самая страшная страница биографии Землячки — расправа над идеологическим противником в Крыму после ухода врангелевцев.

"Сейчас в Крыму триста тысяч буржуазии. Это источник будущей спекуляции, шпионства, всякой помощи капиталистам. Но мы их не боимся. Мы говорим, что возьмем их, распределим, подчиним, переварим", — заявлял в декабре 1920 года Ленин. Занялись большевики, правда, не столько "распределением и перевариванием", сколько уничтожением. Владимир Ильич против творческого развития своей идеи не возражал, поскольку революционная логика в этом была: когда еще триста тысяч капиталистов, спекулянтов и шпионов переваришь. Расстрелять проще.

Розалия Самойловна на пару с венгром Белой Куном и выполнила это партийное задание.

Сначала расстреливали, потом и топили. Известна фраза Землячки: "Жаль на них патронов. Топить. И все". Можно баржой. А если баржи закончились, не проблема, привязали жертве к ногам камень — и за борт. Это патроны в Гражданскую войну жаль, а булыжники и людей — нет.

О точном числе жертв расправы в Крыму исследователи до сих пор спорят, но, даже по самым скромным подсчетам, это десятки тысяч. И не только белые офицеры, не сумевшие отплыть с Врангелем. Или те из них, кто поверил обещаниям амнистии в случае добровольной сдачи. Гражданская война привела в Крым как последнее приемлемое место обитания в России многих оппонентов советской власти, да и просто беженцев.

Бела Кун с Землячкой уничтожали каждого, хоть отдаленно походившего на "буржуина".

Розалия Самойловна — из старых большевиков, многие из которых стали энтузиастами диктатуры пролетариата, никогда не держав в руках молота или даже молотка. (В РСДРП Землячка — с 1896 года, а большевичка — с момента раскола партии.) Не было у этих людей за плечами и голодного детства, ушли в революцию из обеспеченных семей, имея хорошее образование. И большинством из них, хотя антикоммунисты и не желают этого признавать, двигало искреннее желание сделать мир лучше. Ради этой мечты они прошли тюрьмы, каторгу, а позже сами уничтожили миллионы людей. Классический пример, как благими намерениями вымощена дорога в ад. Революция ломает не только человеческие кости, ее главная мишень — душа.

У нас привычно припоминают Ильичу негативные оценки интеллигенции. Было. Однако есть и другое. Ленин не раз и не два указывал, что Маркс и Энгельс тоже "буржуазные интеллигенты" и что пролетариат сам по себе без "передовой интеллигенции" способен лишь на экономические требования. Именно интеллигенция и есть те дрожжи, на которых поднимается революционное тесто. Кстати, не только ленинская мысль. Кадет Павел Милюков в одной из своих лекций заметил: "Руководителем всякой революции является интеллигенция".

Иначе говоря, утверждать, что Ленин не любил интеллигенцию, это либо безграмотность, либо заведомая ложь. Любил, и даже очень, но не всякую, а лишь "передовую", ту, что может поднять пролетариат на революцию.

Розалия Самойловна Землячка и есть тот самый "передовой интеллигент". Она из тех, кто объяснял пролетарию на Пречистенских рабочих курсах, зачем и как надо делать революцию.

Залкинд — из семьи купца первой гильдии. Окончила Лионский университет. В революционном движении с 17 лет. Агент "Искры", а это было рискованным делом. Чтобы не попасть в руки жандармам, требовались немалый артистизм, хладнокровие и находчивость, а общаться приходилось с кем угодно, хоть с контрабандистами. Розалия Самойловна всеми этими качествами обладала. Участвовала в баррикадных боях 1905 года. Как утверждается, "расстреливала белых офицеров из пулемета".

"Белые" тут не оговорка, именно тогда во время октябрьских боев в Москве этот термин и возник, правда, так говорили еще не об офицерах царской армии, а о молодежи, которая, надев белые повязки, выступила против рабочих и называла себя в противовес красной гвардии белой. А вот пулемет сомнителен, во всяком случае, "Максим" поступил на вооружение русской армии только-только, как раз в 1905-м. Хотя о находчивости революционеров есть немало удивительных историй. Рассказывают, что женщины умудрялись выносить с оружейного завода под юбкой сразу несколько винтовок. Как? Не представляю.

Впрочем, не столь уж важно, из чего стреляла на баррикадах эта женщина-демон, но то, что стреляла, — факт. Потом под ее руководством много убивали на фронтах Гражданской войны. Землячка в ту пору возглавляла политотделы разных армий.

С Лениным разошлась лишь однажды, примкнув к "военной оппозиции". Обычно те разногласия сильно упрощают, сводя все к тому — брать или не брать в Красную Армию бывших царских офицеров, отдавать (старорежимно) честь командиру или не отдавать. Ленин и Троцкий говорили — да, оппозиция — нет. Между тем все куда сложнее, возникшие тогда споры отражали важный поворот в революционном процессе: от хаоса к порядку. Партизанщина должна была остаться в прошлом. И не только потому, что выиграть Гражданскую войну могла лишь регулярная армия, но и потому, что это было началом нового этапа — построения централизованного государства с сильной вертикалью властью. Парадокс, но главным бенефициаром этой системы стал позже Сталин, один из активных членов "военной оппозиции".

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До вершины властной пирамиды Землячка не добралась. Ее демонический имидж использовали лишь на должности главы комиссии контроля при Совнаркоме. Жила в известном Доме на набережной, но, в отличие от большинства его обитателей, в годы репрессий не пострадала.

Дожила до 70. Возможно, Сталин помнил, как в 1914 году они вместе с Залкинд организовали грандиозную стачку в Баку, после чего его имя стало известно Ленину. А возможно, помнил, как они оба в рядах "военной оппозиции" боролись с Троцким.

А может, и того проще: к нечисти Иосиф Виссарионович относился терпимо, более того, умело использовал ее в своих интересах.

Розалия Самойловна ни малейшей угрозы для вождя не представляла. Поэтому ее демонический прах со всеми почестями упокоился в Кремлевской стене. Там он находится и по сию пору.