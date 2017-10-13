Документальные кадры
Петроград в октябре 1917. Фотохроника
  • Раздача большевистских газет в воинских частях. Октябрь 1917 года. Петроград

    Раздача большевистских газет в воинских частях. Октябрь 1917 года. Петроград

    "Курс на вооруженное восстание" был принят большевиками еще на шестом съезде РСДРП(б), который проходил в Петрограде с 26 июля (8 августа по новому стилю) по 3 (16) августа 1917 года. Однако в то время Ленин и Зиновьев были в подполье, Троцкий и Каменев сидели под арестом, а сочувствующие большевикам рабочие были разоружены, их военные организации были разгромлены, а революционные полки Петроградского гарнизона были расформированы.

    © РИА Новости
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  • Колонна вооруженных рабочих и служащих во время военной подготовки. Петроград, октябрь 1917 год

    Колонна вооруженных рабочих и служащих во время военной подготовки. Петроград, октябрь 1917 год

    Ленин снова заговорил о восстании лишь после провала сентябрьского Демократического совещания. К этому времени большевики смогли возглавить Петроградский и Московский советы.

    © РИА Новости
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  • Революционный патруль проверяет документы у входа в Смольный. Петроград. 1917 год

    Революционный патруль проверяет документы у входа в Смольный. Петроград. 1917 год

    9 (22) октября правые социалисты внесли в Петроградский совет предложение создать Комитет революционной обороны для защиты столицы от немцев. Это решение позволило большевикам по сути легализовать рабочую красную гвардию и вооружить ее для грядущего восстания. 16 (29) октября пленум Петроградского совета одобрил создание этого органа, но уже как Военно-революционного комитета.

    © РИА Новости / Яков Штейнберг
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  • Революционно настроенные моряки Балтийского флота из Гельсингфорса прибыли в Петроград. 24 октября 1917

    Революционно настроенные моряки Балтийского флота из Гельсингфорса прибыли в Петроград. 24 октября 1917

    В этот же день Центральный комитет РСДРП(б) на расширенном заседании одобрил резолюцию об организации вооруженного восстания.

    © РИА Новости
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  • В штабе отрядов революционных солдат и матросов. Вооруженное восстание. 24 октября 1917 г. Петроград

    В штабе отрядов революционных солдат и матросов. Вооруженное восстание. 24 октября 1917 г. Петроград

    На протяжении двух недель Военно-революционный комитет открыто игнорировал решения Временного правительства, вооружая рабочих, но не выдавая оружия сторонникам правительства.

    © РИА Новости
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  • Отряды вооруженных матросов и солдат направляются к Зимнему дворцу. Октябрьские дни 1917 года. Петроград

    Отряды вооруженных матросов и солдат направляются к Зимнему дворцу. Октябрьские дни 1917 года. Петроград

    Совещание представителей полков 21 октября признало Петроградский совет единственной реальной властью.

    © РИА Новости
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  • Вооружённое восстание рабочих, солдат и матросов в Петрограде. 25 октября 1917

    Вооружённое восстание рабочих, солдат и матросов в Петрограде. 25 октября 1917

    К 24 октября Военно-революционный комитет назначил своих комиссаров во все важные в стратегическом отношении учреждения и фактически взял их под свой контроль.

    © РИА Новости
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  • Военные на тяжелом броневике Илья Муромец, прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета

    Военные на тяжелом броневике "Илья Муромец", прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета

    Прибывшие в Петроград матросы Балтийского флота и отряды рабочей красной гвардии в ночь с 24 на 25 октября взяли под свой контроль вокзалы, электростанцию, телефонную станцию, телеграф, продовольственные склады и государственный банк. Никакого сопротивления приходившим и занимавшим то или иное учреждение комиссарам Петроградского военно-революционного комитета не оказывалось.

    © РИА Новости
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  • Демонстрация рабочих и солдат Петрограда. 25 октября (7 ноября) 1917 года

    Демонстрация рабочих и солдат Петрограда. 25 октября (7 ноября) 1917 года

    К этому моменту Временное правительство оказалось практически без защитников: оно располагало лишь юнкерами и ударницами женского добровольческого батальона.

    © РИА Новости
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  • Красногвардейский патруль сидит у костра на улице Петрограда в первые дни Октябрьской революции

    Красногвардейский патруль сидит у костра на улице Петрограда в первые дни Октябрьской революции

    Попытка небольшого отряда юнкеров во главе с Владимиром Станкевичем отбить телефонную станцию закончилась неудачей, и утром 25 октября (7 ноября) под контролем Временного правительства оставался лишь Зимний дворец, окруженный отрядами красной гвардии.

    © РИА Новости / Яков Штейнберг
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  • Здание Смольного в Петрограде в дни Октябрьской революции 1917 года

    Здание Смольного в Петрограде в дни Октябрьской революции 1917 года

    В 10 часов утра 25 октября Военно-революционный комитет выпустил воззвание "К гражданам России!", в котором говорилось, что государственная власть перешла в руки "Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона".

    © РИА Новости
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  • Красногвардейцы охраняют кабинет В. И. Ленина в Смольном. 1917 год

    Красногвардейцы охраняют кабинет В. И. Ленина в Смольном. 1917 год

    "Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства — это дело обеспечено", - сообщало воззвание Военно-революционного комитета.

    © РИА Новости
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  • Петроград. Октябрь 1917 года. Баррикады на улицах города

    Петроград. Октябрь 1917 года. Баррикады на улицах города

    К этому времени глава Временного правительства Керенский уже покинул Петроград, не оставив никаких инструкций правительству.

    © РИА Новости
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  • Пулеметчик на защите Зимнего дворца. Октябрьские дни 1917 года

    Пулеметчик на защите Зимнего дворца. Октябрьские дни 1917 года

    В шесть часов вечера в штаб осажденного Зимнего дворца прибыли самокатчики из Петропавловской крепости с ультиматумом о сдаче Временного правительства и разоружении всех его защитников. Большевики угрожали оборонявшимся обстрелом со стоящих на Неве военных судов и из орудий Петропавловской крепости. Правительство решило с большевиками в переговоры не вступать.

    © РИА Новости
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  • Красногвардейцы учатся стрелять из пулемета на занятиях в Смольном. Петроград. 1917 год

    Красногвардейцы учатся стрелять из пулемета на занятиях в Смольном. Петроград. 1917 год

    Штурмовать Зимний дворец большевики решились после прибытия им на помощь нескольких тысяч матросов Балтийского флота из Гельсингфорса и кронштадтцев. Наступление началось в 21 час после холостого сигнального выстрела из Петропавловской крепости. В 23 часа большевики начали обстреливать Зимний из орудий, однако только два снаряда слегка "царапнули" карниз дворца.

    © РИА Новости
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  • Комната Зимнего дворца после штурма. Петроград. 1917 год

    Комната Зимнего дворца после штурма. Петроград. 1917 год

    Зимний обороняли только со стороны фасада, поэтому штурмующие без проблем проникли во дворец через входы со стороны Невы. Юнкера пытались оказывать сопротивление, но были быстро задавлены толпой. К двум часам ночи министры Временного правительства были арестованы.

    © РИА Новости
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Раздача большевистских газет в воинских частях. Октябрь 1917 года. Петроград

"Курс на вооруженное восстание" был принят большевиками еще на шестом съезде РСДРП(б), который проходил в Петрограде с 26 июля (8 августа по новому стилю) по 3 (16) августа 1917 года. Однако в то время Ленин и Зиновьев были в подполье, Троцкий и Каменев сидели под арестом, а сочувствующие большевикам рабочие были разоружены, их военные организации были разгромлены, а революционные полки Петроградского гарнизона были расформированы.

© РИА Новости
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7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов, которая просуществовала в стране 70 с лишним лет.

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