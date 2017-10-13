Петроград в октябре 1917. Фотохроника

Раздача большевистских газет в воинских частях. Октябрь 1917 года. Петроград

"Курс на вооруженное восстание" был принят большевиками еще на шестом съезде РСДРП(б), который проходил в Петрограде с 26 июля (8 августа по новому стилю) по 3 (16) августа 1917 года. Однако в то время Ленин и Зиновьев были в подполье, Троцкий и Каменев сидели под арестом, а сочувствующие большевикам рабочие были разоружены, их военные организации были разгромлены, а революционные полки Петроградского гарнизона были расформированы.