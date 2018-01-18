Как создавалась Красная армия. Видеохроника

В январе 1918 года Совет Народных Комиссаров издает декрет о создании РККА – Рабоче-Крестьянской Красной армии. Добровольческий принцип комплектования не мог обеспечить полноценные воинские формирования. По этой причине к апрелю 1918 года Красная армия насчитывала не более двухсот тысяч человек.

Чтобы победить в Гражданской войне, необходимо было переходить к обязательной воинской повинности. С назначением на должность Народного комиссара по военным и морским делам Льва Троцкого началось строительство вооруженных сил Советской Республики на принципах единоначалия, крепкой дисциплины и централизованного командования.

Военные комиссариаты занялись всеобщим обучением населения воинскому делу: "каждый рабочий, каждая работница, каждый крестьянин, каждая крестьянка должны уметь стрелять из винтовки, револьвера или из пулемета".

К окончанию Гражданской войны – численность Красной армии достигла пяти с половиной миллионов человек.