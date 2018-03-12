Великое противостояние
Антон Деникин – единоросс из прошлого
Русский военачальник, один из главных руководителей Белого движения в России Антон Иванович Деникин
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Единая Россия – не только название нынешней партии власти, а прежде всего идея, которая издавна сближала русских людей разных политических взглядов. Эта идея не спасала от вражды, поскольку будущую Россию каждый из оппонентов видел в мечтах по-своему. Однако проходило время, разноцветные знамена отправлялись в музей, а мысль о единстве  (важнейший фактор выживания) сглаживала прошлое. Идеи, работающие на расчленение страны, у нас не амнистируют. А вот идея единой России старые раны нередко врачует и делает приемлемым то, что вчера казалось неприемлемым. Фигура Антона Ивановича Деникина тому подтверждение.

Биографию его найти легко. Поэтому лишь несколько менее известных фактов.

По матери – поляк. Между православием отца и католицизмом матери выбрал православие. Потомственный военный. Отец – майор. Прослужил 35 лет, причем из бывших крепостных, отданных помещиком в рекруты. Как заметил один биограф, белый Деникин имел "более пролетарское происхождение", чем красный Ленин. Это верно. К тому же свидетельство, что социальный лифт работал и в эпоху позднего самодержавия. Прошел Русско-японскую, затем Первую мировую.  На Дальнем Востоке одна из сопок даже получила название "Деникинской", здесь в штыковом бою отряд под командованием Антона Ивановича отбросил наступавших японцев. В Первую мировую – командир Железной бригады. Участвовал в Брусиловском прорыве. А после Февраля стал командующим армиями Западного фронта. Разумеется, ордена, включая два Георгия, и оружие за храбрость. Тоже дважды. 

© РИА НовостиПерейти в фотобанкБрусиловский прорыв
© РИА Новости
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Брусиловский прорыв

К сторонникам царизма Деникина не причисляют. Приемлемой он считал лишь конституционную монархию. Обычно генерала называют "патриотом", "либералом" и "военным интеллигентом". Февральскую революцию принял, политику Временного правительства тоже, но лишь на первом этапе, а затем резко выступал против попыток Керенского "демократизировать" армию и, понятно, против влияния большевиков. Как и Корнилов, полагал, что подобные реформы, да еще во время войны, армию ослабляют, а большевики представляют для России смертельную опасность. 

Вместе с генералами Алексеевым и Корниловым создал Добровольческую армию. Осенью 1919 года в момент наибольшего успеха белые под командованием Деникина шли на Москву, однако все рухнуло. Причин тому немало. Тылы грабил Махно.

Армия перестала быть "добровольческой" и формировалась уже на мобилизационной основе.

Поэтому и фундаментом ее был уже не профессиональный и идейно мотивированный офицер, а крестьянин. Который в Гражданскую уже успел повоевать и за красных, и за белых, и за зеленых. И дезертировать отовсюду. 

Между тем к осени 1919-го у большевиков появилась регулярная Красная армия, закаленная  в боях на разных фронтах Гражданской войны. В этой армии, благодаря усилиям Ленина и Троцкого и вопреки сопротивлению коммунистов-ортодоксов, служило немало военных специалистов царской армии. Комиссары закладывали идейный фундамент, а военспецы ковали новое оружие для новой России.

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Как создавалась Красная Армия. Видеохроника

Как образно заметил монархист Шульгин, некоторые "белые идеи переползли через красный фронт". О том же свидетельствовал и сам Деникин, подчеркивая, что красные строили армию "всецело по образу и подобию армии императорской, исключение представляли лишь коллегиальная форма верховной военной власти, институт комиссаров и комячейки". Осенью 1919 года столкнулись две русские армии, но красные были тогда на подъеме, а белые уже на спуске.

Был и еще один фактор. Привычная советская трактовка иностранной интервенции нуждается в корректировке. Советская история писала "о заговоре международного империализма".

Факты говорят о другом: "сговориться" между собой "империалисты" так толком и не смогли. 

Одно из отличий недемократической власти от демократической заключается в том, что первая совершает зло не колеблясь, а вторая – мучаясь в поисках оправдательных аргументов. Германия грабила Россию, не отягощая себя сомнениями. Демократическая (условно, конечно) Антанта пришла к интервенции после долгих колебаний и споров. Более того, даже приняв решение о вмешательстве, постоянно пыталась (и, как правило, безуспешно) примирить множество противоречивых принципов и интересов. В результате интервенция мало походила на реальную попытку свержения большевиков. Куда больше она напоминала пиратские набеги. 

Эта непоследовательность "союзников" и постоянный поиск ими собственной выгоды крайне вредили Белому движению. Антанта то вооружала, то разоружала белых, то щедро их финансировала, то сажала на голодный паек, ставила то на одного вождя, то на другого. "Как могли сотрудничать эти "две руки" – одна дающая, другая отъемлющая, это тайна", – пишет Деникин. Кстати, мнение Деникина совпадает с теми выводами, что сделал и другой вождь Белого движения, адмирал Колчак. В Сибири он увидел то же самое, что Деникин на юге.

Александр Колчак. Верховный правитель России
© Фото из архива МАММ/МДФАлександр Васильевич Колчак родился 4 ноября 1874 в селе Александровское Петербургского уезда в семье генерал‑майора, военного инженера Василия Ивановича Колчака. После окончания Морского кадетского корпуса в 1984 году будущий адмирал был произведен в мичманы и отправился служить на военных кораблях на Балтике, а затем на Тихом океане.Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Колчак
© Фото из архива МАММ/МДФ
Александр Васильевич Колчак родился 4 ноября 1874 в селе Александровское Петербургского уезда в семье генерал‑майора, военного инженера Василия Ивановича Колчака. После окончания Морского кадетского корпуса в 1984 году будущий адмирал был произведен в мичманы и отправился служить на военных кораблях на Балтике, а затем на Тихом океане.
© Фото : public domainВ 1900 году Колчака откомандировали в распоряжение Академии наук, и он стал участником Русской полярной экспедиции барона Эдуарда Толля. Спустя три года возглавил поиски барона, не вернувшегося с острова Беннета. По итогам экспедиции Колчак опубликовал ряд научных работ, был избран действительным членом Русского географического общества и награжден большой золотой Константиновской медалью за "выдающийся и сопряженный с трудом и опасностью географический подвиг".Гидрограф А. В. Колчак измеряет температуру и берет пробы воды на гидрохимический анализ, 1901 год
© Фото : public domain
В 1900 году Колчака откомандировали в распоряжение Академии наук, и он стал участником Русской полярной экспедиции барона Эдуарда Толля. Спустя три года возглавил поиски барона, не вернувшегося с острова Беннета. По итогам экспедиции Колчак опубликовал ряд научных работ, был избран действительным членом Русского географического общества и награжден большой золотой Константиновской медалью за "выдающийся и сопряженный с трудом и опасностью географический подвиг".
© Фото : public domainРаботая в Морском Генштабе, а позже в Морской академии, Колчак занимался реорганизацией военно‑морского флота, изучал возможности Северного морского пути. В 1909‑1910 годах на ледоколе "Вайгач" совершил переход из Балтийского моря через Индийский океан во Владивосток, а затем — по направлению к мысу Дежнева. Это стало его последней экспедицией в арктические моря.Командующий Черноморским флотом вице-адмирал А.В. Колчак, 1916 год
© Фото : public domain
Работая в Морском Генштабе, а позже в Морской академии, Колчак занимался реорганизацией военно‑морского флота, изучал возможности Северного морского пути. В 1909‑1910 годах на ледоколе "Вайгач" совершил переход из Балтийского моря через Индийский океан во Владивосток, а затем — по направлению к мысу Дежнева. Это стало его последней экспедицией в арктические моря.
© Фото : Bain News Service / Library of CongressС 1912 года Колчак служил на действующем флоте. Во время Первой мировой руководил минированием входа в Финский залив и Данцигской бухты, высадкой морского десанта на Рижском побережье в немецком тылу и другими военными операциями. С сентября 1915 года командовал Минной дивизией и руководил обороной Рижского залива. В апреле 1916 года Колчак был произведен в контр‑адмиралы, в июне назначен командующим Черноморским флотом и одновременно произведен в вице‑адмиралы — "за отличия по службе".Адмирал А. В. Колчак, генерал М. М. Плешков, генеральный консул Попов. Харбин, лето 1918 года
© Фото : Bain News Service / Library of Congress
С 1912 года Колчак служил на действующем флоте. Во время Первой мировой руководил минированием входа в Финский залив и Данцигской бухты, высадкой морского десанта на Рижском побережье в немецком тылу и другими военными операциями. С сентября 1915 года командовал Минной дивизией и руководил обороной Рижского залива. В апреле 1916 года Колчак был произведен в контр‑адмиралы, в июне назначен командующим Черноморским флотом и одновременно произведен в вице‑адмиралы — "за отличия по службе".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПосле Февральской революции, когда севастопольские матросы, солдаты и рабочие попытались обезоружить офицеров, Колчак демонстративно выбросил свой кортик в море, заявил о своей отставке и выехал в Петроград, где на заседании Временного правительства выступил с речью о причинах развала армии и флота.Руководители контрреволюционных войск Сибири. В первом ряду адмирал Александр Колчак (второй слева), 1919 год
© РИА Новости
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После Февральской революции, когда севастопольские матросы, солдаты и рабочие попытались обезоружить офицеров, Колчак демонстративно выбросил свой кортик в море, заявил о своей отставке и выехал в Петроград, где на заседании Временного правительства выступил с речью о причинах развала армии и флота.
© Фото : public domainС августа по октябрь 1917 года Колчак возглавлял российскую военно‑морскую миссию в Англии и США. Прибыв в ноябре в Йокогаму, он узнал о намерении большевиков заключить мир с Германией. В начале 1918 года в Харбине был избран в правление Китайско‑Восточной железной дороги. Вплоть до сентября пытался сформировать там объединенные вооруженные силы для борьбы с "германо‑большевиками", но натолкнулся на сопротивление японцев и белого атамана Семенова, который воевал на Забайкальском фронте.Верховный правитель Александр Колчак вручает полковое знамя, 1919 год
© Фото : public domain
С августа по октябрь 1917 года Колчак возглавлял российскую военно‑морскую миссию в Англии и США. Прибыв в ноябре в Йокогаму, он узнал о намерении большевиков заключить мир с Германией. В начале 1918 года в Харбине был избран в правление Китайско‑Восточной железной дороги. Вплоть до сентября пытался сформировать там объединенные вооруженные силы для борьбы с "германо‑большевиками", но натолкнулся на сопротивление японцев и белого атамана Семенова, который воевал на Забайкальском фронте.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСложив с себя обязанности члена правления КВЖД, Колчак решил примкнуть к Добровольческой армии. Осенью он перебрался в Омск, где на­хо­ди­лось пра­ви­тель­ст­во Уфим­ской ди­рек­то­рии, которое 4 ноября назначило его военным и морским министром. Спустя две недели в результате военного переворота Директория была упразднена, и власть перешла в руки совета министров, который избрал Колчака Верховным правителем России.Адмирал Александр Колчак, 1919 год
© РИА Новости
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Сложив с себя обязанности члена правления КВЖД, Колчак решил примкнуть к Добровольческой армии. Осенью он перебрался в Омск, где на­хо­ди­лось пра­ви­тель­ст­во Уфим­ской ди­рек­то­рии, которое 4 ноября назначило его военным и морским министром. Спустя две недели в результате военного переворота Директория была упразднена, и власть перешла в руки совета министров, который избрал Колчака Верховным правителем России.
© Фото : Государственный музей политической истории РоссииВласть Колчака признали руководители основных формирований белых в других районах России, в том числе Николай Юденич и Антон Деникин. В руках Колчака оказался золотой запас России, он получил военно‑техническую помощь от США и стран Антанты. К весне 1919 года ему удалось создать армию общей численностью до 400 тысяч человек.А.В. Тимирева, адмирал А. В. Колчак, глава британской миссии генерал А. Нокс и английские офицеры на учениях. Восточный фронт, 1919 год
© Фото : Государственный музей политической истории России
Власть Колчака признали руководители основных формирований белых в других районах России, в том числе Николай Юденич и Антон Деникин. В руках Колчака оказался золотой запас России, он получил военно‑техническую помощь от США и стран Антанты. К весне 1919 года ему удалось создать армию общей численностью до 400 тысяч человек.
© Фото : public domainК апрелю 1919 года армия Колчака заняла круп­ные промышленные цен­тры Урала, однако затем начались поражения. В ноябре 1919 года под натиском Красной армии Колчак оставил Омск и с остатками войск и золотым запасом Российской империи направился в сторону Владивостока. В декабре его поезд оказался блокированным в Нижнеудинске час­тя­ми Че­хословацкого кор­пу­са. 4 января 1920 года Колчак передал власть Деникину.Контр-адмирал М.И. Смирнов провожает отъезжающего в Иркутск А.В. Колчак. Декабрь 1919 года
© Фото : public domain
К апрелю 1919 года армия Колчака заняла круп­ные промышленные цен­тры Урала, однако затем начались поражения. В ноябре 1919 года под натиском Красной армии Колчак оставил Омск и с остатками войск и золотым запасом Российской империи направился в сторону Владивостока. В декабре его поезд оказался блокированным в Нижнеудинске час­тя­ми Че­хословацкого кор­пу­са. 4 января 1920 года Колчак передал власть Деникину.
© Фото : public domainПредставители Антанты гарантировали Колчаку безопасность, однако по требованию восставших рабочих Иркутска 15 января чехословаки передали его эсеро‑меньшевистскому Политцентру в Иркутске, который обязался выдать Колчака и передать золотой запас советскому командованию. 7 февраля 1920 лидер Белого движения по приговору Ревкома был расстрелян на берегу реки Ушаковка. Те­ло сбро­си­ли в про­рубь. Остатки колчаковских войск ушли в Забайкалье.Последняя фотография Александра Колчака, сделанная после 20 января 1920 года
© Фото : public domain
Представители Антанты гарантировали Колчаку безопасность, однако по требованию восставших рабочих Иркутска 15 января чехословаки передали его эсеро‑меньшевистскому Политцентру в Иркутске, который обязался выдать Колчака и передать золотой запас советскому командованию. 7 февраля 1920 лидер Белого движения по приговору Ревкома был расстрелян на берегу реки Ушаковка. Те­ло сбро­си­ли в про­рубь. Остатки колчаковских войск ушли в Забайкалье.
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Согласие присутствовало лишь на банкетах. Из книги Деникина "Очерки русской смуты". Речь о начальном этапе интервенции на юге России: "Телеграф принес нам известие о существовании линии, "разграничивающей английскую и французскую зоны действий" <…> Эта странная линия не имела никакого смысла в стратегическом отношении <…> удовлетворяя скорее интересам оккупации и эксплуатации <…> Командированный мною в Севастополь адмирал Герасимов встретил со стороны союзного командования обидное и жестокое отношение к русскому достоянию <…> Старший адмирал союзного флота лорд Кольсорн <…> отказался передать <…> (русские суда, находившиеся до этого в руках у немцев. – Прим. ред.) русскому командованию. Лучшие из этих судов заняли иностранные команды и подняли на них флаги – английский, французский, итальянский и даже греческий. На просьбу отпустить хотя бы два-три миноносца для охраны и патрулирования внутренних вод района Добровольческой армии ответили резким отказом <…> Французские и английские команды топили и взрывали боевые припасы, хранившиеся в севастопольских складах, рубили топорами аккумуляторы и баки подводных лодок, разрушали приборы управления и увозили замки орудий. Образ действий союзников походил скорее на ликвидацию, чем на начало противобольшевистской кампании". 

Иначе говоря, с самого начала "союзники" были озабочены не столько свержением большевиков, сколько  грабежом и желанием уничтожить все то, что забрать с собой не удастся. В результате Антанта проиграла и в военном плане, и в политическом, и нравственно, поскольку, как и всякий оккупант, оставила по себе дурную память.

Да и власть большевиков лишь укрепила. Нелюбовь русских к Западу тоже. 

Возмущали Деникина и интриги союзников, направленные на раздел ослабевшей родины. Генерал был сторонником единой и неделимой России, считая, что все вопросы государственного устройства – внутреннее дело русских и право Учредительного собрания. В подтверждение своей позиции Деникин цитирует известного кадета Василия Маклакова: "Глубокая пропасть образовалась между воззрениями той части русских, которая продолжает национальную защиту России и настроениями Запада". 

© Фото : Государственный архив Российской ФедерацииКомандующий Вооруженными силами Юга России генерал Антон Деникин и атаман Всевеликого войска Донского Африкан Богаевский на торжественном молебне по случаю освобождения Дона от войск РККА
© Фото : Государственный архив Российской Федерации
Командующий Вооруженными силами Юга России генерал Антон Деникин и атаман Всевеликого войска Донского Африкан Богаевский на торжественном молебне по случаю освобождения Дона от войск РККА

До конца своих дней Деникин оставался подлинным единороссом, Россия для него была важнее всего. Кое-кто из вождей Белого движения пошел даже на сотрудничество с Гитлером. Краснов писал: "Да поможет Господь немецкому оружию!" Деникин, ничуть не симпатизируя советской власти, заявил о поддержке Красной армии. Рассказывают, что генерал на личные средства направил на родину вагон с медикаментами. Сталин медикаменты принял, а о том, кто их направил, приказал забыть.

Эмиграция помотала Деникина живого по разным странам, а мертвого по разным кладбищам. Но в конце концов он вернулся домой. В 2005-м его прах перезахоронили в Донском монастыре. 

И отсюда Антон Иванович не уедет уже никуда.


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