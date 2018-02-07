Александр Колчак. Верховный правитель России

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Колчак
Александр Васильевич Колчак родился 4 ноября 1874 в селе Александровское Петербургского уезда в семье генерал‑майора, военного инженера Василия Ивановича Колчака. После окончания Морского кадетского корпуса в 1984 году будущий адмирал был произведен в мичманы и отправился служить на военных кораблях на Балтике, а затем на Тихом океане.
Гидрограф А. В. Колчак измеряет температуру и берет пробы воды на гидрохимический анализ, 1901 год
В 1900 году Колчака откомандировали в распоряжение Академии наук, и он стал участником Русской полярной экспедиции барона Эдуарда Толля. Спустя три года возглавил поиски барона, не вернувшегося с острова Беннета. По итогам экспедиции Колчак опубликовал ряд научных работ, был избран действительным членом Русского географического общества и награжден большой золотой Константиновской медалью за "выдающийся и сопряженный с трудом и опасностью географический подвиг".
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал А.В. Колчак, 1916 год
Работая в Морском Генштабе, а позже в Морской академии, Колчак занимался реорганизацией военно‑морского флота, изучал возможности Северного морского пути. В 1909‑1910 годах на ледоколе "Вайгач" совершил переход из Балтийского моря через Индийский океан во Владивосток, а затем — по направлению к мысу Дежнева. Это стало его последней экспедицией в арктические моря.
Адмирал А. В. Колчак, генерал М. М. Плешков, генеральный консул Попов. Харбин, лето 1918 года
С 1912 года Колчак служил на действующем флоте. Во время Первой мировой руководил минированием входа в Финский залив и Данцигской бухты, высадкой морского десанта на Рижском побережье в немецком тылу и другими военными операциями. С сентября 1915 года командовал Минной дивизией и руководил обороной Рижского залива. В апреле 1916 года Колчак был произведен в контр‑адмиралы, в июне назначен командующим Черноморским флотом и одновременно произведен в вице‑адмиралы — "за отличия по службе".
Руководители контрреволюционных войск Сибири. В первом ряду адмирал Александр Колчак (второй слева), 1919 год
После Февральской революции, когда севастопольские матросы, солдаты и рабочие попытались обезоружить офицеров, Колчак демонстративно выбросил свой кортик в море, заявил о своей отставке и выехал в Петроград, где на заседании Временного правительства выступил с речью о причинах развала армии и флота.
Верховный правитель Александр Колчак вручает полковое знамя, 1919 год
С августа по октябрь 1917 года Колчак возглавлял российскую военно‑морскую миссию в Англии и США. Прибыв в ноябре в Йокогаму, он узнал о намерении большевиков заключить мир с Германией. В начале 1918 года в Харбине был избран в правление Китайско‑Восточной железной дороги. Вплоть до сентября пытался сформировать там объединенные вооруженные силы для борьбы с "германо‑большевиками", но натолкнулся на сопротивление японцев и белого атамана Семенова, который воевал на Забайкальском фронте.
Адмирал Александр Колчак, 1919 год
Сложив с себя обязанности члена правления КВЖД, Колчак решил примкнуть к Добровольческой армии. Осенью он перебрался в Омск, где находилось правительство Уфимской директории, которое 4 ноября назначило его военным и морским министром. Спустя две недели в результате военного переворота Директория была упразднена, и власть перешла в руки совета министров, который избрал Колчака Верховным правителем России.
А.В. Тимирева, адмирал А. В. Колчак, глава британской миссии генерал А. Нокс и английские офицеры на учениях. Восточный фронт, 1919 год
Власть Колчака признали руководители основных формирований белых в других районах России, в том числе Николай Юденич и Антон Деникин. В руках Колчака оказался золотой запас России, он получил военно‑техническую помощь от США и стран Антанты. К весне 1919 года ему удалось создать армию общей численностью до 400 тысяч человек.
Контр-адмирал М.И. Смирнов провожает отъезжающего в Иркутск А.В. Колчак. Декабрь 1919 года
К апрелю 1919 года армия Колчака заняла крупные промышленные центры Урала, однако затем начались поражения. В ноябре 1919 года под натиском Красной армии Колчак оставил Омск и с остатками войск и золотым запасом Российской империи направился в сторону Владивостока. В декабре его поезд оказался блокированным в Нижнеудинске частями Чехословацкого корпуса. 4 января 1920 года Колчак передал власть Деникину.
Последняя фотография Александра Колчака, сделанная после 20 января 1920 года
Представители Антанты гарантировали Колчаку безопасность, однако по требованию восставших рабочих Иркутска 15 января чехословаки передали его эсеро‑меньшевистскому Политцентру в Иркутске, который обязался выдать Колчака и передать золотой запас советскому командованию. 7 февраля 1920 лидер Белого движения по приговору Ревкома был расстрелян на берегу реки Ушаковка. Тело сбросили в прорубь. Остатки колчаковских войск ушли в Забайкалье.
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Колчак
Александр Васильевич Колчак родился 4 ноября 1874 в селе Александровское Петербургского уезда в семье генерал‑майора, военного инженера Василия Ивановича Колчака. После окончания Морского кадетского корпуса в 1984 году будущий адмирал был произведен в мичманы и отправился служить на военных кораблях на Балтике, а затем на Тихом океане.
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