Александр Колчак. Верховный правитель России

А.В. Тимирева, адмирал А. В. Колчак, глава британской миссии генерал А. Нокс и английские офицеры на учениях. Восточный фронт, 1919 год

Власть Колчака признали руководители основных формирований белых в других районах России, в том числе Николай Юденич и Антон Деникин. В руках Колчака оказался золотой запас России, он получил военно‑техническую помощь от США и стран Антанты. К весне 1919 года ему удалось создать армию общей численностью до 400 тысяч человек.