Красная армия на фронтах Гражданской войны

Ровно сто лет назад первые добровольцы начали вступать в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии, чтобы на стороне большевиков встать на защиту Октябрьской революции. Бойцы РККА на фронтах Гражданской войны — в фотоленте Ria.ru.
Первый призыв в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Январь 1918
Днем создания Рабоче-крестьянской Красной Армии принято считать 23 февраля 1918 года. В этот день началась массовая запись добровольцев в отряды РККА, которые создавались согласно декрету Совета народных комиссаров, подписанному 15 (28) января 1918 года.
Красноармейцы на привале читают революционную газету "К победе!"
В декрете СНК РСФСР "О Рабоче-крестьянской Красной армии" говорилось, что она создается "из наиболее сознательных и организованных элементов трудящихся классов" на моложе 18 лет, которые готовы "отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеванной Октябрьской революции, и власти Советов и социализма".
Смотр войск Всеобуча на Красной площади в Москве. 11 июля 1918
23 февраля 1918 года было опубликовано воззвание Совета народных комиссаров "Социалистическое отечество в опасности!", авторство которого, по всей видимости, принадлежит Льву Троцкому, в котором требовалось "защищать каждую позицию до последней капли крови", уничтожать продовольственные запасы, которые могли бы попасть "в руки врага", и расстреливать неприятельских агентов на месте преступления. На основании этого декрета назначенный большевиками Верховным главнокомандующим Николай Крыленко подписал приказ о "революционной мобилизации".
Красноармейцы и рабочие толкают вагонетки
В "Воззвании Военного главнокомандующего", опубликованном в тот же день, говорилось: "Все к оружию. Все на защиту революции. Поголовная мобилизация для рытья окопов и высылка окопных отрядов поручается советам с назначением ответственных комиссаров с неограниченными полномочиями для каждого отряда. Настоящий приказ рассылается в качестве инструкции во все советы по всем городам".
Бронепоезд Красной Армии "Борец", действовавший на царицынском фронте
За пять дней до публикации воззвания Военного главнокомандующего германские и австро-венгерские войска начали наступление по всему Восточному фронту. Их небольшие летучие отряды продвигались на 50 километров в сутки, не встречая сопротивления на местах.
Владимир Ильич Ленин произносит речь в день празднования второй годовщины войск Всевобуча на Красной площади в Москве. 25 мая 1919
23 февраля 1918 года в "Правде" вышла статья Ленина "Мир или война", в которой председатель Совнаркома настаивал на немедленном мире. В этот же день на заседании ЦК РСДРП(б) он потребовал от комитета ради спасения Советской России заключить мир на условиях кайзера Вильгельма II. В ночь на 24 февраля германский ультиматум был принят, однако наступление немецких войск продолжалось до подписания Брестского мирного договора 4 марта (он был аннулирован ВЦИК уже 13 ноября 1918 года).
Переброска войск Красной Армии на Южный фронт
Обещания мира, которого так ждали бойцы, участвовавшие в Первой мировой войне, обеспечили поддержку Советам во многих регионах страны, однако организованная солдатскими комитетами и ревкомами кампания по записи добровольцев в новые вооруженные силы не принесла ощутимых результатов.
Лыжники - разведчики Красной Армии.
Для борьбы с мятежными областями, которые отказались принять советское правительство, к весне 1918 года удалось собрать около 70 тысяч добровольцев, что составляло примерно процент от всех солдат, которые находились в действующей армии осенью 1917 года.
Красная армия в Иркутске. 7 марта 1920
Красная армия формировалась из совершенно разнородных элементов — частей старой армии, отрядов красногвардейцев и матросов, крестьянских ополчений — и в ней царила "партизанщина": бойцы на митингах могли обсуждать вопросы проведения операций, выбирать на свое усмотрение командиров или осуществлять коллективное командование частями.
Бойцы специально созданной авиационной группы 1-й Конной армии во время проведения житомирского прорыва. Март 1920 года
Тем не менее, первым частям Красной армии за счет поддержки населения, подавляющего численного превосходства и хорошего снабжения боеприпасами со складов старой армии удалось установить Советскую власть на Дону и Кубани, удержать Екатеринодар, который пыталась захватить Добровольческая армия.
Бойцы 1-й Конной армии Буденного на Южном фронте под Майкопом. 1920 год
22 апреля 1918 года декретом ВЦИК "О порядке замещения должностей в Рабоче-крестьянской Красной армии" была отменена выборность командного состава.
Первые московские пулеметные курсы по подготовке командного состава РККА. Москва, 1920 год
Для того, чтобы полностью сформировать командный состав войск пришлось привлекать "военспецов" - офицеров старой армии.
Оркестр клуба артиллерийских мастерских 1-й Конной армии
Политический контроль в Красной армии осуществлял институт военных комиссаров, учрежденный весной 1918 года.
Лев Давидович Троцкий политический и государственный деятель, председатель Революционного военного совета РСФСР. 1920 год
Фактически первым главнокомандующим Красной армии и одним из ее ключевых основателей был Лев Троцкий. На посту наркома военных, а позже военно-морских дел он в течение двух с половиной лет ездил на личном бронированном поезде по фронтам Гражданской войны, наводя дисциплину, продвигая использование "военспецов" и систему политических комиссаров.
Парад Красной армии в Харькове, 1920 год
29 мая 1918 года на основе всеобщей воинской повинности начинается создание регулярной Красной армии, численность которой осенью 1918 года составила 800 тысяч человек, к началу 1919 года — 1,7 миллиона, к декабрю 1919 года — 3 миллиона, а к 1 ноября 1920 — 5,5 миллиона человек.
Атака частей Красной армии против участников контрреволюционного мятежа в Кронштадте
Пехота являлась самым многочисленным родом войск Красной армии. Наибольшей стрелковой единицей в 1920-х годах был стрелковый полк, состоящий из батальонов, полковой артиллерии, саперных подразделений и подразделений связи, а также из штаба полка.
С.М.Буденный и М.И.Калинин в годы Гражданской войны в России. 1920 год
Во время Гражданской войны была создана Первая конная армия, во главе которой стоял Семен Буденный. Армия была образована на базе трех дивизий его 1-го конного корпуса в ноябре 1919 года. Конармия сыграла значительную роль в разгроме войск Деникина и Врангеля.
Группа летчиков Красной Армии у самолета на аэродроме около Иркутска
Авиация в Советских Вооруженных силах стала формироваться в 1918 году. Изначально она состояла из отдельных авиационных отрядов окружных Управлений, позже перешла под начало общевойсковых армий, а в 1920 году полевые управления были реорганизованы в штабы воздушных флотов с непосредственным подчинением командующим фронтами и армиями.
Группа женщин-курсантов Красной армии
В марте 1919 года была принята новая программа РКП(б), в которой, в частности, отмечалось, что партия стремится осуществить действительное, а не формальное, равноправие женщин. Осуществляя этот лозунг, власти привлекали женщин к активной работе и в армии. Коммунистки становились не только политруками и комиссарами, но в период Гражданской войны принимали непосредственное участие в боевых действиях: были пулеметчицами, стрелками, подносчиками патронов, кавалеристами, связистками и конечно медсестрами. К концу войны в Красной армии служило 66 тысяч женщин, из них более 60 были награждены орденом Красного Знамени.
Красноармейцы - мопровцы распространяют значки организации на улицах Вятки
К концу военной интервенции и Гражданской войны в состав РККА входили стрелковые войска, кавалерия, артиллерия, Рабоче–крестьянский Красный воздушный флот, броневые силы, инженерные, химические войска и войска связи.
Михаил Васильевич Фрунзе обходит строй участников спартакиады РККА
После окончания Гражданской войны в 1924—1925 годах под руководством председателя Революционного военного совета СССР Михаила Фрунзе, который сменил на этом посту Троцкого, провели масштабную военную реформу. Была сокращена численность войск, введен принцип единоначалия, проведена реорганизация военного аппарата и политического управления Красной армии. Военная доктрина, разработанная Фрунзе, отводила особое место в армии политическим отделам и коммунистическим ячейкам.
Первый призыв в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Январь 1918
Днем создания Рабоче-крестьянской Красной Армии принято считать 23 февраля 1918 года. В этот день началась массовая запись добровольцев в отряды РККА, которые создавались согласно декрету Совета народных комиссаров, подписанному 15 (28) января 1918 года.
Ровно сто лет назад первые добровольцы начали вступать в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии, чтобы на стороне большевиков встать на защиту Октябрьской революции. Бойцы РККА на фронтах Гражданской войны — в фотоленте Ria.ru.
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