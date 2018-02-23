Красная армия на фронтах Гражданской войны

Группа женщин-курсантов Красной армии

В марте 1919 года была принята новая программа РКП(б), в которой, в частности, отмечалось, что партия стремится осуществить дейс­твительное, а не формальное, равноправие женщин. Осуществляя этот лозунг, власти привлекали женщин к активной работе и в армии. Коммунистки становились не только по­литруками и комиссарами, но в период Гражданской войны принимали непосредственное участие в боевых действиях: были пулеметчицами, стрелками, подносчиками патронов, кавалеристами, связистками и конечно медсестрами. К концу войны в Красной армии служило 66 тысяч женщин, из них более 60 были награждены орденом Красного Знамени.