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Нестор Махно. Кому-то «любо», кому-то - нет
Нестор Махно со своим штабом
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Одно из самых окарикатуренных в нашей истории течений — это анархизм, всю идеологию которого свели к бесшабашному "Яблочку". Как будто не было в нашей истории Бакунина и Кропоткина. Вот и из Нестора Ивановича Махно (батько Махно) сотворили чуть ли не анекдот. Вспомните "Красных дьяволят" или толстовское "Хождение по мукам". Таких, как Махно, можно бояться, но это не герой анекдота, а вожак стаи, атаман, порожденный бурной стихией. Я о бунтующей крестьянской голытьбе — самой нижней из низов. Махно в том же ряду, что Разин и Пугачев, с их всесокрушающей тягой к воле.

По мнению многих аналитиков, крестьянская война в России была величайшей в Европе прошлого века.

Цитата из книги итальянца Андреа Грациози "Великая крестьянская война в СССР": "Обратимся к весьма печальному и жестокому, но эффективному критерию: количеству жертв. Их было приблизительно 12–15 миллионов человек — цифра неточная, скорее указывающая на порядок величины, если ограничиться теми, кто пал непосредственно в сражениях, погиб в результате репрессий и голода".

© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрестьянский революционный отряд. Крестьяне вооружены вилами. Октябрьская революция. 1917 год
© РИА Новости
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Крестьянский революционный отряд. Крестьяне вооружены вилами. Октябрьская революция. 1917 год

Многие из лидеров крестьянских выступлений 1918–1921 годов, включая и Нестора Махно, впервые заявили о себе еще в 1905–1907 годах. А украинское ГПУ в 1930 году отмечало, что сопротивление коллективизации часто возглавляют те же села, что бунтовали и до революции. Иначе говоря, русская Жакерия (или "зеленый шум", как нередко называли современники крестьянские восстания в России) четких временных границ не имеет. А сам конфликт новорожденного Советского государства с крестьянством, то есть с большинством населения России, великая драма в двух актах (1918–1922 и 1928–1933 годов) — есть продолжение очень старого противостояния. Просто конфронтация приняла новые очертания.

Махно – самый известный из крестьянских лидеров эпохи советской Жакерии, однако, в отличие от Разина и Пугачева, это лидер, уже опиравшийся на идеологический фундамент – анархизм.

А если точнее — на анархо-коммунизм, в основе которого лежит мечта о создании безвластного общества, где бы отсутствовала всякая иерархия и принуждение. А основоположником этого направления был князь Петр Кропоткин.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкПетр Алексеевич Кропоткин
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Петр Алексеевич Кропоткин

Единомыслие блестяще образованного князя из Рюриковичей и Махно из бедняков (родился в Гуляйполе, Екатеринославская губерния), окончившего всего два класса, лишь на первый взгляд выглядит парадоксально. Сколько совестливых русских людей из дворян уходили вслед за мечтой о светлом будущем в революцию! Ну а Махно, бывшему батраку и чернорабочему на чугунолитейном заводе, выступить против власти было еще проще.

Анархистом Махно стал в 1906 году, вступив в "Крестьянскую группу анархо-коммунистов". В ту пору его анархизм был скорее интуитивным, однако в тюрьме свою теоретическую базу он расширил.

До Февраля 1917-го сидел не раз. Среди обвинений участие в террористических актах и экспроприациях буржуев, нападения на представителей власти и, наконец, убийство чиновника военной управы. За убийство был приговорен к смертной казни через повешение, которую заменили на бессрочную каторгу. Отсидел в кандалах почти 9 лет. Освободил Нестора Махно только Февраль.

Начало революции. Февраль
© РИА НовостиПерейти в фотобанкАгитационные газеты того времени - инструмент коммуникации, столь же сильный, как современные социальные сети. Одновременно объяснить тысячам людей, что происходит, как это понимать и что надо делать - дорогого стоило в смутные февральские дни 1917 года.Раздача газет с призывом к революции. Февраль 1917 года
© РИА Новости
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Агитационные газеты того времени - инструмент коммуникации, столь же сильный, как современные социальные сети. Одновременно объяснить тысячам людей, что происходит, как это понимать и что надо делать - дорогого стоило в смутные февральские дни 1917 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВооруженные люди в стране к началу 1917 года были в избытке. Прежде всего, это военные, возвращающиеся с фронтов Первой мировой войны: раненые, командированные, даже дезертиры. Но лишь с началом революции в городах стало по-настоящему опасно.Участники Февральской буржуазно-демократической революции на улицах Петрограда. 1917 год
© РИА Новости
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Вооруженные люди в стране к началу 1917 года были в избытке. Прежде всего, это военные, возвращающиеся с фронтов Первой мировой войны: раненые, командированные, даже дезертиры. Но лишь с началом революции в городах стало по-настоящему опасно.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ третий раз за всю историю Санкт-Петербурга - Петрограда в городе начались перестрелки. Первый раз был в 1825 году (восстание декабристов), второй - в 1905.Бой у Зимнего дворца. Петроград, 1917 год
© РИА Новости
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В третий раз за всю историю Санкт-Петербурга - Петрограда в городе начались перестрелки. Первый раз был в 1825 году (восстание декабристов), второй - в 1905.
© РИА Новости / Виктор БуллаПерейти в фотобанкФевральская революция на короткое время соединила тех, кто будет истреблять друг друга уже в конце года: солидных господ – активистов либеральных партий – и революционных матросов, будущее силовое ядро большевиков и эсеров.Матросы с крейсера Аврора присоединяются к восставшему народу во время Февральской революции. Петроград, 1917 год
© РИА Новости / Виктор Булла
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Февральская революция на короткое время соединила тех, кто будет истреблять друг друга уже в конце года: солидных господ – активистов либеральных партий – и революционных матросов, будущее силовое ядро большевиков и эсеров.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБыть офицером или полицейским в 1917 году - не лучший жребий. Их арестовывали бывшие подчиненные просто по факту руководящей должности. Некоторым удалось скрыться, кого-то выпустили после недолгого заключения, но многие погибли. Это были первые в истории России массовые репрессии по признаку занимаемой должности: революционная "традиция", подсмотренная во Франции.Солдаты сопровождают арестованного унтер-офицера во время Февральской революции. 1917 год
© РИА Новости
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Быть офицером или полицейским в 1917 году - не лучший жребий. Их арестовывали бывшие подчиненные просто по факту руководящей должности. Некоторым удалось скрыться, кого-то выпустили после недолгого заключения, но многие погибли. Это были первые в истории России массовые репрессии по признаку занимаемой должности: революционная "традиция", подсмотренная во Франции.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСожжение государственных символов у Аничкова дворца в Петрограде во время Февральской революции. Тогда многим казалось: насилие скоро закончится. Но оно только начиналось.Сожжение государственных символов у Аничкова дворца во время Февральской революции. Петроград, 1917 год
© РИА Новости
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Сожжение государственных символов у Аничкова дворца в Петрограде во время Февральской революции. Тогда многим казалось: насилие скоро закончится. Но оно только начиналось.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПолицейские не собирались сдаваться: революция даже в феврале 1917 года не получилась бескровной. И уже тогда уличные бои в Петрограде напугали многих. Начался великий исход благополучных людей из столицы: бежали все, кто мог - в Крым, в деревню, а лучше всего за границу.Солдаты обстреливают полицейские засады во время Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года
© РИА Новости
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Полицейские не собирались сдаваться: революция даже в феврале 1917 года не получилась бескровной. И уже тогда уличные бои в Петрограде напугали многих. Начался великий исход благополучных людей из столицы: бежали все, кто мог - в Крым, в деревню, а лучше всего за границу.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкГородовые царской России - заслуженные люди зрелого возраста, чаще всего с боевым опытом и наградами. Это не спасало их от унижения и репрессий.Восставшие ведут в Таврический дворец переодетых городовых во время Февральской буржуазно-демократической революции. Петроград, 1917 год
© РИА Новости
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Городовые царской России - заслуженные люди зрелого возраста, чаще всего с боевым опытом и наградами. Это не спасало их от унижения и репрессий.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРаспропагандированные солдаты - главная движущая сила революции в первые месяцы 1917 года. Их было много, они не боялись ничего и никого - даже пуль. Они хотели мира и свободы - так, как это понимали.Солдаты устраивают демонстрацию против царского правительства во время февральской революции. 1917 год
© РИА Новости
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Распропагандированные солдаты - главная движущая сила революции в первые месяцы 1917 года. Их было много, они не боялись ничего и никого - даже пуль. Они хотели мира и свободы - так, как это понимали.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВторая мощная сила революции - рабочие. На фото: колонны рабочих фабрики Фаберже и солдат 2-го Московского запасного полка. Лозунги простые: прежде всего 8-часовой рабочий день (по тем временам - невиданный прогресс, законодательного ограничения рабочего дня до 8 часов еще не было ни в одной стране мира).Колонны рабочих фабрики Фаберже и солдаты 2-го Московского запасного полка направляются на демонстрацию во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
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Вторая мощная сила революции - рабочие. На фото: колонны рабочих фабрики Фаберже и солдат 2-го Московского запасного полка. Лозунги простые: прежде всего 8-часовой рабочий день (по тем временам - невиданный прогресс, законодательного ограничения рабочего дня до 8 часов еще не было ни в одной стране мира).
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДля деревни новость о том, что царя больше нет и не будет, была как неожиданной, так и желанной. Надежды были, прежде всего, на бесплатный и справедливый раздел земельных ресурсов.Жители деревни обсуждают известие о февральской революции. 1917 год
© РИА Новости
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Для деревни новость о том, что царя больше нет и не будет, была как неожиданной, так и желанной. Надежды были, прежде всего, на бесплатный и справедливый раздел земельных ресурсов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТем временем в Петрограде продолжались волнения, строились баррикады. Стало окончательно понятно, что легкой и плавной смены строя не получится. Столицу лихорадило.Баррикады на Литейном проспекте в Петрограде. Февраль 1917 года
© РИА Новости
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Тем временем в Петрограде продолжались волнения, строились баррикады. Стало окончательно понятно, что легкой и плавной смены строя не получится. Столицу лихорадило.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПроще всего оказалось уничтожить символику монархии. Этот момент попал даже на фотографию - а значит, он тогда казался ключевым. Возможно, фотографу - и уж точно солдату, зависшему над вывеской - хотелось надеяться, что это и будет решающий бой за светлое будущее.Солдат срывает эмблему царизма. Петроград, февраль 1917 год
© РИА Новости
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Проще всего оказалось уничтожить символику монархии. Этот момент попал даже на фотографию - а значит, он тогда казался ключевым. Возможно, фотографу - и уж точно солдату, зависшему над вывеской - хотелось надеяться, что это и будет решающий бой за светлое будущее.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОчереди за продовольствием - с которых и начались беспорядки в Питере - не прекращались. Хотя бы потому что трудности с поставками никто не решил, а из-за революции они лишь усугубились. Очереди станут приметой нашей страны на протяжении почти всего ХХ века.Жители Петрограда стоят в очереди у продовольственного магазина во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
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Очереди за продовольствием - с которых и начались беспорядки в Питере - не прекращались. Хотя бы потому что трудности с поставками никто не решил, а из-за революции они лишь усугубились. Очереди станут приметой нашей страны на протяжении почти всего ХХ века.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВременный комитет Государственной думы 1917 года, сформированный Советом старейшин четвертой Государственной думы по поручению частного совещания её членов, 27 февраля (12 марта) в Петрограде в день победы Февральской буржуазно-демократической революции в России.
Первый ряд (сидят): Г.Е. Львов, В.А. Ржевский, С.И. Шидловский, М.В. Родзянко; второй ряд (стоят) В.В. Шульгин, И.И. Дмитрюков, Б.А. Энгельгардт, А.Ф. Керенский, М.А. Караулов.Временный комитет Государственной думы 1917 года
© РИА Новости /
Перейти в фотобанк
Временный комитет Государственной думы 1917 года, сформированный Советом старейшин четвертой Государственной думы по поручению частного совещания её членов, 27 февраля (12 марта) в Петрограде в день победы Февральской буржуазно-демократической революции в России.
Первый ряд (сидят): Г.Е. Львов, В.А. Ржевский, С.И. Шидловский, М.В. Родзянко; второй ряд (стоят) В.В. Шульгин, И.И. Дмитрюков, Б.А. Энгельгардт, А.Ф. Керенский, М.А. Караулов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВпервые в городских условиях "протестированы" боевые машины - броневики. Оказалось, что неуязвимая для стрелкового оружия машина с пулеметами - универсальное оружие для революции или ее подавления.Февральская буржуазно-демократическая революция. Восстание в Петрограде. 1917 год
© РИА Новости
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Впервые в городских условиях "протестированы" боевые машины - броневики. Оказалось, что неуязвимая для стрелкового оружия машина с пулеметами - универсальное оружие для революции или ее подавления.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ Таврическом дворце в 1917 году начала заседать не только Дума, но и Совет: Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. В течение нескольких месяцев социал-демократические партии смогли создать параллельную структура власти - Советы - и получить над ними контроль. Революция октября 1917 года была предрешена.Заседание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов в Таврическом дворце во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
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В Таврическом дворце в 1917 году начала заседать не только Дума, но и Совет: Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. В течение нескольких месяцев социал-демократические партии смогли создать параллельную структура власти - Советы - и получить над ними контроль. Революция октября 1917 года была предрешена.
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На свободу он вышел уже больным (туберкулез), зато убежденным и закаленным революционером. А добравшись до дома, тут же возглавил Гуляйпольский крестьянский союз и выступил за немедленные радикальные революционные преобразования. Ждать "учредиловку", которую презрительно называл "картежной игрой", не собирался. Разогнал старое земство, возглавил новое и объявил себя комиссаром Гуляйпольского района. Не оставил и старых привычек — сформировал отряд "Черная гвардия", который опять занялся экспроприациями.

Наконец, в сентябре 1917 года Махно подписал декрет уездного Совета о национализации земли и разделил ее между крестьянами.

А разделив землю, попытался реализовать анархическую идею на практике, в масштабах той территории, которую контролировал. Под его руководством возникло несколько свободных сельскохозяйственных коммун. Кстати, Махно не возражал, чтобы в его коммуны вступали вчерашние помещики. На практике, понятно, никто из них в коммуны не пошел, но для понимания взглядов Нестора Ивановича факт красноречивый. Это как раз от анархизма: если нужно — драться, если можно — перевоспитывать.

© Фото : public domainНестор Махно с группой анархистов Гуляйполя, 1909 год
© Фото : public domain
Нестор Махно с группой анархистов Гуляйполя, 1909 год

Махновские коммуны посреди революционного пожара были, конечно, обречены. Однако пока пожар не затронул Гуляйполе, жили они неплохо: коммунары возделывали поля, сообща решали на сходах насущные проблемы, напрямую торговали с промышленными центрами, а дети ходили в школу. Примеры успешного выживания коммун, построенных на самых разных началах, в истории встречались. Другое дело, что подобные идейные общины редко бывают долгожителями. Мешает окружение, накапливаются внутренние проблемы. А уж анархическая мечта о безвластном обществе в более крупных масштабах и по сию пору выглядит утопией. 

С большевиками Махно то сотрудничал, то воевал. Объединяли общие враги: то Петлюра, то Деникин, то немцы. А разъединяла идеология.

В своих "Воспоминаниях" Махно рассказывает о встрече (уже после Октября) с Лениным. Пролетарский вождь засыпал крестьянского вождя вопросами. И в первую очередь об отношении крестьян к Советам. Здесь и выявилась полная несовместимость. Для Ленина лозунг "Вся власть Советам" означал не столько народовластие, сколько крепкую вертикаль власти во главе с Кремлем, а для Махно приоритетом было, наоборот, местное самоуправление (позже под тем же лозунгом "Вся власть местным – именно местным – Советам!" выступал и Кронштадт).

"Крестьянство заражено анархизмом", — резюмировал в конце разговора Ленин. "А разве это плохо?" — возразил Махно. Ильич от ответа ушел. Временный союз с анархистами был выгоден, чтобы громить общего врага, а вот затем… Зачем нужны те, кто выступает против большевистской властной вертикали?

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Владимир Ленин: взрыватель революции

Нестор Махно был хорошим партизанским командиром, хотя формально и командовал повстанческой армией. Умело использовал тактику "нападай и отступай". Подобная тактика требует особой выучки и маневренности, а следовательно — дисциплины. То есть привычный образ махновцев, как плохо управляемой вооруженной толпы, не соответствует действительности. Тем не менее против регулярной Красной армии Махно оказался бессилен. 

Летом 1921 года несколько десятков махновцев перешли румынскую границу. Сам Нестор Махно был изранен (12 пулевых ранений) и контужен.

Через границу в бессознательном состоянии его перевез Лева Задов, он же Зодов, он же Зиньковский — в ту пору начальник махновской контрразведки, а позднее чекист. Кстати, и из этой фигуры Алексей Толстой сделал зачем-то клоуна, хотя и над этим человеком смеяться не стоило. Задов был далеко не глуп, смел и страшен.

© Фото : public domainНестор Махно в лагере для перемещенных лиц в Румынии, 1921 год
© Фото : public domain
Нестор Махно в лагере для перемещенных лиц в Румынии, 1921 год

В тяжелейшем состоянии Махно попал в тифозный барак лагеря для интернированных. Выжил, бежал в Польшу, где его отправили в тюрьму. После попытки самоубийства разрешили выехать в Германию, где Махно тут же захватили чекисты. По дороге в советское посольство батько сумел бежать, выбросившись на ходу из автомобиля. В конце концов оказался без единого гроша в Париже. Голодал, писал статьи для местных анархистских изданий и подрабатывал плетением домашних тапочек. Испанские анархисты предлагали Махно стать их лидером, однако старые раны и чахотка уже не позволяли ему воевать. В 1934-м в возрасте 45 лет умер от костного туберкулеза.

По сравнению с Разиным и Пугачевым можно считать, что ему повезло, все-таки не четвертовали. 

И в памяти остался. "Любо, братцы, любо" — это про него. Или есенинское: "И в ответ партийной команде, за налог на крестьянский труд, по стране свищет банда на банде, волю власти считая за кнут. И кого упрекнуть нам можно? Кто сумеет закрыть окно, чтоб не видеть, как свора острожная и крестьянство так любят Махно?"

"Так любят Махно"… Скажете, "свора острожная"? Не без этого. Но и "крестьянству" был люб.

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