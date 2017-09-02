Премиальный седан по-русски, нашествие электрокаров и новинки Франкфурта

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Сергей Белоусов. В середине сентября откроется одна из самых крупных автомобильных выставок в мире — автосалон в немецком Франкфурте. Чем ближе дата старта мотор-шоу, тем больше автопроизводителей раскрывают тайны своих новинок. Тем временем в России уменьшают размер дорожных знаков и унифицируют систему оплаты на федеральных трассах, а где-то в Финляндии под скалой внедорожник соревнуется с собачьей упряжкой. Эти и другие события — в дайджесте РИА Новости.

В полку прибыло

АвтоВАЗ метит в премиум? Определенно да: Волжский завод начал продажи автомобиля с сиденьями, обшитыми кожей и алькантарой, со спойлером на крышке багажника, 16-дюймовыми литыми дисками с черно-серебристым рисунком спиц и даже насадкой на выхлопную трубу из хрома. И все это есть в новой комплектации Exclusive, разработанной для седана Lada Vesta.

© Фото : LADA Салон автомобиля Lada Vesta Exclusive © Фото : LADA Салон автомобиля Lada Vesta Exclusive

В Тольятти уже показывали подобный автомобиль под названием Lada Largus VIP. Сначала его предложили корпоративным клиентам, потом вроде бы хотели продавать всем желающим, но не сложилось: всего было выпущено около полусотни универсалов VIP. C Lada Vesta Exclusive все по-другому: этот автомобиль может купить любой желающий за 763 400 рублей. Столько стоит 1,8-литровая 122-сильная версия с пятиступенчатой "механикой", на 25 тысяч больше оценена машина с пятиступенчатым "роботом" с одним сцеплением.

© Фото : Dacia Автомобиль Dacia Duster II © Фото : Dacia Автомобиль Dacia Duster II

На автосалоне во Франкфурте дебютирует новый кроссовер Dacia Duster — "отец" российского "Дастера" под маркой Renault. Дизайн румынской модели уже раскрыт, но делать выводы относительно машины, которую будут собирать на московском заводе "Рено", пока рано: уж слишком сильно отличаются друг от друга европейский и российский Duster. Кстати, российский вариант во многом лучше, и подробности можно узнать тут.

© Фото : Porsche Автомобиль Porsche Cayenne III © Фото : Porsche Автомобиль Porsche Cayenne III

Несмотря на волну критики, появившийся в 2002 году внедорожник Cayenne принес Porsche небывалую славу и прибыль: немецкая компания чуть было не поглотила весь концерн Volkswagen. В сентябре 2017-го "Каен" переродился в третий раз, "взобравшись" на платформу Audi Q7 и Bentley Bentayga. Новая генерация модели почти не изменилась внешне, но стала легче и впервые получила задние поворотные колеса. Внедорожник оснастили 3,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 340 л.с. (450 Нм), а более мощной версии Cayenne S достался менее объемный 2,9-литровый 440-сильный (550 Нм) V6 c двумя турбинами. И это не предел: впереди еще более быстрые версии Cayenne GTS, Turbo, Turbo S.

© Фото : Bentley Автомобиль Bentley Continental GT © Фото : Bentley Автомобиль Bentley Continental GT

Частичка Porsche теперь есть и в новом Bentley Continental GT. Точнее, целая платформа от лифтбэка Panamera, а заодно и немецкий восьмиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Если раньше полноприводный "Континентал", построенный на базе седана Volkswagen Phaeton, был больше переднеприводным, то теперь он по умолчанию заднеприводной. Тяга перекидывается на передние колеса через электронную муфту по необходимости. Запаса этой тяги у Bentley предостаточно: под капотом стоит обновленный шестилитровый турбированный двигатель W12 TSI мощностью 635 л.с. и 900 Нм, разгоняющий купе с 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды, максимальная скорость — 333 км/ч. По данным компании "Авилон", в России Continental GT будет стоить от 15,5 до 18 миллионов рублей.

© Фото : BMW Автомобили BMW i3 и BMW i3s © Фото : BMW Автомобили BMW i3 и BMW i3s

BMW слегка обновила электрический хетчбэк i3: чуть подправила внешность и добавила новую мультимедийную систему и полностью светодиодную оптику. Недостаток изменений компенсировали новой спортивной версией i3s — не путать с одним известным смартфоном. Электромобилю достались аэродинамический обвес, увеличенные до 20 дюймов колеса, уменьшенный на сантиметр клиренс, жестко настроенные подвески, а также электродвигатель мощностью 184 л.с. и 270 Нм. С места до сотни маленький автомобиль ускоряется за 6,9 секунды и разгоняется до максимальных 160 км/ч, а реального запаса литий-ионных батарей должно хватить на 180 км пути.





В марте на Женевском автосалоне марка Citroen показала концепт-кар E-Mehari Styled by Courreges, созданный совместно с модным брендом одежды. На автошоу в Германию приедет уже серийный четырехместный электрокар с откидной жесткой крышей. Название решили сохранить, а вот тираж — ограничить всего 61 экземпляром в честь годовщины основания Courreges. В каждом электромобиле будут установлены табличка с порядковым номером машины, логотип модного дома на передней панели, сиденья с белой обивкой, а также двухцветная дорожная сумка, сшитая специально по заказу Courreges. Электрокар оснащен двигателем мощностью 68 л.с. и литий-металл-полимерными аккумуляторами, которых хватает на 195 км пробега без подзарядки. Но это по стандарту NEDC, а в реальности — почти вдвое меньше.

Взгляд в будущее

Марка MINI не желает отставать от своих соперников и готовит собственный электрокар. В качестве подтверждения компания покажет во Франкфурте концептуальный электромобиль, однако каким он будет, можно примерно представить пока только по первым фотографиям.

© Фото : BMW Автомобиль MINI Electric Concept © Фото : BMW Автомобиль MINI Electric Concept

Техническую информацию британцы не раскрывают, но так как марка находится под контролем концерна BMW, вряд ли с силовыми установками будут какие-то сложности. Этот электрический MINI уже не первый: в 2008 году был выпущен экспериментальный хетчбэк MINI E, который разошелся по корпоративным автопаркам для тестирования, но в серийное производство так и не поступил.

© Фото : Smart Ситикар Smart vision EQ fortwo © Фото : Smart Ситикар Smart vision EQ fortwo

В создании электромобилей не отстает и немецкая марка Smart, и ее прототип не только потребляет исключительно электричество, но и ездит самостоятельно. Проект Smart vision EQ fortwo создан для каршеринговых компаний. В нем нет руля, педалей, автомобиль вообще весьма самостоятельный: сам ищет место для парковки, общается с пассажирами и показывает всеми своими панелями статус "свободен" или "занят". Будущее, описанное фантастами, уже перед нами.





А вот будущее, предложенное французами, совсем рядом — это прототип двухэтажного микроавтобуса Citroen SpaceTourer Rip Curl. Фирма Rip Curl производит оборудование для серфинга, и только ей удалось вписать свое название в историю этого автомобиля. Хотя есть и другие компании, которые внесли не меньший вклад в разработку модели. Например, кемпинговая фирма Possl, которая оснастила SpaceTourer подъемной крышей, кроватями, душем, кухней, газовой плитой, раковиной, шкафами, холодильником, столами, метеостанцией и сейфом. А специалисты Automobiles Dangel сделали 150-сильный дизельный микроавтобус полноприводным и снабдили его блокировкой заднего дифференциала.

Разработчики французских автомобилей DS решили встроить в ключ от автомобиля чип, позволяющий оплачивать покупки в магазинах. Гениальная идея: теперь и ключ не потеряется, и доставать смартфон или карту не нужно. То же самое предлагали сделать в BMW примерно в 2008 году, но до запуска опции дело так и не дошло. А группа PSA Peugeot Citroen уже даже придумала название для комплектации хэтчбека DS 3 с уникальным ключом-кредиткой — Connected Chic.

© Фото : АГН "Москва" Установка дорожных знаков в рамках эксперимента по уменьшению их размера © Фото : АГН "Москва" Установка дорожных знаков в рамках эксперимента по уменьшению их размера

Размеры знаков на дорогах России станут чуть меньше. Об этом стало известно из результатов заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которую возглавлял первый вице-премьер Игорь Шувалов. Вряд ли автомобилисты смогут это заметить, ведь подобный эксперимент уже давно ведется в Москве и был признан успешным.

Один за всех

С 1 сентября на платных участках федеральных дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва — Санкт-Петербург" наконец-то заработал единый транспондер. Проезд на 700 км платных дорог можно оплачивать одним устройством вне зависимости от того, какой оператор его выпустил (ООО "Автодор Платные дороги" или ООО "ОССП"). Услуга будет автоматически подключена для тех, кто приобрел транспондер с 1 сентября, остальным придется самостоятельно подключить ее в личном кабинете на сайте оператора "Автодор Платные дороги". В госкомпании "Автодор" также напомнили, что вскоре пользователи любых платных дорог смогут рассчитываться с помощью одного транспондера — соответствующее соглашение было подписано между всеми операторами в июне.

Наперегонки с собаками





И напоследок — гонка кроссовера Land Rover Discovery Sport с собачьей упряжкой в стиле шоу Top Gear и The Grand Tour. Дело было в подземном лыжном тоннеле "Весилеппис" в Финляндии, выбитом в скале на глубине 35 метров. Его ширина составляет 16 метров, а длина — полтора километра. Идеальное место для любителей зимних видов спорта (даже летом тут минус два по Цельсию) и чудаковатых гонок вроде этой.