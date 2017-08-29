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Lada Vesta Exclusive: главные конкуренты "эксклюзивного" российского седана

17:4229.08.2017
(обновлено: 17:48 29.08.2017)
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© Фото : LADAАвтомобиль Lada Vesta ExclusiveАвтомобиль Lada Vesta Exclusive
© Фото : LADA

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Во вторник, 29 августа, АвтоВАЗ начал продажи самой дорогой версии седана Lada Vesta — Exclusive. Автомобиль со 122-сильным 1,8-литровым мотором и 5-ступенчатой "механикой" обойдется покупателям в 763 400 рублей, а версия с 5-ступенчатым "роботом" окажется дороже на 25 тысяч рублей.

Автомобиль Lada Vesta Exclusive
© Фото : LADA
АвтоВАЗ назвал стоимость "эксклюзивного" седана Lada Vesta

В список оснащения Lada Vesta Exclusive вошли центральный замок с дистанционным управлением, регулировка руля по высоте и вылету, подогрев передних сидений, дневные ходовые огни, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, две подушки безопасности, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, система курсовой устойчивости ESC, система помощи при старте на подъеме, климат-контроль, обогрев лобового стекла, камера заднего вида и мультимедийная система с навигацией. Сиденья автомобиля обшиты кожзамом и алькантарой, добавлены спойлер на крышку багажника, хромированная насадка на выхлопную трубу и черные глянцевые вставки на центральной стойке с логотипом Exclusive.

Volkswagen Polo GT

"Эксклюзивную" версию седана предлагает и Volkswagen. Модель Polo GT оснащена 125-сильным турбированным мотором TSI объемом 1,4 литра и 6-ступенчатой механической трансмиссией или 7-ступенчатым "роботом" DSG с двумя сцеплениями.

© Фото : VolkswagenАвтомобиль Volkswagen Polo GT
© Фото : Volkswagen
Автомобиль Volkswagen Polo GT

В комплектацию GT вошли 16-дюймовые литые диски оригинального дизайна, более агрессивный передний бампер, шильдики GT, сдвоенные патрубки выхлопной системы, слегка затемненные фонари и спойлер на крышке багажника, резиновые расширители порогов, окрашенные в черный цвет корпуса наружных зеркал. Внутри установлен трехспицевый спортивный кожаный руль. Минимальная стоимость немецкой модели составляет 824 900 рублей.

Hyundai Solaris

Корейский седан хоть и не блещет спортивными элементами на кузове, но по своим характеристикам схож с российским седаном Lada Vesta Exclusive. За 744 900 рублей можно приобрести 123-сильный автомобиль с 1,6-литровым мотором и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Версия с "автоматом" обойдется минимум в 784 900 рублей.

© Фото : ООО "Хендэ Мотор СНГ"Автомобиль Hyundai Solaris
© Фото : ООО "Хендэ Мотор СНГ"
Автомобиль Hyundai Solaris

В топовую комплектацию Elegance включены датчики света и парковки, навигация и мультимедийный комплекс с сенсорным экраном, климат-контроль, регулируемый центральный подлокотник, 15-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные ходовые огни, противотуманки, хромированная радиаторная решетка.

Kia Rio

Аналогичное техническое оснащение предлагает другой корейский седан — Kia Rio. Он также укомплектован 1,6-литровым мотором мощностью 123 л.с. и 6-ступенчатой "механикой" или "автоматом". Минимальная стоимость модели составляет 754 900 рублей, доплата за автоматическую трансмиссию — 40 тысяч рублей.

© Фото : KIAАвтомобиль KIA Rio
© Фото : KIA
Автомобиль KIA Rio

В топовом оснащении Prestige машина оборудуется светодиодными ходовыми огнями, кожаным рулем, климат-контролем, системой стабилизации, улучшенной отделкой салона, литыми дисками, парктроником и другим оборудованием. Кстати, для обеих корейских моделей предусмотрено несколько пакетов дополнительного оснащения, что сделает их значительно дороже российской Lada Vesta Exclusive.

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