АвтоВАЗ назвал стоимость "эксклюзивного" седана Lada Vesta

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Волжский автозавод объявил о начале продаж самой дорогой комплектации седана Lada Vesta — Exclusive. По словам разработчиков, автомобиль в эксклюзивном исполнении создан для более требовательных клиентов. Его стоимость начинается от 763 400 рублей.

В основу Lada Vesta Exclusive легла комплектация Luxe, дополненная пакетом Multimedia. В числе прочих опций на седане установлены климат-контроль, обогрев лобового стекла, камера заднего вида и мультимедийная система с навигацией.

© Фото : LADA Автомобиль Lada Vesta Exclusive © Фото : LADA Автомобиль Lada Vesta Exclusive

От других моделей Vesta Exclusive отличается разработанным специально для нее цветом окраски "Карфаген" (бежевый металлик), спойлером на крышке багажника, 16-дюймовыми легкосплавными дисками с контрастным черно-серебристым рисунком спиц, хромированной насадкой на выхлопную трубу, черными глянцевыми вставками на центральной стойке и логотипом Exclusive.

Салон может быть отделан материалами бежевого или черного оттенков, включая экокожу и алькантару на сиденьях. Карманы передних дверей, зоны в ногах водителя и переднего пассажира, а также центральный тоннель подсвечены светодиодной атмосферной подсветкой, а на задние стекла нанесена усиленная тонировка. Руль прошит контрастными нитками, добавлены оригинальные текстильные коврики и накладки на педали и пороги, а также черные глянцевые и серебристые вставки с необычной текстурой на панели приборов и дверях.

© Фото : LADA Салон автомобиля Lada Vesta Exclusive © Фото : LADA Салон автомобиля Lada Vesta Exclusive

Lada Vesta Exclusive оснащается только одним 1,8-литровым мотором мощностью 122 лошадиные силы. С пятиступенчатой механической коробкой передач автомобиль стоит 763 400 рублей, с "роботом" — 788 400 рублей.