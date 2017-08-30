Представлено новое поколение Renault Duster

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Румынская компания Dacia представила второе поколение модели Duster. В России этот автомобиль продается под брендом Renault, производится на московском заводе французской марки и является вторым по популярности в классе кроссоверов, уступая лишь Hyundai Creta.

Внешность нового Renault Duster подчеркнута светодиодными дневными ходовыми огнями, черной пластиковой накладкой на передних крыльях, новыми рейлингами, более рельефным капотом, задними светодиодными фонарями, разделенными на четыре секции, и 17-дюймовыми легкосплавными дисками, которые будут доступны в дорогих комплектациях кроссовера.

© Фото : Dacia Автомобиль Dacia Duster II © Фото : Dacia Автомобиль Dacia Duster II

По сравнению с уходящим поколением Duster лобовое стекло нового кроссовера было отодвинуто вперед на 100 миллиметров, что позволило удлинить салон. Такое решение делает кабину просторнее для пассажиров, а багажник машины — чуть более вместительным.

© Фото : Dacia Автомобиль Dacia Duster II © Фото : Dacia Автомобиль Dacia Duster II

Подробные технические данные кроссовера Dacia раскроет на Международном автосалоне в немецком Франкфурте, который начнется 12 сентября 2017 года. Renault Duster первой генерации продается в России с тремя двигателями: двумя бензиновыми объемом 1,6 и 2,0 литра мощностью 114 и 143 л. с. соответственно и 1,5-литровым турбодизелем мощностью 109 л. с. В зависимости от типа мотора предлагаются три трансмиссии: пяти- и шестиступенчатые "механики" и четырехступенчатый "автомат". Доступны версии с передним и полным приводом.