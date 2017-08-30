Каким станет новый Renault Duster в России

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Дизайн кроссовера Dacia Duster второго поколения перестал быть секретом — румынская марка показала машину на официальных снимках, а также дала первую информацию о ней. В России этот автомобиль известен как Renault Duster, но помимо иной "фамилии" наш и их кроссоверы разнят множество отличий.

Пока еще продающаяся в Европе модель первого поколения отличается от производимого в Москве Duster в первую очередь внешностью: для "отечественных" автомобилей разработали новую фальшрадиаторную решетку и добавили хромированных элементов на двери багажника.

Инженеры российского подразделения компании Renault также внесли ряд технических изменений. Объем бачка для стеклоомывающей жидкости был увеличен до пяти литров, заменены все технические жидкости на более морозостойкие, модернизирована конструкция "дворников" на лобовом стекле, увеличена интенсивность обогрева сидений, установлен аккумулятор повышенной емкости и более мощный генератор, а также применили стальную защиту картера, двигателя и глушителя. Изменения также коснулись системы впрыска топлива. Все эти действия позволили приспособить Renault Duster к тяжелым российским условиям эксплуатации.

Вместе с российской пропиской Renault Duster получил и свои собственные моторы и трансмиссии. Кроме того, было изменено оформление некоторых панелей и органов управления в салоне, пересмотрены комплектации и оснащение системами.

Что касается Renault Duster второго поколения, то кроссовер, скорее всего, ожидает участь предшественника. Автомобиль будет выпускаться в России по полному циклу, и, прежде чем встать на конвейер, его конструкция будет адаптирована для наших климата и предпочтений клиентов. Когда новая модель появится в продаже, пока неизвестно. В российском офисе Renault РИА Новости сообщили, что пока не готовы назвать точные сроки.

На видео ниже можно увидеть, как изменился кроссовер Dacia Duster второго поколения относительно своего предшественника.