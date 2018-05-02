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Израиль дал США повод для новой большой войны

08:0002.05.2018
(обновлено: 08:03 02.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фотоПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Ирина Алкснис, для РИА Новости

Поздно вечером накануне Первомая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху взорвал мощнейшую политическую и информационную бомбу.

Иранская система ПВО во время парада в День национальной армии перед мавзолеем аятоллы Хомейни
© AFP 2018 / Atta Kenare
Ядерное шоу: США учтут разведданные Израиля при принятии решения по Ирану

В прямом телефире он сообщил, что израильская разведка добыла полутонный архив, состоящий из порядка ста тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

Работы над "проектом Амад" шли в 1999-2003 годах и были свернуты из-за растущего международного давления на Иран. По мнению Тель-Авива, Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.

Как известно, разрыв "иранской ядерной сделки" является в данный момент одним из основных международных приоритетов Дональда Трампа и его администрации. Американский президент неоднократно называл это соглашение, которое считалось едва ли не главным внешнеполитическим достижением Барака Обамы, бесполезным и пообещал до 12 мая объявить о своем окончательном решении по нему.

Интенсивная повестка общения глав самых влиятельных в мире государств последних дней (встречи Трампа с главами Франции и Германии, многочисленные телефонные разговоры, включая общение Нетаньяху с российским президентом) в значительной степени посвящена данной теме. Вашингтон продавливает ликвидацию сделки, чему сопротивляются европейские державы, не говоря уже о России.

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Иранская сделка: США теряют мировую гегемонию

Тель-Авив, учитывая его отношения с Тегераном, разумеется, целиком и полностью поддерживает в этом вопросе Штаты и своим новым шагом внес посильную лепту в подкрепление их позиции.

Экспертное и политическое сообщество активно наполняется аналитикой, прогнозами и просто спекуляциями по поводу нового фактора, возникшего в связи с Ираном и его атомной программой. Регулярно встречаются прямо противоположные мнения — от "это надо еще проверить достоверность архива, может быть, это фальшивка" через "в этой информации нет ничего нового, поскольку она вся уже была отражена в документах МАГАТЭ десятилетней давности" до "обнародованная израильтянами информация фатально ударила по ядерной сделке, а также нанесла урон репутациям участников сделки, включая Россию".

Представляется, что на самом деле реальность куда более прозаична: документы, которые представил Израиль, не имеют никакого существенного значения, поскольку в нынешней ситуации факты и правда как таковые не имеют никакого влияния на принимаемые Западом решения.

На прошедшей неделе это в очередной раз было продемонстрировано историей с брифингом, который организовала Россия в штаб-квартире Организации по запрещению химоружия. Туда были привезены 17 жителей сирийской Думы, в том числе участники постановочного ролика "Белых касок", но, как известно, США и их младшие партнеры по команде дружно закрыли глазки и заткнули ушки, проигнорировав мероприятие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США. 5 марта 2018
© REUTERS / Kevin Lamarque
"Иран, Иран и Иран". Нетаньяху рассказал о темах переговоров с Трампом

Так что, отдавая должное Моссаду, который в очередной раз подтвердил свою репутацию одной из лучших спецслужб мира, следует отметить, что Биньямин Нетаньяху с аналогичным эффектом мог бы предъявить пробирку с неким светящимся веществом и заявить, что это уран, добытый израильской разведкой в недрах иранского секретного объекта, где идет разработка ядерного оружия.
Интрига всей этой истории совсем в ином, а именно — удастся ли Вашингтону все-таки додавить европейские столицы на отказ от иранской сделки.

Как известно, именно Европа является фактически главной преградой на пути Трампа, а визиты Макрона и Меркель в "сияющий град на холме" не заставили их изменить свою позицию. Старый Свет упорно сопротивляется принесению себя в жертву во имя спасения американской экономики.

Собственно, события последнего времени наглядно демонстрируют масштабные изменения в американо-европейских отношениях.
Европа выказывает полную солидарность с Вашингтоном во второстепенных для себя темах (ракетный удар по Сирии на совершенно нулевом обосновании), зато успешно добивается своего в реально важных для себя вопросах ("Северный поток — 2").

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на Мюнхенской конференции по безопасности. 18 февраля 2018
© AFP 2018 / Thomas Kienzle
"Не испытывайте терпение Израиля": Нетаньяху и Зариф поспорили в Мюнхене

"Иранская ядерная сделка" — это реально важный для Европы вопрос, поскольку за ним стоят уже заключенные многомиллиардные контракты с Тегераном и интересы крупного европейского бизнеса.

Таким образом, без сомнения, обнародованная Биньямином Нетаньяху информация будет максимально использована Вашингтоном для того, чтобы добиться от Европы поддержки в разрыве сделки с Ираном. Но, повторимся, сама по себе она, вне зависимости от ее реальности и значимости, веса не имеет.

Соответственно, самым интересным вопросом в происходящем становится следующий: удастся ли США добиться своего от европейских партнеров? Потому что если нет, это будет означать, что мир окончательно вступил в новую эпоху.

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4 пользователя оставили 4 комментария
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nhk юродивый
Вот они...подстрекатели передела мира.
08:23
02.05.2018
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