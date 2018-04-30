Путин выступил за неукоснительное соблюдение иранской сделки

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил позицию РФ, что ядерная сделка с Ираном должна неукоснительно соблюдаться всеми сторонами, сообщила пресс-служба Кремля.

"По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Обсуждена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в том числе с учетом сделанного сегодня премьер-министром Израиля заявления на этот счет. Владимир Путин подтвердил позицию России — план, имеющий первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами", — говорится в сообщении.

Как отмечается, продолжается обмен мнениями о положении дел в ближневосточном регионе в целом, включая развитие обстановки в Сирии. Также было договорено о дальнейших личных контактах.

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