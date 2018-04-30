РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Это бунт. Германия отказала США в выплате ежегодной дани в 73 миллиарда

09:5730.04.2018
(обновлено: 10:00 30.04.2018)
7351815
© AP Photo / Evan VucciАнгела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фотоАнгела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Американская внешнеполитическая традиция немного напоминает внешнеполитическую традицию Блистательной Порты эпохи расцвета. В том смысле, что любой визит лидера вассального государства воспринимается не более чем как повод для публичной демонстрации его готовности служить великому султану или, в современных условиях, выполнять требования президента США.

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Охота на "ведьму". Меркель вернулась от Трампа другим человеком

При этом визитер обязан еще и широко улыбаться и максимально эмоционально говорить о том, как он счастлив, что ему дали возможность поцеловать тапок султана. Или, выражаясь современным языком, "почувствовать лидерство США и лично вдохновиться энергией американского президента". Любые другие конфигурации просто не укладываются в голове вашингтонского истеблишмента, и потому в нынешнюю эпоху увядания американской гегемонии идеальными визитерами Белого дома становятся президенты Украины и стран Балтии. Все остальные мировые лидеры, которые приезжают в Вашингтон, включая лидеров ЕС и даже некоторых африканских президентов, ведут себя с точки зрения американской имперской традиции как наглые выскочки, которые не стоят по стойке смирно, льстят без огонька и восторга, и самое главное — не торопятся выполнять пожелания руководителей американской империи.

Переговоры Дональда Трампа и Ангелы Меркель, можно сказать, прошли под лозунгом "не дай Трампу ничего", и это легко заметить по разочарованному тону американских СМИ.

© AFP 2018 / Brendan SmialowskiПрезидент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне. 27 апреля 2018
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне. 27 апреля 2018

Если смотреть на вещи прагматично, то Трампу от Меркель нужно было получить несколько уступок. Во-первых, ему требовалось согласие канцлера Германии как минимум на возвращение санкций (а как максимум — согласие на войну) против Ирана, потому что для нынешней вашингтонской администрации ликвидация "иранской сделки" и последующая война с Ираном — это главный элемент внешнеполитической повестки. Во-вторых, Трамп должен был "дожать" Меркель по вопросу повышения финансовых взносов Германии в бюджет НАТО. По мнению Белого дома, Германия должна ежегодно платить два процента ВВП в бюджет альянса (то есть в портфель заказов американских компаний из сферы ВПК). Как поэтично выразился Трамп по этому поводу, "НАТО — это великолепная вещь, но НАТО помогает Европе больше, чем нам, почему же мы оплачиваем большую часть расходов?" В-третьих, США нужно было добиться капитуляции европейских лидеров, и особенно Меркель, в вопросах тарифных войн между США и ЕС, а в самом лучшем случае — получить от Евросоюза содействие в торговой войне с Китаем, которую Трамп недавно инициировал.

Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
США ударили по своим. Европа просит смягчить санкции против России

В плане результативности президенту нечем похвастаться. По всем трем пунктам Меркель привезла в Вашингтон вежливый отказ. Судя по итоговой пресс-конференции, у нее не было выбора: выполнение этих требований было абсолютно невозможным по внутриполитическим причинам. Еще пять лет назад такую ситуацию было трудно себе представить, но сейчас это уже объективная реальность, к существованию которой не могут привыкнуть ни американские эксперты, ни значительная часть российского и европейского медиакласса, который до сих пор считает Евросоюз эдаким "большим Пуэрто-Рико". То есть неинкорпорированной территорией США, которая фактически управляется из Вашингтона, но не имеет права влиять на американскую политику. Кстати, официальный дискурс Вашингтона по поводу Евросоюза уже радикально изменился и по версии самого Трампа оказывается, что Евросоюз "был создан для того, чтобы с выгодой использовать США", хотя до этого в официальном западном нарративе ЕС описывался исключительно в терминах "идеалов свободы", "защиты демократии" и некой "общеевропейской судьбы и ценностей". 

На требование Трампа поддержать разрыв "иранской ядерной сделки" Меркель ответила плохо завуалированным отказом, заявив, что она одобряет дополнительные меры по ограничению иранской ядерной программы, но "ядерная сделка" — это один из "кирпичей", из которых нужно построить отношения с Ираном. Очевидно, что эта позиция радикально противоречит взглядам самого Трампа, для которого главной проблемой в отношениях с Ираном как раз и выступает та самая "сделка", которую он собирается разорвать уже 12 мая. Более того: нежелание Германии выходить из соглашения означает еще и то, что Германия против введения новых антииранских санкций, ибо они противоречат тем обязательствам, которые взяли на себя его подписанты.

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018
© REUTERS / Brian Snyder
Трамп призвал союзников по НАТО тратить больше 2% своего ВВП на оборону

Обсуждение вопроса о финансировании американского ВПК из немецкого бюджета прошло еще хуже. Трамп требовал повышения расходов до уровня двух процентов немецкого ВВП. В переводе на живые деньги можно сказать, что американская сторона хочет, чтобы отныне и навсегда конкретно Германия покупала американского оружия и вкладывала в НАТО примерно 73 миллиарда долларов ежегодно (номинальный ВВП Германии за 2017-й по данным МВФ — 3684 миллиарда долларов).

Проблема в том, что у Меркель уже подписано коалиционное соглашение, в котором ничего подобного не предусмотрено, и шансов на изменение этого контракта нет никаких, даже если этого будет требовать Вашингтон. Дополнительная проблема заключается в том, что Германия прямо под носом Вашингтона уже организовала некий прообраз "параллельного европейского НАТО" без США и Великобритании, и на финансирование этого немецкого военного проекта нужны деньги, взять которые можно только из того самого военного бюджета, на который претендует господин Трамп. Именно по вышеизложенным причинам госпожа канцлер на итоговой пресс-конференции просто подчеркнула, что Германия — прекрасный член НАТО, без прямых комментариев по поводу "двух процентов Трампа".

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018
© REUTERS / Kevin Lamarque
Французский курьер: зачем Макрон к Трампу приезжал

В плане торговой войны с Европой лидеру Америки тоже нечем похвастаться — ему не удалось добиться капитуляции Макрона и не удалось добиться капитуляции Меркель. Единственный "успех" заключается в том, что ни один из европейских лидеров не смог убедить американского президента отказаться от самой идеи трансатлантической торговой войны. Но это явно не тот результат, который мог бы удовлетворить самого Трампа и тех, кто еще верит в американскую гегемонию.

Вся суть новых трансатлантических отношений выражена в позиции Макрона, которую цитирует агентство Блумберг: "мы не будем разговаривать о чем-либо, если к нашей голове приставлен пистолет", то есть европейские политики требуют дискуссии на равных, чего Вашингтон в принципе не может себе позволить. Более того, уже даже более мелкие европейские чиновники угрожают США применением экономической силы. Французский министр экономики Бруно Ле Мэр заявил: "За неделю, которую я провел в США с президентом Макроном, я понял одну вещь: американцы уважают только демонстрацию силы". Излишне говорить, что с настоящим мировым гегемоном в таких терминах не разговаривают.

© AFP 2018 / Jim Watson Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018
© AFP 2018 / Jim Watson
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018

Независимо от того, чем закончатся все дипломатические и экономические конфликты между двумя берегами Атлантики, уже сейчас можно сказать точно, что Европа отбилась от рук США, а дальше взаимодействие между США и ЕС будет все более и более конфликтным. Для России и Китая это просто прекрасные новости, а для самой Европы — еще и шанс обрести когда-то потерянную свободу.

Комментировать
Мнение
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
vo.bla.bla
Как бы Европа не пела,америкосы наклонят её в удобную, для себя,позицию. Не важно, с помощью компромата или баксов. Интересно другое,-сколько Европа выдержит и чем пожертвует,если согласится на жертвы ваапче...
10:26
30.04.2018
ОтветитьНе отвечать
ezhov
Да пусть они передерутся!! Нам же лучше!! Меньше патронов понадобится)))
10:55
30.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена