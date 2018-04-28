"Россию разнесли": она уничтожила самое ценное, что было у Запада

Виктор Мараховский
Самое интересное в прошедшем десанте свидетелей из сирийской Думы в Гаагу — реакция политиков и СМИ передового мира.
Напомним коротко: Россия и Сирия привезли в штаб-квартиру Организации по запрещению химоружия 17 жителей Думы. В том числе знаменитого мальчика Хасана — звезду ролика "Белых касок", на основании которого в Сирию полетели "Томагавки" и благодаря которому эксперты российского ВПК сейчас вдумчиво изучают модернизированные образцы американского ракетного вооружения.
Свидетели рассказали, как был снят постановочный ролик о химатаке, — и Россия обеспечила им трибуну. Отобрать ее у очевидцев было невозможно — и поэтому передовая страна свободного мира просто самозабанилась на мероприятии и забанила подчиненные государства.
Со свободными СМИ свободного мира получилось еще проще.
Japan Times: "Россия обвинена в постыдном маскараде — за предъявление жителей Думы в попытке доказать, что химатака была постановочной".
The Times: "Постыдный маскарад семьи из Думы".
Mirror: "Россия предъявляет 11-летнего сирийского мальчика как "свидетеля", чтобы "доказать подложность химатаки".
Otago Daily Times: "Россия пытается дискредитировать атаку в Думе".
Yahoo News: "Россию разнесли за "трюк" с доставкой жителей Думы в ОЗХО".
New York Daily News: "Россию разнесли за попытку опровергнуть сирийскую химатаку".
The Washington Post: "Британия и Франция разоблачают российские заявления как "трюк".
Да, забыл сказать. Даже в таком виде — с посылом "русских снова поймали на бесстыдной лжи" — сообщения о российско-сирийском брифинге в Гааге не попали на главные страницы и в передовицы свободных СМИ. Пройдя где-то на заднем плане.
В итоге — мы наблюдаем вот что. Россия привозит в сердце свободного мира свидетелей и участников, утверждающих, что ролик был постановочным. Ведущие свободные страны, отбомбившиеся на основании этого ролика по Сирии, зажимают глаза и уши и не приходят, потому что "вы все врете". Ведущие свободные СМИ под копирку дисциплинированно сообщают своим аудиториям, какой постыдный трюк и маскарад устроила Россия. Что там говорили очевидцы в Гааге — в лучшем случае передается скороговоркой и в контексте "сами понимаете, они врут".
Была 15 лет назад знаменитая пробирка Колина Пауэлла. Даже участники карательной войны в Ираке признали, что пробирка была враньем — но кого это волнует, все давно сделано. Ирак разнесли, породив ИГ*, от 150 до 600 тысяч человек погибли, страна превратилась в минное поле, все в порядке.
Были в прошлом месяце отравленные и умирающие Скрипали в Великобритании. Те самые, которые вдруг поправились, но до сих пор скрыты от всех — от СМИ до российских представителей. Но кого они сейчас волнуют — полтораста российских дипломатов уже высланы, а санкции "за химатаку в Солсбери и другие действия" уже введены.
…Все это так. Но есть большая разница между тем, что было, и тем, что есть.
В 1999 году никакие белорусские эксперты не спасли Сербию — ее разорвали и втоптали в линолеум.
В 2003-м ничто не спасло Ирак — его разорвали и втоптали в гражданскую войну.
А в 2018 году от Рождества Христова что-то пошло не так.
Но штука вся в том, что в реальной реальности все это споткнулось о явление под названием "сегодняшняя Россия". Это явление, как выяснилось, резко меняет все.
Можно сколько угодно причитать о том, что "Россия не ответила на атаку США", но есть факты. Как бы покаранная мощным западным ракетным стеком Сирия продолжает в рабочем порядке возвращать свои территории под государственный контроль. И тот факт, что дело будет доведено до конца, не вызывает сомнений.
Попросту говоря, Россия заблокировала Западу одну опцию. А именно — приводить реальность в соответствие с его могучими стопроцентными победами в информационном пространстве. И оставила ему только это самое информационное пространство.
И в нем, как мы видим, у Запада все по-прежнему в порядке. Стопроцентная победа одержана, русские уличены во лжи, порок наказан, добродетель торжествует. "Фейсбук" согласен на любые услуги, грубая русская пропаганда почти не проникает в нежные головы жителей свободного мира. Кстати, экономика самой России была порвана в клочья еще при Обаме четыре года тому назад, если кто забыл.
Потому что в обстановке, когда за цитирование российской (сирийской и так далее) позиции свободное СМИ может получить официальное расследование о "распространении фейковых новостей" и обвинения гражданских институтов в "ретрансляции русской пропаганды", — мало какое свободное СМИ будет рисковать.
И в результате — как мы можем наблюдать воочию — почти никто не рискует. Все главные свободные СМИ дисциплинированно передают сертифицированную правду, сформулированную за них. Одними и теми же словами, в одних и тех же формулировках.
И не стоит думать, что это победное шествие дисциплинированной правды заканчивается на Сирии, отравлении шпиона и прочих "околороссийских" темах. Гайки закручиваются и в отражении внутренней тематики передовых стран. Потому что никогда не знаешь: вдруг за беспорядками в Америке или массовыми протестами против изнасилований в Германии тоже стоят русские тролли?
Изнутри это, возможно, тоже кажется триумфом над Россией. Снаружи это выглядит закукливанием.
К сказанному стоит добавить, что Россия к непрерывным пиар-триумфам Запада над ней уже привыкла. Это лет десять назад наше общество напрягалось, когда слышало о грозящих наказаниях со стороны обобщенного Белого Господина.
Сейчас эти угрозы уже протестированы действительностью — и поэтому Россия-2018 реагирует на очередные медиапобеды над ней все спокойнее.