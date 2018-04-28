РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

"Россию разнесли": она уничтожила самое ценное, что было у Запада

08:0028.04.2018
(обновлено: 10:03 28.04.2018)
14200015
© AP Photo / Peter DejongПресс-конференция по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018Пресс-конференция по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018
© AP Photo / Peter Dejong

Виктор Мараховский

Самое интересное в прошедшем десанте свидетелей из сирийской Думы в Гаагу — реакция политиков и СМИ передового мира.

Напомним коротко: Россия и Сирия привезли в штаб-квартиру Организации по запрещению химоружия 17 жителей Думы. В том числе знаменитого мальчика Хасана — звезду ролика "Белых касок", на основании которого в Сирию полетели "Томагавки" и благодаря которому эксперты российского ВПК сейчас вдумчиво изучают модернизированные образцы американского ракетного вооружения.

Свидетели рассказали, как был снят постановочный ролик о химатаке, — и Россия обеспечила им трибуну. Отобрать ее у очевидцев было невозможно — и поэтому передовая страна свободного мира просто самозабанилась на мероприятии и забанила подчиненные государства.

Сирийский мальчик Хасан Диаб на пресс-конференции по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018
© AP Photo / Peter Dejong
Если правду не слышать, значит, ее нет: США игнорируют позицию РФ в ОЗХО
Перед брифингом постоянный представитель США в ОЗХО оперативно обежал представителей "союзников" и запретил приходить, в результате чего их в зале не было.

Со свободными СМИ свободного мира получилось еще проще.

Japan Times: "Россия обвинена в постыдном маскараде — за предъявление жителей Думы в попытке доказать, что химатака была постановочной".

The Times: "Постыдный маскарад семьи из Думы".

© AP Photo / Peter DejongСвидетели инсценировки химатаки в Думе на пресс-конференции по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018
© AP Photo / Peter Dejong
Свидетели инсценировки химатаки в Думе на пресс-конференции по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018

Mirror: "Россия предъявляет 11-летнего сирийского мальчика как "свидетеля", чтобы "доказать подложность химатаки".

Otago Daily Times: "Россия пытается дискредитировать атаку в Думе".

Yahoo News: "Россию разнесли за "трюк" с доставкой жителей Думы в ОЗХО".

Посольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Посольство России высмеяло реакцию Times на разоблачение "химатаки" в Думе
ABC News: "Россия обвинена в постыдном маскараде за предъявление якобы свидетелей сирийской химатаки".

New York Daily News: "Россию разнесли за попытку опровергнуть сирийскую химатаку".

The Washington Post: "Британия и Франция разоблачают российские заявления как "трюк".

Да, забыл сказать. Даже в таком виде — с посылом "русских снова поймали на бесстыдной лжи" — сообщения о российско-сирийском брифинге в Гааге не попали на главные страницы и в передовицы свободных СМИ. Пройдя где-то на заднем плане.

© РИА Новости / Виктория ИвановаПерейти в фотобанкБрифинг представителей РФ и свидетелей "химатаки" в Сирии в ОЗХО. 26 апреля 2018
© РИА Новости / Виктория Иванова
Перейти в фотобанк
Брифинг представителей РФ и свидетелей "химатаки" в Сирии в ОЗХО. 26 апреля 2018

В итоге — мы наблюдаем вот что. Россия привозит в сердце свободного мира свидетелей и участников, утверждающих, что ролик был постановочным. Ведущие свободные страны, отбомбившиеся на основании этого ролика по Сирии, зажимают глаза и уши и не приходят, потому что "вы все врете". Ведущие свободные СМИ под копирку дисциплинированно сообщают своим аудиториям, какой постыдный трюк и маскарад устроила Россия. Что там говорили очевидцы в Гааге — в лучшем случае передается скороговоркой и в контексте "сами понимаете, они врут".

Тюрьма Джейш аль-Ислам в городе Дума
© Sputnik / Nour Molhem
Убедительные доказательства: жители Думы рассказали о постановке химатаки
На первый взгляд, ничего нового тут нет. Была ведь уже 19 лет назад "бойня в Рачаке", когда Сербию обвинили в массовом убийстве мирных косовских албанцев. Неправильные белорусские специалисты тогда провели экспертизу и заключили, что в Рачак свезли и переодели в гражданскую одежду убитых боевиков-экстремистов. Но своевременно возникли правильные финские эксперты, которые при настойчивом участии Курта Волкера (да, он уже тогда был звездой конфликтов) выдали правильное заключение: убиты мирные жители, надо бомбить Белград. Текст финских экспертов по сей день засекречен, но кого это уже сегодня волнует — все давно сделано.

Была 15 лет назад знаменитая пробирка Колина Пауэлла. Даже участники карательной войны в Ираке признали, что пробирка была враньем — но кого это волнует, все давно сделано. Ирак разнесли, породив ИГ*, от 150 до 600 тысяч человек погибли, страна превратилась в минное поле, все в порядке.

Свидетели инсценировки химатаки в Думе на пресс-конференции по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018
© AP Photo / Peter Dejong
Постпред США при ОЗХО уговаривал партнеров не ходить на брифинг России‍
Были в прошлом году не менее знаменитые пробирки Родченкова. Те самые, которые Родченков, как только что выяснилось, в глаза не видел и ничего такого не утверждал. Но кого это волнует, все давно сделано. Россию лишили флага и официальной команды, зимние Игры прошли, все в порядке.

Были в прошлом месяце отравленные и умирающие Скрипали в Великобритании. Те самые, которые вдруг поправились, но до сих пор скрыты от всех — от СМИ до российских представителей. Но кого они сейчас волнуют — полтораста российских дипломатов уже высланы, а санкции "за химатаку в Солсбери и другие действия" уже введены.

© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкОчистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. 25 апреля 2018

…Все это так. Но есть большая разница между тем, что было, и тем, что есть.

В 1999 году никакие белорусские эксперты не спасли Сербию — ее разорвали и втоптали в линолеум.

В 2003-м ничто не спасло Ирак — его разорвали и втоптали в гражданскую войну.

А в 2018 году от Рождества Христова что-то пошло не так.

Журналисты у главного здания Технического секретариата ОЗХО в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Постпред при ОЗХО прокомментировал угрозы США по применению силы в Сирии
То есть формально все получилось: пришли авианосцы, взлетели самолеты, помчались новые и умные ракеты. Руководитель главной свободной страны отчитался, что Россия врет и все они эффективно попали в намеченные цели (тот факт, что поголовно попавшие ракеты в довольно целом виде предъявлены лживыми российскими СМИ — ну, подумаешь).

Но штука вся в том, что в реальной реальности все это споткнулось о явление под названием "сегодняшняя Россия". Это явление, как выяснилось, резко меняет все.

Можно сколько угодно причитать о том, что "Россия не ответила на атаку США", но есть факты. Как бы покаранная мощным западным ракетным стеком Сирия продолжает в рабочем порядке возвращать свои территории под государственный контроль. И тот факт, что дело будет доведено до конца, не вызывает сомнений.

Попросту говоря, Россия заблокировала Западу одну опцию. А именно — приводить реальность в соответствие с его могучими стопроцентными победами в информационном пространстве. И оставила ему только это самое информационное пространство.
И в нем, как мы видим, у Запада все по-прежнему в порядке. Стопроцентная победа одержана, русские уличены во лжи, порок наказан, добродетель торжествует. "Фейсбук" согласен на любые услуги, грубая русская пропаганда почти не проникает в нежные головы жителей свободного мира. Кстати, экономика самой России была порвана в клочья еще при Обаме четыре года тому назад, если кто забыл.

Сирийский солдат на месте разрушенного научно-исследовательского центра в Барзе, Сирия. Архивное фото
© AFP 2018 / Louai Beshara
Постпред Британии прокомментировал брифинг РФ о постановке химатаки в Думе
…Впрочем, выталкиванием Запада из реальности русская агрессия против него не ограничилась. Она еще по факту и резко придушила одну из его главных декларируемых ценностей — свободу слова.

Потому что в обстановке, когда за цитирование российской (сирийской и так далее) позиции свободное СМИ может получить официальное расследование о "распространении фейковых новостей" и обвинения гражданских институтов в "ретрансляции русской пропаганды", — мало какое свободное СМИ будет рисковать.

И в результате — как мы можем наблюдать воочию — почти никто не рискует. Все главные свободные СМИ дисциплинированно передают сертифицированную правду, сформулированную за них. Одними и теми же словами, в одних и тех же формулировках.

И не стоит думать, что это победное шествие дисциплинированной правды заканчивается на Сирии, отравлении шпиона и прочих "околороссийских" темах. Гайки закручиваются и в отражении внутренней тематики передовых стран. Потому что никогда не знаешь: вдруг за беспорядками в Америке или массовыми протестами против изнасилований в Германии тоже стоят русские тролли?

Стоп-кадр из видеорепортажа "Белых касок" о предполагаемой химической атаке в Думе
Стоп-кадр из видеорепортажа "Белых касок" о предполагаемой химической атаке в Думе

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"
Глава ОЗХО рассказал российским пранкерам о яде в "деле Скрипаля"
И чем дальше западная реальность — внутренняя и внешняя — будет отчаливать от медиапространства с его обязательными стопроцентными триумфами добра над злом, тем больше будет брошено сил на "охрану правды". То есть на изоляцию медиапространства передовых демократий от ненужной людям информации.

Изнутри это, возможно, тоже кажется триумфом над Россией. Снаружи это выглядит закукливанием.

К сказанному стоит добавить, что Россия к непрерывным пиар-триумфам Запада над ней уже привыкла. Это лет десять назад наше общество напрягалось, когда слышало о грозящих наказаниях со стороны обобщенного Белого Господина.

Сейчас эти угрозы уже протестированы действительностью — и поэтому Россия-2018 реагирует на очередные медиапобеды над ней все спокойнее.

Комментировать
Мнение
Комментарии
14 пользователей оставили 14 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
region746
Чего греха таить, в детстве я тоже пользовался этой уловкой: закрывал глаза, уши и громко крича "ля-ля-ля, ничего не вижу, никого не слышу". Правда повзрослев понял, что уловка действует только на тебя самого, а окружающие всё видят, слышат и делают выводы.
Пускай США со товарищами подольше остаются в своём глухом и немом мире, тогда у нас будет больше возможности и времени открыть глаза и уши остальному миру.
08:32
28.04.2018
ОтветитьНе отвечать
2oeed
Вспомните детские игры в детстве - в каждом дворе, в каждой детской компании обязательно имелся противный ребенок, который вроде бы играл по общим правилам, но в любой момент отменял их и поэтому никогда не проигрывал. Его невозможно было догнать, в критический для себя момент он оказывался "в домике", его невозможно было "убить", на нем всегда оказывался "бронежилет". Но такое поведение выводило из себя окружающих детей ровно до тех пор, пока они сами честно продолжали соблюдать правила. Стоило им начать игнорировать правила, и нарушитель терял все свои преимущества. Игра теряла всякий смысл, начинался игровой хаос. Но это был единственный способ остановить маленького беспредельщика. Со временем дети либо разбредались в разные дворы, потеряв друг к другу интерес, либо приходили к выводу, что правила все таки должны соблюдать все.
08:36
28.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена