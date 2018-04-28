"Россию разнесли": она уничтожила самое ценное, что было у Запада

Виктор Мараховский

Самое интересное в прошедшем десанте свидетелей из сирийской Думы в Гаагу — реакция политиков и СМИ передового мира.

Напомним коротко: Россия и Сирия привезли в штаб-квартиру Организации по запрещению химоружия 17 жителей Думы. В том числе знаменитого мальчика Хасана — звезду ролика "Белых касок", на основании которого в Сирию полетели "Томагавки" и благодаря которому эксперты российского ВПК сейчас вдумчиво изучают модернизированные образцы американского ракетного вооружения.

Свидетели рассказали, как был снят постановочный ролик о химатаке, — и Россия обеспечила им трибуну. Отобрать ее у очевидцев было невозможно — и поэтому передовая страна свободного мира просто самозабанилась на мероприятии и забанила подчиненные государства.

Перед брифингом постоянный представитель США в ОЗХО оперативно обежал представителей "союзников" и запретил приходить, в результате чего их в зале не было.

Со свободными СМИ свободного мира получилось еще проще.

Japan Times: "Россия обвинена в постыдном маскараде — за предъявление жителей Думы в попытке доказать, что химатака была постановочной".

The Times: "Постыдный маскарад семьи из Думы".

© AP Photo / Peter Dejong Свидетели инсценировки химатаки в Думе на пресс-конференции по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018 © AP Photo / Peter Dejong Свидетели инсценировки химатаки в Думе на пресс-конференции по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018

Mirror: "Россия предъявляет 11-летнего сирийского мальчика как "свидетеля", чтобы "доказать подложность химатаки".

Otago Daily Times: "Россия пытается дискредитировать атаку в Думе".

Yahoo News: "Россию разнесли за "трюк" с доставкой жителей Думы в ОЗХО".

ABC News: "Россия обвинена в постыдном маскараде за предъявление якобы свидетелей сирийской химатаки".

New York Daily News: "Россию разнесли за попытку опровергнуть сирийскую химатаку".

The Washington Post: "Британия и Франция разоблачают российские заявления как "трюк".

Да, забыл сказать. Даже в таком виде — с посылом "русских снова поймали на бесстыдной лжи" — сообщения о российско-сирийском брифинге в Гааге не попали на главные страницы и в передовицы свободных СМИ. Пройдя где-то на заднем плане.

В итоге — мы наблюдаем вот что. Россия привозит в сердце свободного мира свидетелей и участников, утверждающих, что ролик был постановочным. Ведущие свободные страны, отбомбившиеся на основании этого ролика по Сирии, зажимают глаза и уши и не приходят, потому что "вы все врете". Ведущие свободные СМИ под копирку дисциплинированно сообщают своим аудиториям, какой постыдный трюк и маскарад устроила Россия. Что там говорили очевидцы в Гааге — в лучшем случае передается скороговоркой и в контексте "сами понимаете, они врут".

На первый взгляд, ничего нового тут нет. Была ведь уже 19 лет назад "бойня в Рачаке", когда Сербию обвинили в массовом убийстве мирных косовских албанцев. Неправильные белорусские специалисты тогда провели экспертизу и заключили, что в Рачак свезли и переодели в гражданскую одежду убитых боевиков-экстремистов. Но своевременно возникли правильные финские эксперты, которые при настойчивом участии Курта Волкера (да, он уже тогда был звездой конфликтов) выдали правильное заключение: убиты мирные жители, надо бомбить Белград. Текст финских экспертов по сей день засекречен, но кого это уже сегодня волнует — все давно сделано.

Была 15 лет назад знаменитая пробирка Колина Пауэлла. Даже участники карательной войны в Ираке признали, что пробирка была враньем — но кого это волнует, все давно сделано. Ирак разнесли, породив ИГ*, от 150 до 600 тысяч человек погибли, страна превратилась в минное поле, все в порядке.

Были в прошлом году не менее знаменитые пробирки Родченкова. Те самые, которые Родченков, как только что выяснилось, в глаза не видел и ничего такого не утверждал. Но кого это волнует, все давно сделано. Россию лишили флага и официальной команды, зимние Игры прошли, все в порядке.

Были в прошлом месяце отравленные и умирающие Скрипали в Великобритании. Те самые, которые вдруг поправились, но до сих пор скрыты от всех — от СМИ до российских представителей. Но кого они сейчас волнуют — полтораста российских дипломатов уже высланы, а санкции "за химатаку в Солсбери и другие действия" уже введены.

…Все это так. Но есть большая разница между тем, что было, и тем, что есть.

В 1999 году никакие белорусские эксперты не спасли Сербию — ее разорвали и втоптали в линолеум.



В 2003-м ничто не спасло Ирак — его разорвали и втоптали в гражданскую войну.

А в 2018 году от Рождества Христова что-то пошло не так.

То есть формально все получилось: пришли авианосцы, взлетели самолеты, помчались новые и умные ракеты. Руководитель главной свободной страны отчитался, что Россия врет и все они эффективно попали в намеченные цели (тот факт, что поголовно попавшие ракеты в довольно целом виде предъявлены лживыми российскими СМИ — ну, подумаешь).

Но штука вся в том, что в реальной реальности все это споткнулось о явление под названием "сегодняшняя Россия". Это явление, как выяснилось, резко меняет все.

Можно сколько угодно причитать о том, что "Россия не ответила на атаку США", но есть факты. Как бы покаранная мощным западным ракетным стеком Сирия продолжает в рабочем порядке возвращать свои территории под государственный контроль. И тот факт, что дело будет доведено до конца, не вызывает сомнений.

Попросту говоря, Россия заблокировала Западу одну опцию. А именно — приводить реальность в соответствие с его могучими стопроцентными победами в информационном пространстве. И оставила ему только это самое информационное пространство.

И в нем, как мы видим, у Запада все по-прежнему в порядке. Стопроцентная победа одержана, русские уличены во лжи, порок наказан, добродетель торжествует. "Фейсбук" согласен на любые услуги, грубая русская пропаганда почти не проникает в нежные головы жителей свободного мира. Кстати, экономика самой России была порвана в клочья еще при Обаме четыре года тому назад, если кто забыл.

…Впрочем, выталкиванием Запада из реальности русская агрессия против него не ограничилась. Она еще по факту и резко придушила одну из его главных декларируемых ценностей — свободу слова.

Потому что в обстановке, когда за цитирование российской (сирийской и так далее) позиции свободное СМИ может получить официальное расследование о "распространении фейковых новостей" и обвинения гражданских институтов в "ретрансляции русской пропаганды", — мало какое свободное СМИ будет рисковать.

И в результате — как мы можем наблюдать воочию — почти никто не рискует. Все главные свободные СМИ дисциплинированно передают сертифицированную правду, сформулированную за них. Одними и теми же словами, в одних и тех же формулировках.

И не стоит думать, что это победное шествие дисциплинированной правды заканчивается на Сирии, отравлении шпиона и прочих "околороссийских" темах. Гайки закручиваются и в отражении внутренней тематики передовых стран. Потому что никогда не знаешь: вдруг за беспорядками в Америке или массовыми протестами против изнасилований в Германии тоже стоят русские тролли?

Стоп-кадр из видеорепортажа "Белых касок" о предполагаемой химической атаке в Думе Стоп-кадр из видеорепортажа "Белых касок" о предполагаемой химической атаке в Думе

И чем дальше западная реальность — внутренняя и внешняя — будет отчаливать от медиапространства с его обязательными стопроцентными триумфами добра над злом, тем больше будет брошено сил на "охрану правды". То есть на изоляцию медиапространства передовых демократий от ненужной людям информации.

Изнутри это, возможно, тоже кажется триумфом над Россией. Снаружи это выглядит закукливанием.

К сказанному стоит добавить, что Россия к непрерывным пиар-триумфам Запада над ней уже привыкла. Это лет десять назад наше общество напрягалось, когда слышало о грозящих наказаниях со стороны обобщенного Белого Господина.

Сейчас эти угрозы уже протестированы действительностью — и поэтому Россия-2018 реагирует на очередные медиапобеды над ней все спокойнее.