Нетаньяху заявил о доказательствах разработки Ираном ядерного оружия‍

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр — РИА Новости. Израильская разведка добыла полтонны секретных материалов, доказывающих наличие у Ирана военно-ядерной программы, которая была заморожена полтора десятка лет назад с намерением в будущем воспользоваться ее наработками, объявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

В прямом телеэфире он на иврите и английском рассказал, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Обличительное заявление прозвучало в разгар международной дискуссии о пересмотре ядерной яделки с Ираном и может стать дополнительным козырем в пользу сторонников ее ревизии, которых возглавил президент США Дональд Трамп.

"На протяжении многих лет мы знали, что у Ирана есть секретная военно-ядерная программа под кодовым названием проект "Амад". Мы теперь можем доказать, что "проект Амад" был всеобъемлющей программой по проектированию, созданию и испытанию ядерного оружия. Мы также можем доказать, что Иран тайно хранит материалы "проекта Амад", чтобы использовать в выбранное им время для создания ядерного оружия", — сказал Нетаньяху.

Добычей разведчиков стали, по его словам, 55 тысяч страниц и 55 тысяч файлов на 183 СD-дисках из секретного хранилища, замаскированного под потрепанный склад на юге Тегерана.

"Все, что вы сейчас увидите, — точные копии оригинальных иранских материалов. Хотите знать, где оригиналы? Могу сказать, что сейчас они в очень надежном месте", — предварил Нетаньяху свою презентацию.

Ссылаясь на документы, премьер-министр утверждает, что цель "проекта Амад" заключалась в разработке, производстве и испытании пяти ядерных боеголовок мощностью в 10 килотонн в тротиловом эквиваленте, которые можно было бы разместить на баллистической ракете. Проект, по словам Нетаньяху, имел пять ключевых компонентов, которые позволяют говорить о нем, как о полноценной военно-ядерной программе: проектирование ядерного оружия, разработка сердечника, создание имплозивного устройства, подготовка испытаний, интеграция с ракетой.

"Вот дизайн боеголовки для ракеты "Шихаб-3" из архива. Вот боеголовка", — показал он один из многих слайдов.

"Я думаю, мне не нужно напоминать, что Иран продолжает наращивать дальность своих баллистических ракет, способных нести ядерное оружие… Они могут достигать Эр-Рияда, Тель-Авива, Москвы, но иранцы работают над гораздо большими дальностями", — добавил премьер-министр.

Работы над "проектом Амад" шли в 1999-2003 годах и были свернуты из-за растущего международного давления на Иран. Нетаньяху настаивает на том, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.

"Иран лгал, что у него никогда не было военно-ядерной программы… Даже после заключения сделки Иран продолжал хранить и расширять военно-ядерные "ноу-хау" для использования в будущем", — сказал глава правительства.

"Иран солгал в 2015 году, когда не признался во всем МАГАТЭ, как того требовала сделка. Иранская сделка, ядерная сделка основана на лжи, иранской лжи и обмане", — добавил он.

Нетаньяху приветствует намерение Трампа ужесточить соглашение, которое в 2015 году заключила с Ираном "шестерка" великих держав по поводу его ядерной программы, или вывести из него США, если договориться о ревизии с партнерами не удастся.

Нетаньяху сообщил, что поделился новыми разведданными с США, и американцы, по его словам, "могут поручиться за их подлинность". "Мы также поделились ими с другими странами и поделимся с МАГАТЭ", — сказал он. Канцелярия премьер-министра сообщила, что после презентации он беседовал с лидерами России, Франции, Германии, и собирается в ближайшее время пообщаться с руководителями Великобритании и Китая — стран, которые подписывали атомную сделку с Ираном.

Нетаньяху с самого начала называл договоренности с Ираном "исторической ошибкой". Оказавшись тогда, по сути, в одиночестве на мировой арене, он доказывал, что сделка не только легализует положение Ирана в качестве пороговой ядерной державы, но и позволяет ему расширить за счет снятия санкций поддержку сателлитов по всему Ближнему Востоку, включая военизированные группировки в Ливане, Сирии и Йемене.

"Это ужасная сделка, ее не следовало заключать. Через несколько дней президент Трамп примет решение, что с ней делать. Я уверен, что он сделает правильный выбор. Правильный для США, Израиля, мира во всем мире", — сказал премьер-министр, который в воскресенье созванивался с хозяином Белого дома.