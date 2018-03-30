Это было непристойно. Почему Западу стыдно за высылку дипломатов

Ирина Алкснис, для РИА НовостиМассовая высылка российских дипломатов".
Промежуточные итоги носят двойственный характер.
С одной стороны, Запад подтвердил свою приверженность антироссийской солидарности. Новости из самых разных стран все последние дни поступали как сводки боевых действий. Накануне — в четверг — пришла очередная партия сообщений. На этот раз из Словении и Грузии.
С другой стороны — ход событий и сопутствующие ему известия не оставляют сомнений, что на этот раз с солидарностью явно возникли проблемы, и для того, чтобы она состоялась, потребовались серьезные усилия со стороны инициаторов процесса в лице Лондона и, видимо, Вашингтона.
Во-первых, на фоне "паровозов" процесса в виде США и Великобритании, высылающих соответственно 60 и 23 человека (и, разумеется, Украины — куда же без нее в такой ситуации — с 23 высланными дипломатами), намерения прочих государств выглядели откровенно вялыми — два-три, максимум четыре.
Даже привычные рупоры русофобии в лице прибалтийских государств на этот раз выступили очень бледно. Латвия и Эстония высылают всего по одному российскому дипломату, и только Литва выделилась, решив избавиться от трех.
Во-вторых, очень быстро выяснилось, что довольно много стран устроили "праздник непослушания", либо затянув с решением о высылке, либо вообще громко заявив, что они не намерены это делать. В результате почти всех "додавили", убедив — если не на высылку российских дипломатов, то хотя бы на отзыв посла, как Болгарию и Португалию. Но происходило это, судя по всему, настолько грубо, что утечки о беспардонном и агрессивном давлении Лондона на другие столицы пошли со всех сторон.
Фактически единственным твердым исключением стала Австрия, которая сразу и громко объявила, что даже и не подумает вводить те или иные санкции против России, и вообще у нее нейтральный статус и ее задача, наоборот, наводить мосты и налаживать отношения на международной арене.
Хотя еще также стоит отметить позицию Израиля, который просто демонстративно проигнорировал всю эту кампанию.
Прямо на следующий день после решения о высылке дипломатов Германия окончательно согласовала строительство "Северного потока — 2", а затем еще и подтвердила, что Россия может заменить высланных дипломатов.
Весьма показательным стал комментарий премьер-министра Молдовы Павла Филипа, который фактически признал, что решение о высылке дипломатов республикой было принято под давлением, а затем еще и сделал комплиментарное заявление в адрес Москвы, что в итоге создало впечатление робкой попытки извиниться.
Похожие новости массово поступали последние дни из самых разных стран: от Ирландии до Австрии, чей министр иностранных дел прямо заявил о давлении Британии на его страну по данному вопросу.
Безусловно, интересно, что стало причиной пусть и тихого, но все-таки "бунта на корабле" антироссийской солидарности, в котором приняли участие в том числе и государства — флагманы русофобской политики.
Но главное в том, что слишком уж очевидна для всех участников истинная подоплека ситуации: те проблемы, которые Британия пытается решить с помощью скандала вокруг Скрипаля — от Брекзита до содействия США в экономическом противостоянии с континентальной Европой.
Ничего удивительного, что большинство стран не продемонстрировали ни малейшего энтузиазма в поддержке стремления Лондона решить свои проблемы за их счет.
Этого, безусловно, исключать нельзя.
Но в то же время можно взглянуть на ситуацию и под другим углом.
Про серьезных геополитических игроков и говорить не приходится. Они уже сейчас делают, что считают нужным, не обращая внимания на формальности.
Это означает, что с каждым разом обеспечение антироссийской солидарности от организаторов будет требовать все больше усилий и ресурсов. И будет ли эта игра стоить свеч уже в ближайшем будущем, большой вопрос.