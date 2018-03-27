Премьер Молдавии объяснил высылку российских дипломатов солидарностью с ЕС

КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Партнерство Молдавии с ЕС обязывает страну присоединиться к высылке российских дипломатов, заявил премьер-министр Павел Филип в эфире телеканала TV Moldova 1.
"У Молдавии юридические отношения с Европейским союзом, Соглашение об ассоциации, мы находимся в партнерстве с ЕС и это партнерство обязывает нас быть солидарными", — заявил Филип.
Премьер отметил, что "отношения с Россией остаются сложными", хотя власти признают значимость сотрудничества.
"Российская Федерация — это большая страна, сильная, а мы независимое и суверенное государство. Мы хотим взаимного уважения. Хотим вернуться к хорошим отношениям. Мы продолжим выражать заботу о наших гражданах, которые работают в России, об экономических отношениях с Россией", — добавил премьер.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.