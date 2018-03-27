Премьер Молдавии объяснил высылку российских дипломатов солидарностью с ЕС

КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Партнерство Молдавии с ЕС обязывает страну присоединиться к высылке российских дипломатов, заявил премьер-министр Павел Филип в эфире телеканала TV Moldova 1.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии объявило персонами нон грата трех российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение семи дней. В ведомстве добавили, что это решение является "знаком солидарности" с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери.

"У Молдавии юридические отношения с Европейским союзом, Соглашение об ассоциации, мы находимся в партнерстве с ЕС и это партнерство обязывает нас быть солидарными", — заявил Филип.

Премьер отметил, что "отношения с Россией остаются сложными", хотя власти признают значимость сотрудничества.

"Российская Федерация — это большая страна, сильная, а мы независимое и суверенное государство. Мы хотим взаимного уважения. Хотим вернуться к хорошим отношениям. Мы продолжим выражать заботу о наших гражданах, которые работают в России, об экономических отношениях с Россией", — добавил премьер.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.