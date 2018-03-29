Словения отзывает посла в России для консультаций

БЕЛГРАД, 29 мар – РИА Новости. Правительство Словении в четверг приняло решение вызвать своего посла в РФ для консультаций в связи с делом Скрипаля, сообщил премьер-министр Миро Церар.

"В связи с недавним событием в Великобритании Словения вызвала нашего посла в Любляну для консультаций", — сообщил премьер-министр на странице правительства в Twitter.

Заседание кабмина республики, находящегося в техническом мандате после мартовского прошения об отставке Церара, состоялось в четверг. Решения о высылке российских дипломатов на нем принято не было.

Накануне глава МИД Словении Карл Эрьявец заявил, что выступает против мер в отношении российских дипломатов до выяснения всех деталей в связи с делом Скрипаля. Премьер Церар в минувший понедельник также сообщил, что Любляна не будет высылать российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери.

В понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.

Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.