Израиль пошел против США: вместо высылки дипломатов — соболезнует России

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Вчера вечером мэрия Тель-Авива была окрашена подсветкой в цвета российского флага в знак солидарности с жертвами Кемерово. Эта манифестация единения с болью и скорбью россиян имела также свой политический аспект.

Дело в том, за день до того Израиль очередной раз отверг попытки Лондона убедить его в необходимости присоединиться к осуждению России и недружественным шагам по отношению к ней "в ответ на отравление в Солсбери".

Газета "Хаарец" сообщила, что официальной реакцией израильского МИДа на высылку российских дипломатов из США и разных стран Европы было холодное словосочетание: "Не комментируем". Ранее, как сообщает пресса, был сильный британский нажим на правительство Израиля, чтобы Иерусалим присоединился к западным обвинениям против России. Вследствие этого МИД Израиля выступил с заявлением, осуждающим отравление само по себе, но Россия не была там упомянута никак.

Позиция Израиля по данному вопросу была особенно весомой, ибо отказ от осуждения России справедливо приравнивается к неготовности "Моссада" подтвердить российскую причастность к отравлению. А это серьезно ставит под сомнение официальную британскую версию, ибо в уровне осведомленности и профессионализма "Моссада" не сомневается никто.

Именно в надежде на то, что израильская спецслужба подтвердит британские фантазии, заключалась причина настойчивых домогательств по отношению к Израилю со стороны различных британских ведомств. Дошло вплоть до открытого выражения недовольства со стороны посольства Великобритании в Тель-Авиве, в котором говорилось о том, что, дескать, Лондон ожидает от союзников понимания и поддержки.

Но в данном вопросе англичане остались у разбитого корыта собственной сомнительной пропаганды.

Что же побудило Израиль занять такую жесткую позицию, идущую вразрез не только с политикой Лондона и Евросоюза, но прямо противоречащую всему, что говорил и делал по этому вопросу Вашингтон? Если в ходе восьми лет правления Барака Обамы отношения с Израилем были постоянно натянутыми, а периодами и напряженными, то со дня прихода к власти Дональда Трампа Вашингтон находится в состоянии непрерывного медового месяца с Иерусалимом. Можно с уверенностью сказать, что Нетаньяху было непросто продемонстрировать полную независимость и заявить о нейтралитете в том случае, когда нейтралитет был воспринят всеми как поддержка России.

Вопреки распространенным представлениям о том, что решительно все союзники США одобряют политику Вашингтона всегда и беспрекословно, Израиль неоднократно позволял себе несогласие по принципиальным для него вопросам. Не только правительство Нетаньяху, известного своим доброжелательным отношением к России, но и его предшественники последовательно голосовали в ООН и других международных организациях за все инициативы, направленные против героизации нацизма и переписывания истории (вразрез с позицией Америки).

Это важный пример для верного понимания политики стран, находящихся в орбите влияния США. В современном мире уже не могут срабатывать жесткие рамки "машины голосования" или автоматизма в поддержке американской позиции.

Однако еще более важный фактор в данном случае — растущее влияние Москвы в мире, что хорошо осознается израильскими аналитиками. Так, новостное аналитическое издание Times of Israel вышло два дня назад с заголовком "В шпионских войнах Израиль отдает предпочтение России перед Англией". Это не просто признание способности России действовать силовыми методами. Израиль и сам известен активными операциями за пределами своих границ. Выходит, он пришел к выводу: с Россией в сфере внешней разведки надо считаться не меньше, чем с Великобританией, а даже больше.

В последних жестах Израиля можно увидеть и очевидные результаты действующего стратегического взаимопонимания с Россией по Сирии.

За два последних года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Россию семь раз. Он убедился на множестве конкретных примеров, что это не просто мощнейшая страна, но и держава, надежно выполняющая договоренности. Жаль, что западные союзники Израиля не способны проанализировать этот феномен и убедиться на его же примере, что сотрудничество с Россией — залог стабильности. Мы видим это, например, в ликвидации в Сирии ИГ*, снизившей на порядок уровень насилия в этом государстве. А ведь еще два года назад террористы контролировали более восьмидесяти процентов его территории.

Таким образом, вышеупомянутые жесты доброй воли — это не наивный альтруизм со стороны Израиля. Это признание значимости роли Москвы на Ближнем Востоке и во всем мире.

* Террористическая группировка, запрещенная в России и ряде стран.