Израиль пошел против США: вместо высылки дипломатов — соболезнует России

Авигдор Эскин, для РИА Новости
Дело в том, за день до того Израиль очередной раз отверг попытки Лондона убедить его в необходимости присоединиться к осуждению России и недружественным шагам по отношению к ней "в ответ на отравление в Солсбери".
Газета "Хаарец" сообщила, что официальной реакцией израильского МИДа на высылку российских дипломатов из США и разных стран Европы было холодное словосочетание: "Не комментируем". Ранее, как сообщает пресса, был сильный британский нажим на правительство Израиля, чтобы Иерусалим присоединился к западным обвинениям против России. Вследствие этого МИД Израиля выступил с заявлением, осуждающим отравление само по себе, но Россия не была там упомянута никак.
Именно в надежде на то, что израильская спецслужба подтвердит британские фантазии, заключалась причина настойчивых домогательств по отношению к Израилю со стороны различных британских ведомств. Дошло вплоть до открытого выражения недовольства со стороны посольства Великобритании в Тель-Авиве, в котором говорилось о том, что, дескать, Лондон ожидает от союзников понимания и поддержки.
Но в данном вопросе англичане остались у разбитого корыта собственной сомнительной пропаганды.
Вопреки распространенным представлениям о том, что решительно все союзники США одобряют политику Вашингтона всегда и беспрекословно, Израиль неоднократно позволял себе несогласие по принципиальным для него вопросам. Не только правительство Нетаньяху, известного своим доброжелательным отношением к России, но и его предшественники последовательно голосовали в ООН и других международных организациях за все инициативы, направленные против героизации нацизма и переписывания истории (вразрез с позицией Америки).
Однако еще более важный фактор в данном случае — растущее влияние Москвы в мире, что хорошо осознается израильскими аналитиками. Так, новостное аналитическое издание Times of Israel вышло два дня назад с заголовком "В шпионских войнах Израиль отдает предпочтение России перед Англией". Это не просто признание способности России действовать силовыми методами. Израиль и сам известен активными операциями за пределами своих границ. Выходит, он пришел к выводу: с Россией в сфере внешней разведки надо считаться не меньше, чем с Великобританией, а даже больше.
В последних жестах Израиля можно увидеть и очевидные результаты действующего стратегического взаимопонимания с Россией по Сирии.
Таким образом, вышеупомянутые жесты доброй воли — это не наивный альтруизм со стороны Израиля. Это признание значимости роли Москвы на Ближнем Востоке и во всем мире.
* Террористическая группировка, запрещенная в России и ряде стран.