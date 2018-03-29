МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Правительство Новой Зеландии рассматривает введение запрета для нескольких россиян в связи с инцидентом в британском Солсбери с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью, сообщает радиостанция Radio New Zealand.

Ранее премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что Новая Зеландия не планирует высылать российских дипломатов из страны. Ардерн отметила, что власти страны провели проверку и выяснили, что в Новой Зеландии нет скрытых сотрудников разведки, о высылке которых ранее, по ее словам, заявляли многие страны.

В интервью Radio New Zealand в четверг она отметила, что власти страны не сближаются с РФ. "Вовсе нет – самым уместным, что я могла сделать как премьер-министр, — проконсультироваться у спецслужб, есть ли кто-то в Новой Зеландии, кого нужно немедленно выслать. Я сделала это, и они сообщили мне, что таких людей нет. Теперь я попросила министерство иностранных дел уведомить меня, есть ли люди, которым нужно отклонить визы в Новую Зеландию", — сказала она.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.