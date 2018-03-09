РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

США резко поумнели, узнав о новом русском оружии

08:0009.03.2018
(обновлено: 08:59 09.03.2018)
5100925
© Минобороны РФИзображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Архивное фотоИзображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Архивное фото
© Минобороны РФ

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
В Пентагоне рассказали, когда Россия может стать сильнее США в Европе

Спустя неделю после послания российского президента Федеральному собранию можно дать предварительный ответ на вопрос, насколько успешно донесена мысль Кремля до западных партнеров. Поскольку, безусловно, та часть послания, что была посвящена успехам России в области разработки новых вооружений, не в последнюю очередь была адресована именно Западу.

В целом для описания реакции западного государственно-политического и медийного мейнстрима лучше всего подходят слова "сдержанно" и "серьезно" (хотя исключения, конечно, есть — например, британский министр обороны).

Следует признать, что это составляет приятный и освежающий контраст с привычной истерикой иррационально-русофобских сил, чья позиция традиционно мечется между "Кремль блефует, никаких новых вооружений у России нет" и "Кремль окончательно сошел с ума и готов уничтожить весь мир, его надо остановить".

Подобное здравомыслие военного и государственного руководства стран НАТО, в первую очередь США, не может не радовать. Хотя, конечно, сам факт, что за последние годы многие из них действовали так, что умудрились создать себе репутацию невменяемых на антироссийской почве сил, печалит и говорит о степени проблем в мировой политической системе.

Наиболее показательна в этой связи реакция Пентагона — крайне аккуратная и взвешенная.

Как известно, самым первым комментарием из американского оборонного ведомства стало заявление неделю назад, что они "не удивлены" сообщениям о новых российских вооружениях и даже учли это в своих действиях. Насколько это правда, судить уже российской разведке, но нельзя не отдать должного сохраненному Пентагоном умению делать хорошую мину при плохой игре.

Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат. Архивное фото
© Минобороны РФ
Пентагон знает о планах России создать гиперзвуковое оружие
Позднее со стороны американских военных последовала более развернутая реакция. В частности, замминистра обороны США Джон Рудд на слушаниях в комитете по Вооруженным силам сената США сделал несколько знаковых заявлений. Во-первых, что американские военные в курсе того, что Россия разрабатывает новые вооружения. Во-вторых, что Пентагон разочарован формой, в которой "президент Российской Федерации решил представить их". Надо понимать, что оборонное ведомство расстроил демонстративный характер произошедшего. А в-третьих, на прямой вопрос сенаторов Рудд сообщил, что противоракетная оборона США не способна противостоять стратегическим силам России и Китая.

Таким образом, Пентагон, чье слово является едва ли не самым весомым в данном случае, продемонстрировал спокойный профессиональный подход к сложившейся ситуации.

Президент США, со своей стороны, также отметился довольно сдержанной реакцией на заявление Москвы, назвав его — вместе со своей британской коллегой — "безответственным".

Учитывая, что еще совсем недавно Дональд Трамп метал риторические громы и молнии, говоря о КНДР и грозя обрушить на Северную Корею все возможные кары (да и в принципе по характеру он склонен к некоторой театральности), подобная выдержанность может показаться несколько странной на первый взгляд. Но только на первый.

Американский военнослужащий. Архивное фото
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
США опасаются новых ракетных разработок России и Китая
И даже Государственный департамент снизил привычный накал антироссийской риторики, существенно прикрутив эмоциональность своих комментариев. Формулировка "нас особо беспокоит" относительно разрабатываемых Россией систем оружия может служить образцом корректности и мягкости, учитывая обычную риторику Госдепа в адрес России в последние годы.

Фактически официальная реакция США на новости о российских вооружениях является именно такой, какой и должна быть, по большому счету, реакция глобальной сверхдержавы, которая оказалась перед весьма непростым вызовом со стороны реального и серьезного конкурента.

Просто на фоне последних трех десятилетий, в ходе которых внешнеполитическое позиционирование США все больше напоминает собственную карикатурную версию, создавалось впечатление, что американская элита окончательно забыла, что значит профессиональный и ответственный подход к решению судеб мира.

Как выясняется, это все-таки не так.

Вашингтон еще помнит, что значит вести себя на международной арене как действительно великая держава, а не как уверовавший в свою всесильность герой комикса. Правда, печально, что воспоминание об этом пробудилось там от осознания не парируемой оборонными системами ядерной угрозы и прямо озвученной позицией партнера, что ему не нужен мир, в котором не будет России.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
Комментировать
Мнение
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
uri-67
Да уж, Америка признаёт только силу.
08:55
09.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Дамир Басыров
Жираф отдыхает)))
08:53
09.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена