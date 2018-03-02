"Не удивлены": Пентагон прокомментировал заявления Путина о новом оружии

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В США прокомментировали послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, часть которого была посвящена новейшим российским вооружениям. В Пентагоне заявили, что не удивлены, а в Белом доме и Госдепе обвинили Россию в нарушении международных обязательств.

В Москве эти обвинения отвергли, подчеркнув, что Россия строго придерживается договоренностей, не собирается втягиваться в гонку вооружений, а ее новое оружие не угрожает тому, кто не собирается на нее нападать. Кроме того, в Кремле отметили, что новые вооружения обеспечат поддержание паритета.

Накануне Путин рассказал в послании Федеральному Cобранию о новейших видах стратегического вооружения, разработанных в России. По его словам, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

Кроме того, Россия начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".

США не удивлены и готовы защищаться



Реакция со стороны США не заставила себя ждать: Госдепартамент обвинил Россию в нарушении международных договоров, в частности — о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Президент Путин подтвердил то, что правительство США давно знало, но Россия раньше отрицала, — что Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более десяти лет, прямо нарушая свои международные обязательства", — заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

"Некоторые из них не соответствуют договору РСМД, что особо нас беспокоит", — добавила она.

По словам Науэрт, США придерживаются всех договоров в области стратегической стабильности, заключенных с Россией. Кроме того, Госдеп назвал "безответственными" видеоролики, сопровождавшие выступление российского президента, в которых была якобы показана "атака на США".

Позже практически с тем же заявлением выступила представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Путин подтвердил то, что США знали все время, — что Россия более десяти лет развивала дестабилизирующее вооружение в прямом противоречии со своими обязательствами по договору. Президент понимает, с какими угрозами он сталкивается <…>, и нацелен защитить своих союзников и партнеров", — сказала она.

Кроме того, Белый дом и Госдепартамент заявили, что с ядерными силами США никто не сравнится.

Отреагировали на послание Путина и в Пентагоне. "Мы не удивлены. Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы <…>. Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось", — заявила официальный представитель военного ведомства Дана Уайт.

По ее словам, Пентагон уже учел создание в России новых оборонных систем.

В Германии обеспокоены



"Оборонная часть" послания российского президента вызвала обеспокоенность в Германии. Об этом заявил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

Он отметил, что заявления сделаны на фоне "существующих сомнений" в сохранении Россией международных договоров и соглашений о нераспространении, и подчеркнул, что "Россия должна четко отмести эти сомнения", а также внести вклад в создание рамочных условий для обсуждения вопросов разоружения и контроля над вооружениями.

Послание Путина стало темой телефонного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель с Дональдом Трампом. По словам Зайберта, они также выразили обеспокоенность заявлениями российского лидера.

Пекин обратил внимание



В Китае на послание Путина отреагировали сдержанно: в МИД заявили, что обратили на него внимание.

"Вместе с тем мы также обратили внимание на множество сообщений СМИ о недавно опубликованной новой ядерной доктрине США и послании к парламенту. Мы считаем, что в современном мире развитие и мир по-прежнему являются важными темами. Для обеспечения международной стратегической стабильности необходимы совместные усилия всех стран", — заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

Она также прокомментировала заявление Путина и о российско-китайских отношениях, согласившись с высокой оценкой, которую российский лидер дал взаимодействию двух стран.

Обеспечение паритета



Российские политики, комментируя как само послание, так и реакцию на него других стран, неоднократно подчеркнули, что выступление президента — не угроза другим государствам, а демонстрация обороноспособности и стремления к паритету.

Так, в частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выступление Путина стало посланием открытости к сотрудничеству. Он подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать и ее новое оружие не угрожает тем, кто не вынашивает против нее целей.

По его словам, воспринимать заявления Путина как милитаристские неверно.

"Воспринимать это как основную часть послания президента Федеральному Собранию также неверно. Россия была и остается страной, которая ищет взаимовыгодное, основанное на взаимном уважении и взаимном доверии сотрудничество со всеми странами мира", — подчеркнул Песков.

Он призвал обратить внимание на первую часть послания, в которой говорилось о технологическом прорыве.

"Это идея, которую в самом начале акцентировано сказал президент. Это идея технологического прорыва, который наступит неизбежно во всем мире. И в данном случае задача России — успеть сделать этот рывок у нас. Мы имеем все необходимое для этого, потому что мир сейчас идет по такой скачкообразной траектории развития. И главное нам сейчас — оседлать эту технологическую волну", — добавил Песков.

Он также отметил, что Россия не развивает системы вооружения для нейтрализации стратегических сил противника, поэтому принцип паритета сохраняется.

"Нет, паритет существует <…>. У другой стороны также есть вооружения, от которых не способна защититься Россия. В этом и паритет. Это является залогом того, что это оружие не будет применяться", — пояснил пресс-секретарь.

Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, а новые вооружения гарантированно обеспечат поддержание паритета в интересах стабильности во всем мире, подчеркнул Песков.

Отвечая на обвинения в нарушении Москвой обязательств по международным договорам в сфере вооружений, пресс-секретарь заявил, что Кремль категорически отвергает их: Москва придерживалась и будет придерживаться всех прописанных норм и правил.

Российский посол в США Анатолий Антонов также отверг обвинения в нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"Видимо, в госдепартаменте плохо владеют существом вопроса. В послании Владимира Владимировича Путина речь шла о стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения РСМД", — приводятся слова посла на Facebook-странице российского посольства в Вашингтоне.

"Еще раз подчеркну, что Россия, развивая свой ядерный потенциал, не нарушила ни одной договоренности в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Все, что делается Минобороны России, российским военно-промышленным комплексом, находится в строгом соответствии с нашими международными обязательствами", — добавил дипломат.

В Москве также прокомментировали и звучавшие в США заявления о том, что во время послания показали видео якобы с атакой на США.

"Я не видел, честно говоря, карты Флориды, поэтому я не вижу основания для того, чтобы говорить о том, что там действительно использовались какие-то штаты Соединенных Штатов Америки. Никаких карт там использовано не было, это абсолютно условные какие-то очертания, какой-то привязки к одной конкретно взятой стране нет", — отметил Песков.