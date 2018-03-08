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Пентагон "разочарован" заявлениями Путина о новых видах вооружений

00:1508.03.2018
(обновлено: 01:44 08.03.2018)
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© Минобороны РФРакетный комплекс стратегического назначения Сармат. Архивное фотоРакетный комплекс стратегического назначения Сармат. Архивное фото
© Минобороны РФ

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пентагон "разочарован" заявлениями президента РФ Владимира Путина о новых видах вооружений, имеющихся у России, заявил замминистра обороны США Джон Руд.

Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат. Архивное фото
© Минобороны РФ
Эксперт оценил, когда США смогут создать аналогичные российским системы
"Мы знаем о разработке российских вооружений и с обеспокоенностью наблюдаем некоторые изменения в российской военной доктрине и программе военных учений, но все же нас разочаровывает, что президент Российской Федерации решил представить их именно так, как он их представил", — сказал Руд на слушаниях в комитете по вооруженным силам сената США.

Он не сообщил деталей, но ранее госдепартамент говорил, что увидел на компьютерной симуляции, продемонстрированной во время выступления Путина, ракеты, направляющиеся к территории США.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мнение: Западу не нравится наличие у РФ мощного оружия по простой причине
На прошлой неделе Путин, оглашая послание к Федеральному Собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
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Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
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В мире
Комментарии
17 пользователей оставили 22 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Максим Солдусов
«Если кем-то принято решение уничтожить Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа, но как гражданин России, как глава российского государства, хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?» — заявил Путин.
Этим все сказано, США пора хорошенько подумать к чему ведет их антироссийская деятельность.
00:24
08.03.2018
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R.E.A.C.T.O.R 68
Так это просто адекватный ответ Вашингтону, который заигрался в однополярность мира под жандармов в маске террора и насилия в мире, а также окольцовыванием ПРО вокруг России.
00:24
08.03.2018
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