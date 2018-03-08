Пентагон "разочарован" заявлениями Путина о новых видах вооружений

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пентагон "разочарован" заявлениями президента РФ Владимира Путина о новых видах вооружений, имеющихся у России, заявил замминистра обороны США Джон Руд.

"Мы знаем о разработке российских вооружений и с обеспокоенностью наблюдаем некоторые изменения в российской военной доктрине и программе военных учений, но все же нас разочаровывает, что президент Российской Федерации решил представить их именно так, как он их представил", — сказал Руд на слушаниях в комитете по вооруженным силам сената США.

Он не сообщил деталей, но ранее госдепартамент говорил, что увидел на компьютерной симуляции, продемонстрированной во время выступления Путина, ракеты, направляющиеся к территории США.

На прошлой неделе Путин, оглашая послание к Федеральному Собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".