Трамп и Мэй назвали "безответственным" заявление Путина о новом оружии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп прокомментировали заявление российского лидера Владимира Путина о новом оружии, которое есть у России.
"Лидеры согласились, что недавние заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию были безответственными", — говорится в сообщении Белого дома.
Без аналогов
Ранее президент России в ходе послания Федеральному Собранию рассказал о новых видах российского вооружения, у которых нет аналогов в мире.
По словам российского лидера, новые виды вооружений разрабатывались на протяжении нескольких лет. Он также отметил, что работа велась в непростых условиях. Путин отметил, что новые технологии и системы вооружений призваны защитить Россию, обеспечить стратегический паритет. Российский лидер подчеркнул, "тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий" принимали участие в работе над разработкой современной техники.
"Прошу пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического и оборонного характера", — добавил он.
В частности, российский лидер рассказал о о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном и гиперзвуковом оружии.
Выступление президента сопровождалось видеорядом, демонстрирующим новую технику.
Путин особо подчеркнул, что Россия не намерена никому угрожать и не собирается ни на кого нападать.
"Недовольство хищника"
"Безусловно, им очень не нравится наличие у России мощного современного оружия по той простой причине, что их доктрина превентивного удара в этом случае не может быть реализована. Сами Соединенные Штаты и их союзники, такие как Великобритания и другие страны, придерживаются концепции, что им можно все, в том числе и превентивный удар, в том числе ядерный удар, даже в случае, если это не является следствием нападения на США и их союзников, а просто угрожает, как они считают, их интересам. Так что в данной ситуации это выражение недовольства хищника, который понял, что он не может в этих условиях реализовать свои хищнические устремления", сказал эксперт.
Очередные обвинения
Как отметили американские военные, они не удивлены словам президента России.
"Мы не удивлены. Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы <…>. Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось", — заявили в Пентагоне.
В американском военном ведомстве также отметили, что США уже учли создание в России новых оборонных систем.
В Госдепе, в свою очередь, обвинили России в нарушении некоторых международных соглашений, в том числе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
При этом они добавили, что некоторые виды вооружений якобы не соответствуют ДРСМД.
При этом в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что США соблюдают положения всех договоров в области стратегической стабильности, заключенных с Россией.
Госдеп также прокомментировал видеоряд с российским оружием, назвав его "безответственным" роликом.