Трамп и Мэй назвали "безответственным" заявление Путина о новом оружии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп прокомментировали заявление российского лидера Владимира Путина о новом оружии, которое есть у России.

"Лидеры согласились, что недавние заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию были безответственными", — говорится в сообщении Белого дома.

Без аналогов

Лидера двух стран провели переговоры в воскресенье.

Ранее президент России в ходе послания Федеральному Собранию рассказал о новых видах российского вооружения, у которых нет аналогов в мире.

По словам российского лидера, новые виды вооружений разрабатывались на протяжении нескольких лет. Он также отметил, что работа велась в непростых условиях. Путин отметил, что новые технологии и системы вооружений призваны защитить Россию, обеспечить стратегический паритет. Российский лидер подчеркнул, "тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий" принимали участие в работе над разработкой современной техники.

Путин также поблагодарил российские спецслужбы, которые обеспечили "эффективное прикрытие" этих проектов.

"Прошу пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического и оборонного характера", — добавил он.

В частности, российский лидер рассказал о о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном и гиперзвуковом оружии.

Выступление президента сопровождалось видеорядом, демонстрирующим новую технику.

Путин особо подчеркнул, что Россия не намерена никому угрожать и не собирается ни на кого нападать.

"Недовольство хищника"

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько прокомментировал реакцию Трампа и Мэй на заявление российского лидера о новом вооружении. По его словам, наличие у России мощного современного оружия противоречит интересам некоторых западных стран.

"Безусловно, им очень не нравится наличие у России мощного современного оружия по той простой причине, что их доктрина превентивного удара в этом случае не может быть реализована. Сами Соединенные Штаты и их союзники, такие как Великобритания и другие страны, придерживаются концепции, что им можно все, в том числе и превентивный удар, в том числе ядерный удар, даже в случае, если это не является следствием нападения на США и их союзников, а просто угрожает, как они считают, их интересам. Так что в данной ситуации это выражение недовольства хищника, который понял, что он не может в этих условиях реализовать свои хищнические устремления", сказал эксперт.

Очередные обвинения

Ранее заявление о новом российском оружии прокомментировали в Пентагоне и Госдепартаменте.

Как отметили американские военные, они не удивлены словам президента России.

"Мы не удивлены. Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы <…>. Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось", — заявили в Пентагоне.

В американском военном ведомстве также отметили, что США уже учли создание в России новых оборонных систем.

В Госдепе, в свою очередь, обвинили России в нарушении некоторых международных соглашений, в том числе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Президент Путин подтвердил то, что правительство США давно знало, но Россия раньше отрицала, — что Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более десяти лет, прямо нарушая свои международные обязательства", — отметили американские дипломаты.

При этом они добавили, что некоторые виды вооружений якобы не соответствуют ДРСМД.

При этом в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что США соблюдают положения всех договоров в области стратегической стабильности, заключенных с Россией.

Госдеп также прокомментировал видеоряд с российским оружием, назвав его "безответственным" роликом.