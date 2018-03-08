ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Противоракетная оборона США неспособна противостоять стратегическим силам РФ и КНР, повторил в среду замминистра обороны США Джон Руд.

Сенаторы из комитета по вооруженным силам спросили Руда, способна ли система ПРО США противостоять новейшим вооружениям России, о которых рассказал российский президент Владимир Путин. В ответ Руд сказал, что система для этого и не предназначена.

"Система ПРО США в том виде, в каком она была разработана и развернута к настоящему моменту, не имеет возможности свести на нет стратегический ядерный арсенал России или Китая", — сказал Руд.

При этом Россия заявляет, что ракеты-перехватчики ПРО США могут быть переоборудованы для наступательных целей.

На прошлой неделе Путин, оглашая послание к Федеральному собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".