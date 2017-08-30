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ВКС России и армия Сирии ликвидируют aкербатский котел

19:1830.08.2017
(обновлено: 19:19 30.08.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБойцы Сирийской арабской армии и отряда народного ополчения Соколы пустыниБойцы Сирийской арабской армии и отряда народного ополчения Соколы пустыни
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Военно-политическую обстановку в Сирийской Арабской Республике все увереннее формируют правительственные войска и Воздушно-космические силы России. Благодаря их эффективному взаимодействию, в районе населенного пункта Акербат на границе провинций Хама и Хомс окружена значительная группировка террористов ИГ*. Стенки котла сжимаются. ВКС России ежедневно наносят десятки авиаударов.

Военнослужащие ВКС России во время парада на авиабазе Хмеймим в Сирии. 9 мая 2017
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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В районе Акербата уничтожены сотни боевиков, военная техника и склады вооружений, полевые штабы, опорные пункты, инфраструктура террористической группировки. Пресечен последний канал снабжения боевиков оружием, боеприпасами и материальным имуществом. Штурмовые отряды сирийских войск при поддержке ВКС России установили полный контроль над господствующими высотами близ населенных пунктов Хсайя и Эс-Саваннет.

Для пресечения бегства боевиков из котла авиация ВКС России круглосуточно ведет воздушную разведку с применением беспилотных средств, выявляет и уничтожает бронетехнику, автомобильный транспорт с тяжелым вооружением. Сегодня утром ВКС России сровняли с землей завод по производству "джихад-мобилей". Вчера правительственные силы при поддержке российских ВКС в очередной раз сокрушили оборону террористов и освободили пять населенных пунктов к северу от стратегической горной цепи Билас.

© Скриншот с видео Минобороны РоссииКадры спецоперации по уничтожению боевой техники и транспорта террористов в районе Акербата российскими ВКС. 17 августа 2017
© Скриншот с видео Минобороны России
Кадры спецоперации по уничтожению боевой техники и транспорта террористов в районе Акербата российскими ВКС. 17 августа 2017

Ликвидация акербатского котла позволит войскам сосредоточить усилия на главном направлении — Дейр-эз-Зоре. В то же время боевики ИГ* будут изолированы в провинции Идлиб, освободятся важные транспортные коммуникации между Алеппо и провинциями Дамаск, Латакия. Это предпосылки экономического возрождения страны.

Очаги сопротивления

Террористы удерживали Акербат и прилегающую местность в течение нескольких лет, оборудовали там мощный укрепрайон. Многие эксперты сомневались, что Москве и Дамаску удастся быстро переломить ситуацию в свою пользу. Однако здесь не последний котел. Бегущие небольшими группами из окружения у Акербата террористы пытаются сконцентрироваться в районе города Дейр-эз-Зор (в трехстах километрах), который считается последним оплотом ИГ* в Сирии.

Бойцы ливанского движения Хезболлах освобождают высоту на ливано-сирийской границе. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой Хезболлах
"Хезболлах": все цели операции против ИГ* на границе с Сирией достигнуты

По информации Минобороны России, на территории САР находятся более девяти тысяч боевиков ИГ*. Основные группировки сосредоточены в центре страны и вдоль реки Евфрат на границе с Ираком. Террористы ожесточенно сопротивляются, используют артиллерию и бронетехнику (размещают их рядом с больницами, школами и мечетями), беспилотники со взрывчаткой, средства радиоэлектронной борьбы, токсические вещества кустарного производства, а также мирное население в качестве "живого щита". И все же боевики обречены.

На юге страны после столкновений с группировкой "Джебхат ан-Нусра"* правительственные силы и их союзники восстановили контроль над пятью пограничными пунктами на границе с Иорданией. Террористы понесли потери и бежали.

Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото.
© Фото : Минобороны РФ
ВКС России уничтожили танки и укрепрайоны террористов в районе Дейр-эз-Зора

На юго-западе Сирии в провинции Дамаск зачищен котел близ населенного пункта Каламун. На западе сирийские ВВС нанесли несколько ударов по позициям боевиков неподалеку от Саламии (провинция Хама).

На севере в провинции Алеппо террористические группировки практически ликвидированы. Близ Ракки правительственные войска отбили у террористов ранее утраченные позиции, восстановили статус-кво.

На востоке сирийская армия при поддержке ВКС России развивает наступление вдоль реки Евфрат на Дейр-эз-Зор. Разгромлена группировка ИГ* в районе города Ганем-Али (между Раккой и Дейр-эз-Зором), при этом ликвидировано более 800 боевиков.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСитуация в Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ситуация в Дейр-эз-Зоре

В центральной Сирии правительственные войска и их союзники отбили у формирований ИГ* всю территорию к северу от Пальмиры, освободив около двух тысяч квадратных километров (боевики оставили более 50 населенных пунктов). Очевиден прогресс на востоке Хомса — сирийская армия выбила джихадистов с господствующих высот и значительно продвинулась к Дейр-эз-Зору. В частности, штурмовой отряд (спецназ) бригадного генерала Хасана Сухела совместно с 5-м добровольческим корпусом в ходе наступления освободили Салих-Эль-Ибрахим — в 76 километрах от Дейр-эз-Зора. Народное ополчение поддерживает правительственную армию в борьбе против ИГ*.

Деэскалация и примирение

Параллельно в стране развиваются мирные процессы. В рамках подписанного 4 мая Россией, Турцией и Ираном меморандума группы контроля следят за режимом прекращения огня в четырех зонах деэскалации в Сирийской Арабской Республике.

Удары по позициям ИГ (организация запрещена в РФ) у Дейр-эз-Зора. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Удары ВКС позволили сирийским войскам продолжить наступление на Дейр-эз-Зор
Генштаб ВС России намерен со временем наращивать их количество. При этом территориальная целостность Сирии под сомнение не ставится.

Благодаря зонам деэскалации, прекращается диверсионная деятельность в тылу сирийской армии, становится возможным торгово-экономический обмен между разными частями государства. К процессу примирения на сегодня присоединились 2214 сирийских населенных пунктов. О прекращении боевых действий заявили 229 вооруженных формирований. Переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции продолжаются в нескольких провинциях.

С договороспособной оппозицией идут сложные, но все же переговоры в Астане (без участия США и стран ЕС). На этом поле удалось наладить конструктивное взаимодействие со всеми ситуативными союзниками России.

Кроме того, Москва не снижает дипломатическую активность в Ближневосточном регионе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вчера обсудил с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Зейидом аль-Нахайяном борьбу с терроризмом, подтвердил заинтересованность Москвы в координации с Абу-Даби вопросов сирийского урегулирования.

В целом можно констатировать: 23 месяца активного военно-политического присутствия России в Сирии прошли не зря.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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