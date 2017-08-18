Сирийская армия окружила захваченный ИГ* город Акербат

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Правительственные силы в Сирии завершают окружение крупной группировки террористов ИГ* в районе города Акербат, провинции Хама, сообщила пресс-служба российского Минобороны.

"Для бегства из окружения у г. Акербат террористы небольшими группами на автомобилях, автобусах и бронетехнике пытаются выходить в направлении города Дейр-Эз-Зор, который для ИГИЛ* после падения иракского Мосула стал последним крупным плацдармом в Сирии", — добавили в ведомстве.

Авиация ВКС, чтобы не допустить бегство боевиков, круглосуточно ведет воздушную разведку с применением беспилотных средств, "выявляя и уничтожая бронетехнику, пикапы с тяжелым вооружением и автомобильный транспорт террористов".

За последние несколько дней штурмовые отряды сирийских войск совместно с ВКС установили полный контроль над несколькими расположенными друг напротив друга высот в районе населенных пунктов Хсайя и Эс-Саваннет.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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