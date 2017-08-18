Сирийская армия окружила захваченный ИГ* город Акербат

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Правительственные силы в Сирии завершают окружение крупной группировки террористов ИГ* в районе города Акербат, провинции Хама, сообщила пресс-служба российского Минобороны.
Авиация ВКС, чтобы не допустить бегство боевиков, круглосуточно ведет воздушную разведку с применением беспилотных средств, "выявляя и уничтожая бронетехнику, пикапы с тяжелым вооружением и автомобильный транспорт террористов".
За последние несколько дней штурмовые отряды сирийских войск совместно с ВКС установили полный контроль над несколькими расположенными друг напротив друга высот в районе населенных пунктов Хсайя и Эс-Саваннет.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>